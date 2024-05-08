https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/rusya-cinle-ayda-kuracaklari-nukleer-santral-projesi-uzerinde-calismaya-basladi-1083614118.html

Rusya, Çin'le Ay'da kuracakları nükleer santral projesi üzerinde çalışmaya başladı

Rusya, Çin'le Ay'da kuracakları nükleer santral projesi üzerinde çalışmaya başladı

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Borisov, Çin'le birlikte Ay'da inşa edecekleri nükleer güç santralini geliştirmeye başladıklarını ifade etti. 08.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-08T17:11+0300

2024-05-08T17:11+0300

2024-05-08T17:11+0300

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rusya federal uzay ajansı (roscosmos)

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Sputnik'e demeç veren Roscosmos Başkanı Yuriy Borisov, tüm dünyada büyük merak uyandıran proje hakkında konuştu.Borisov, Rus uzmanların Çin'le hazırlanan proje dahilinde nükleer güç santralini geliştirme çalışmalarına başladığını belirtti.Borisov, Mart başında yaptığı açıklamada, Rusya ve Çin'in barışçıl amaçlarla Ay'da nükleer santral inşa etmeyi düşündüğünü söyleyerek "2033-2035 yıllarında Çinli meslektaşlarımızla birlikte Ay yüzeyine bir nükleer güç ünitesinin ulaştırılması ve kurulmasına yönelik bir projeyi değerlendiriyoruz" demişti.Roscosmos ile Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) arasında, Ay'da araştırmalar yapmak üzere ortak bir istasyon kurulması konusunda 2021'de mutabakat zaptı imzalanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240305/rusya-ve-cin-2033-yilinda-ayda-nukleer-santral-insaat-etmeyi-dusunuyor--1081404380.html

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