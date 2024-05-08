https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/istanbul-havalimanina-burun-ustu-inen-pilot-ile-kule-arasinda-gecen-konusma-ortaya-cikti--1083604081.html
İstanbul Havalimanı'na burun üstü inen pilot ile kule arasında geçen konuşma ortaya çıktı
İstanbul Havalimanı'na burun üstü inen pilot ile kule arasında geçen konuşma ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
İstanbul Havalimanı'na burun üstü inen kargo uçağı pilotunun kule ile arasındaki konuşma ortaya çıktı. Kule ile iletişime geçip iniş takımlarının açılmadığı... 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T13:20+0300
2024-05-08T13:20+0300
2024-05-08T13:20+0300
türkiye
pilot
uçak
istanbul havalimanı
kargo uçağı
kule
kaza
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İstanbul Havalimanı'nda Fedex Havayolları’na ait kargo uçağının ön iniş takımları açılmayınca gövde üzerine piste iniş yaptı. İniş sırasında sürtünmenin etkisiyle kısa süreliğine alevlere teslim olan uçak ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, pilot ile kule arasındaki konuşma kayıtları ortaya çıktı.Piste inmeye çalıştığı esnada ön takımlarının açılmadığı için pisti pas geçen pilot durumu kuleye bildirdi. Kule ile iletişime geçip havada birkaç tur attı Onay aldıktan sonra havada birkaç tur atan Fedex kargo uçağı daha sonra kulenin bu durumu görmesi için yakından geçeceğini belirtiyor. Bunun üzerine kuleden onay alan pilot, uçak ile alçak geçiş yaparak kulenin görebileceği şekilde geçiyor. Daha sonra iniş için hazırlanan pilot, ön iniş takımları açılmayınca bu sefer uçağı gövdesinin üzerine piste indiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/istanbul-havalimaninda-kargo-ucaginin-inis-takimlari-acilmadi-1083593339.html
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pilot, uçak, istanbul havalimanı, kargo uçağı, kule, kaza
pilot, uçak, istanbul havalimanı, kargo uçağı, kule, kaza
İstanbul Havalimanı'na burun üstü inen pilot ile kule arasında geçen konuşma ortaya çıktı
İstanbul Havalimanı'na burun üstü inen kargo uçağı pilotunun kule ile arasındaki konuşma ortaya çıktı. Kule ile iletişime geçip iniş takımlarının açılmadığı için havada tur attığını söyleyen pilot, kulenin alt takımların vaziyetini görmesi için yakın uçuş yapmış.
İstanbul Havalimanı'nda Fedex Havayolları’na ait kargo uçağının ön iniş takımları açılmayınca gövde üzerine piste iniş yaptı. İniş sırasında sürtünmenin etkisiyle kısa süreliğine alevlere teslim olan uçak ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, pilot ile kule arasındaki konuşma kayıtları ortaya çıktı.
Piste inmeye çalıştığı esnada ön takımlarının açılmadığı için pisti pas geçen pilot durumu kuleye bildirdi.
Kule ile iletişime geçip havada birkaç tur attı
Onay aldıktan sonra havada birkaç tur atan Fedex kargo uçağı daha sonra kulenin bu durumu görmesi için yakından geçeceğini belirtiyor. Bunun üzerine kuleden onay alan pilot, uçak ile alçak geçiş yaparak kulenin görebileceği şekilde geçiyor.
Daha sonra iniş için hazırlanan pilot, ön iniş takımları açılmayınca bu sefer uçağı gövdesinin üzerine piste indiriyor.