https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/kuzey-amerika-ulkesi-bahamalar-filistini-resmen-tanidi-1083592554.html

Kuzey Amerika ülkesi Bahamalar, Filistin'i resmen tanıdı

Kuzey Amerika ülkesi Bahamalar, Filistin'i resmen tanıdı

Sputnik Türkiye

Bahamalar, Filistin'i resmen devlet olarak tanımaya karar verdiğini duyurdu. 08.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-08T09:30+0300

2024-05-08T09:30+0300

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dünya

bahamalar

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israil-filistin sorunu

filistin sorunu

gazze

gazze şeridi

barbados

jamaika

jamaika

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İsrail'in aylardır devam eden saldırıları nedeniyle çok zor bir süreçten geçen Filistin, bir ülke tarafından daha resmen tanındı. Kuzey Amerika'da yer alan ada ülkesi Bahamalar, Filistin'i tanıyan ülkeler arasına katıldı. Bahamalar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hükümetin Filistinlilerin siyasi statülerini özgürce belirleme ve ekonomik, sosyal, kültürel gelişimlerini serbestçe sürdürme hakkını desteklediği ifade edildi.Açıklamada, Bahamalar'ın iki devletli çözümü desteklediği ve resmen Filistin'i devlet olarak tanıdığı belirtildi.Geçen ay Barbados ve Jamaika da Filistin'i devlet olarak tanıma kararı almıştı.

bahamalar

filistin

gazze

gazze şeridi

barbados

jamaika

jamaika

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bahamalar, filistin, israil-filistin sorunu, filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, barbados, jamaika, jamaika