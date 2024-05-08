https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/singapurda-f-16-savas-ucagi-dustu-1083602568.html
Singapur'da F-16 savaş uçağı düştü
Singapur'da F-16 savaş uçağı düştü
Sputnik Türkiye
Singapur'da F-16 savaş uçağı kalkış esnasında yaşanan bir sorun sonucu düştü, pilot koltuk fırlatma yöntemiyle kurtuldu. 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T12:35+0300
2024-05-08T12:35+0300
2024-05-08T12:35+0300
dünya
f-16
savaş uçağı
savaş uçakları
singapur
pilot
otomatik pilot
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Singapur Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Singapur Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 savaş uçağının kalkış sırasında sorun yaşadığı ifade edilerek, uçağın kısa bir süre sonra Tengah Hava Üssü'ne düştüğü bildirildi.Pilotun koltuk fırlatma yöntemiyle kurtulduğuna işaret edilen açıklamada, "Pilot başarıyla kurtuldu. Bilinci yerinde ve yürüyebiliyor" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, pilota ilk yardımın yapıldığı ve kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.Kazada başka yaralanan olmadığı bilgisi paylaşılan açıklamada, ülkede bu tarz kazaların son derece nadir yaşandığı kaydedildi.
singapur
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f-16, savaş uçağı, savaş uçakları, singapur, pilot, otomatik pilot
f-16, savaş uçağı, savaş uçakları, singapur, pilot, otomatik pilot
Singapur'da F-16 savaş uçağı düştü
Singapur'da F-16 savaş uçağı kalkış esnasında yaşanan bir sorun sonucu düştü, pilot koltuk fırlatma yöntemiyle kurtuldu.
Singapur Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Singapur Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 savaş uçağının kalkış sırasında sorun yaşadığı ifade edilerek, uçağın kısa bir süre sonra Tengah Hava Üssü'ne düştüğü bildirildi.
Pilotun koltuk fırlatma yöntemiyle kurtulduğuna işaret edilen açıklamada, "Pilot başarıyla kurtuldu. Bilinci yerinde ve yürüyebiliyor" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, pilota ilk yardımın yapıldığı ve kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
Kazada başka yaralanan olmadığı bilgisi paylaşılan açıklamada, ülkede bu tarz kazaların son derece nadir yaşandığı kaydedildi.