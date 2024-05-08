Rusya, Çin'le Ay'da kuracakları nükleer santral projesi üzerinde çalışmaya başladı
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Multimedya arşivine gidinView of the full Moon from the village of Ostrov, Moscow Region
© Sputnik / Vladimir Astapkovich/
Abone ol
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Borisov, Çin'le birlikte Ay'da inşa edecekleri nükleer güç santralini geliştirmeye başladıklarını ifade etti.
Sputnik'e demeç veren Roscosmos Başkanı Yuriy Borisov, tüm dünyada büyük merak uyandıran proje hakkında konuştu.
Borisov, Rus uzmanların Çin'le hazırlanan proje dahilinde nükleer güç santralini geliştirme çalışmalarına başladığını belirtti.
Borisov, Mart başında yaptığı açıklamada, Rusya ve Çin'in barışçıl amaçlarla Ay'da nükleer santral inşa etmeyi düşündüğünü söyleyerek "2033-2035 yıllarında Çinli meslektaşlarımızla birlikte Ay yüzeyine bir nükleer güç ünitesinin ulaştırılması ve kurulmasına yönelik bir projeyi değerlendiriyoruz" demişti.
Roscosmos ile Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) arasında, Ay'da araştırmalar yapmak üzere ortak bir istasyon kurulması konusunda 2021'de mutabakat zaptı imzalanmıştı.
Borisov, Rus uzmanların Çin'le hazırlanan proje dahilinde nükleer güç santralini geliştirme çalışmalarına başladığını belirtti.
Borisov, Mart başında yaptığı açıklamada, Rusya ve Çin'in barışçıl amaçlarla Ay'da nükleer santral inşa etmeyi düşündüğünü söyleyerek "2033-2035 yıllarında Çinli meslektaşlarımızla birlikte Ay yüzeyine bir nükleer güç ünitesinin ulaştırılması ve kurulmasına yönelik bir projeyi değerlendiriyoruz" demişti.
Roscosmos ile Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) arasında, Ay'da araştırmalar yapmak üzere ortak bir istasyon kurulması konusunda 2021'de mutabakat zaptı imzalanmıştı.