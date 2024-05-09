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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/erbakandan-israil-ve-amerikaya-yapilan-petrol-ve-dogalgaz-sevkiyatinin-durdurulmasi-cagrisi-1083649914.html
Erbakan'dan İsrail ve Amerika’ya yapılan petrol ve doğalgaz sevkiyatının durdurulması çağrısı
Erbakan'dan İsrail ve Amerika’ya yapılan petrol ve doğalgaz sevkiyatının durdurulması çağrısı
Sputnik Türkiye
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan İsrail'in Refah saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Müslüman ülkelerin yöneticilerinin... 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T14:45+0300
2024-05-09T14:45+0300
israil- filistin çatışması
necmettin erbakan
yeniden refah partisi
filistin
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israil-filistin sorunu
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İslam dünyasına İsrail’e karşı fiili adım atma çağrısında bulunarak, “Masum sivil kardeşlerimize uygulanan bu vahşeti sadece kınayarak seyretmeye devam etmek, dünyada da ahirette de yakamızı bırakmayacak bir vebaldir” dedi.İsrail’in saldırılarına yönelik, “Özellikle de Müslüman ülkelerin yöneticilerinin eylemsizliği kabul edilemeyecek boyuta ulaşmış durumdadır” diyen Erbakan açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/fatih-erbakandan-cumhurbaskani-erdogan--ozgur-ozel-gorusmesiyle-ilgili-aciklama-1083410547.html
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fatih erbakan, fatih erbakan israil, fatih erbakan filistin, fatih erbakan israil açıklaması
fatih erbakan, fatih erbakan israil, fatih erbakan filistin, fatih erbakan israil açıklaması

Erbakan'dan İsrail ve Amerika’ya yapılan petrol ve doğalgaz sevkiyatının durdurulması çağrısı

14:45 09.05.2024
© AA / Didem MenteFatih Erbakan
Fatih Erbakan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2024
© AA / Didem Mente
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan İsrail'in Refah saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Müslüman ülkelerin yöneticilerinin eylemsizliğinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak İsrail ve Amerika’ya yapılan petrol ve doğalgaz sevkiyatının durdurulmasının dahi çok ciddi bir caydırıcı unsur olacağının altını çizdi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İslam dünyasına İsrail’e karşı fiili adım atma çağrısında bulunarak, “Masum sivil kardeşlerimize uygulanan bu vahşeti sadece kınayarak seyretmeye devam etmek, dünyada da ahirette de yakamızı bırakmayacak bir vebaldir” dedi.
İsrail’in saldırılarına yönelik, “Özellikle de Müslüman ülkelerin yöneticilerinin eylemsizliği kabul edilemeyecek boyuta ulaşmış durumdadır” diyen Erbakan açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Bilindiği üzere çocuk katili Siyonist rejim, Hamas ateşkes önerilerini kabul etmesine rağmen Refah’a saldırı başlattı. Siyonist canavarlar Gazze’de yaptıkları katliamın üzerine şimdi de Refah’ta kadın çocuk demeden masum insanları katlediyorlar. Aylardır sergiledikleri vahşeti artırarak devam ettiriyorlar. Bu vahşete karşı Batı ülkelerinde dahi halklar tepki ortaya koyuyor. Amerika’da üniversite öğrencileri geniş kapsamlı protesto gösterileri düzenliyor, Fransa’da lise öğrencileri dersleri boykot ediyorlar. Tüm dünyada protesto mitingleri ve yürüyüşler düzenleniyor. Ancak ne acıdır ki yetki sahibi devlet yöneticileri seyretmekle veya sadece konuşmakla yetinmektedirler. Özellikle de Müslüman ülkelerin yöneticilerinin eylemsizliği kabul edilemeyecek boyuta ulaşmış durumdadır. Bu noktada Müslüman ülke yöneticilerinin ciddi yaptırımlar ortaya koyması gereklidir. İsrail ve Amerika’ya yapılan petrol ve doğalgaz sevkiyatının durdurulması dahi çok ciddi bir caydırıcı unsur olacaktır. Türkiye’nin de bunun için gerekli girişimleri hayata geçirmesi gereklidir. Masum sivil kardeşlerimize uygulanan bu vahşeti sadece kınayarak seyretmeye devam etmek, dünyada da ahirette de yakamızı bırakmayacak bir vebaldir.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart yerel seçimlerinde il, ilçe ve belde başkan adaylarını düzenledikleri tanıtım toplantısıyla duyurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
POLİTİKA
Fatih Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan- Özgür Özel görüşmesiyle ilgili açıklama
2 Mayıs, 16:49
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