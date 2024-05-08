https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/kuzey-amerika-ulkesi-bahamalar-filistini-resmen-tanidi-1083592554.html
Kuzey Amerika ülkesi Bahamalar, Filistin'i resmen tanıdı
Kuzey Amerika ülkesi Bahamalar, Filistin'i resmen tanıdı
Sputnik Türkiye
Bahamalar, Filistin'i resmen devlet olarak tanımaya karar verdiğini duyurdu. 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T09:30+0300
2024-05-08T09:30+0300
2024-05-08T09:43+0300
dünya
bahamalar
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israil-filistin sorunu
filistin sorunu
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İsrail'in aylardır devam eden saldırıları nedeniyle çok zor bir süreçten geçen Filistin, bir ülke tarafından daha resmen tanındı. Kuzey Amerika'da yer alan ada ülkesi Bahamalar, Filistin'i tanıyan ülkeler arasına katıldı. Bahamalar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hükümetin Filistinlilerin siyasi statülerini özgürce belirleme ve ekonomik, sosyal, kültürel gelişimlerini serbestçe sürdürme hakkını desteklediği ifade edildi.Açıklamada, Bahamalar'ın iki devletli çözümü desteklediği ve resmen Filistin'i devlet olarak tanıdığı belirtildi.Geçen ay Barbados ve Jamaika da Filistin'i devlet olarak tanıma kararı almıştı.
bahamalar
filistin
gazze
gazze şeridi
barbados
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bahamalar, filistin, israil-filistin sorunu, filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, barbados, jamaika, jamaika
Kuzey Amerika ülkesi Bahamalar, Filistin'i resmen tanıdı
09:30 08.05.2024 (güncellendi: 09:43 08.05.2024)
Bahamalar, Filistin'i resmen devlet olarak tanımaya karar verdiğini duyurdu.
İsrail'in aylardır devam eden saldırıları nedeniyle çok zor bir süreçten geçen Filistin, bir ülke tarafından daha resmen tanındı. Kuzey Amerika'da yer alan ada ülkesi Bahamalar, Filistin'i tanıyan ülkeler arasına katıldı.
Bahamalar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hükümetin Filistinlilerin siyasi statülerini özgürce belirleme ve ekonomik, sosyal, kültürel gelişimlerini serbestçe sürdürme hakkını desteklediği ifade edildi.
Açıklamada, Bahamalar'ın iki devletli çözümü desteklediği ve resmen Filistin'i devlet olarak tanıdığı belirtildi.
Geçen ay Barbados ve Jamaika da Filistin'i devlet olarak tanıma kararı almıştı.