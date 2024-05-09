https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/bakan-koca-randevu-sistemindeki-degisikligi-anlatti-pazartesi-basliyor-1083644317.html

Bakan Koca hasta randevu sistemindeki değişikliği anlattı: Pazartesi başlıyor

Bakan Koca hasta randevu sistemindeki değişikliği anlattı: Pazartesi başlıyor

Sputnik Türkiye

Bakan Koca, onaylı randevu döneminin pazartesi günü başlayacağını dile getirdi. 65 yaş üstü hastalar ile kanser hastaları, onaylı işleminden istisnadır. 09.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-09T13:39+0300

2024-05-09T13:39+0300

2024-05-09T13:57+0300

türkiye

sağlık bakanlığı

fahrettin koca

randevu

merkezi hekim randevu sistemi (mhrs)

onay

https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/13/1082948236_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_a46e49e2c363862ed83d06a010bdda15.jpg

Sağlık Bakanı Koca, hastane randevusunun bir gece önce onaylanmasını gerektiren Onaylı Randevu Sistemine, 13 Mayıs Pazartesi günü başlanacağını açıkladı.Randevusu olanların ne yapması gerekiyor?Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Ertesi gün randevusu olan her hastamız, akşam saat 20.00'ye kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek. Bu sisteme Onaylı Randevu Sistemi, MHRS'de başlatılan bu yeni döneme de Onaylı Randevu Dönemi diyoruz. Uygulama pazartesi günü başlıyor" dedi.İstisna olan hastalar varKoca, Bakanlıkta düzenlediği "Ulusal Sağlık Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı"nda, sağlık yöneticileri ve yazılım mühendisleri olarak sağlık hizmeti almayı son derece kolaylaştıracak bir altyapı kurduklarını belirtti.MHRS'nin, telefon ve internet erişiminin olduğu her yerde yepyeni bir özellik kazandığını, modifiye edildiğini aktaran Koca, şunları ifade etti:Onaylı Randevu Sistemi sayesinde, birçok branşta hastanın talebine 24 saat içinde cevap verebileceğine işaret eden Koca, "Bu yeni sistemden, beklenen sonucu alacağımıza inanıyoruz. Taleplerin etkin şekilde karşılanabilmesi içinse Randevu Koordinasyon Merkezini devreye alıyoruz. Bu merkezin faaliyetlerini şahsen takip edeceğim." diye konuştu.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

onaylı randevu sistemi,onaylı randevu sistemi nedir,onaylı randevu sistemi ne zaman başlıyor,pazartesi günü doktor randevusu olanlar