https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/bakan-koca-randevu-sistemindeki-degisikligi-anlatti-pazartesi-basliyor-1083644317.html
Bakan Koca hasta randevu sistemindeki değişikliği anlattı: Pazartesi başlıyor
Bakan Koca hasta randevu sistemindeki değişikliği anlattı: Pazartesi başlıyor
Sputnik Türkiye
Bakan Koca, onaylı randevu döneminin pazartesi günü başlayacağını dile getirdi. 65 yaş üstü hastalar ile kanser hastaları, onaylı işleminden istisnadır. 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T13:39+0300
2024-05-09T13:39+0300
2024-05-09T13:57+0300
türkiye
sağlık bakanlığı
fahrettin koca
randevu
merkezi hekim randevu sistemi (mhrs)
onay
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/13/1082948236_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_a46e49e2c363862ed83d06a010bdda15.jpg
Sağlık Bakanı Koca, hastane randevusunun bir gece önce onaylanmasını gerektiren Onaylı Randevu Sistemine, 13 Mayıs Pazartesi günü başlanacağını açıkladı.Randevusu olanların ne yapması gerekiyor?Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Ertesi gün randevusu olan her hastamız, akşam saat 20.00'ye kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek. Bu sisteme Onaylı Randevu Sistemi, MHRS'de başlatılan bu yeni döneme de Onaylı Randevu Dönemi diyoruz. Uygulama pazartesi günü başlıyor" dedi.İstisna olan hastalar varKoca, Bakanlıkta düzenlediği "Ulusal Sağlık Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı"nda, sağlık yöneticileri ve yazılım mühendisleri olarak sağlık hizmeti almayı son derece kolaylaştıracak bir altyapı kurduklarını belirtti.MHRS'nin, telefon ve internet erişiminin olduğu her yerde yepyeni bir özellik kazandığını, modifiye edildiğini aktaran Koca, şunları ifade etti:Onaylı Randevu Sistemi sayesinde, birçok branşta hastanın talebine 24 saat içinde cevap verebileceğine işaret eden Koca, "Bu yeni sistemden, beklenen sonucu alacağımıza inanıyoruz. Taleplerin etkin şekilde karşılanabilmesi içinse Randevu Koordinasyon Merkezini devreye alıyoruz. Bu merkezin faaliyetlerini şahsen takip edeceğim." diye konuştu.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/13/1082948236_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_c6a0c103fad3ebace37afc1ac92c52ed.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
onaylı randevu sistemi,onaylı randevu sistemi nedir,onaylı randevu sistemi ne zaman başlıyor,pazartesi günü doktor randevusu olanlar
onaylı randevu sistemi,onaylı randevu sistemi nedir,onaylı randevu sistemi ne zaman başlıyor,pazartesi günü doktor randevusu olanlar
Bakan Koca hasta randevu sistemindeki değişikliği anlattı: Pazartesi başlıyor
13:39 09.05.2024 (güncellendi: 13:57 09.05.2024)
Ayrıntılar geliyor
Bakan Koca, onaylı randevu döneminin pazartesi günü başlayacağını dile getirdi. 65 yaş üstü hastalar ile kanser hastaları, onaylı işleminden istisnadır.
Sağlık Bakanı Koca, hastane randevusunun bir gece önce onaylanmasını gerektiren Onaylı Randevu Sistemine, 13 Mayıs Pazartesi günü başlanacağını açıkladı.
Randevusu olanların ne yapması gerekiyor?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Ertesi gün randevusu olan her hastamız, akşam saat 20.00'ye kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek. Bu sisteme Onaylı Randevu Sistemi, MHRS'de başlatılan bu yeni döneme de Onaylı Randevu Dönemi diyoruz. Uygulama pazartesi günü başlıyor" dedi.
İstisna olan hastalar var
Koca, Bakanlıkta düzenlediği "Ulusal Sağlık Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı"nda, sağlık yöneticileri ve yazılım mühendisleri olarak sağlık hizmeti almayı son derece kolaylaştıracak bir altyapı kurduklarını belirtti.
MHRS'nin, telefon ve internet erişiminin olduğu her yerde yepyeni bir özellik kazandığını, modifiye edildiğini aktaran Koca, şunları ifade etti:
"Ertesi gün randevusu olan her hastamız, akşam saat 20.00'ye kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek. Bu sisteme Onaylı Randevu Sistemi, MHRS'de başlatılan bu yeni döneme de Onaylı Randevu Dönemi diyoruz. Uygulama pazartesi günü başlıyor. Onaylı Randevu Dönemi hayırlı olsun. Yeni dönemde ayrıcalıklı iki hasta grubumuz var, 65 yaş üstü hastalarla kanser hastaları. Bu gruptaki hastalar, onay işlemlerinden istisnadır. Onaylı Randevu Sistemi, hastanelerimize, hekimlerimize zamanı verimli kullanma imkanı sağlayacak. Hasta, gelemeyeceği randevuyu iptal edecek. Böylece, randevu sadakatsizliği sebebiyle, şu an boş kalan kapasitemizi hizmet bekleyen hastalar için kullanabileceğiz. Boş kalan her bir randevuda, sistemden randevu alamayıp, talep bırakmış hastalarımıza ulaşacağız. Öncelik, talep bırakan hastalarda olacak."
Onaylı Randevu Sistemi sayesinde, birçok branşta hastanın talebine 24 saat içinde cevap verebileceğine işaret eden Koca, "Bu yeni sistemden, beklenen sonucu alacağımıza inanıyoruz. Taleplerin etkin şekilde karşılanabilmesi içinse Randevu Koordinasyon Merkezini devreye alıyoruz. Bu merkezin faaliyetlerini şahsen takip edeceğim." diye konuştu.