https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/hazine-ve-maliye-bakani-simsekten-vergide-adalet-mesaji-1083611060.html
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten 'vergide adalet' mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten 'vergide adalet' mesajı
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, enflasyonu tek haneye düşürme hedeflerini anlattı ve "vergide adaleti güçlendirmek için önemli düzenlemeler yaptık" dedi. 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T15:32+0300
2024-05-08T15:32+0300
2024-05-08T15:32+0300
ekonomi
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
enflasyon
ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, enflasyon, ekonomi
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, enflasyon, ekonomi
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten 'vergide adalet' mesajı
Ayrıntılar geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, enflasyonu tek haneye düşürme hedeflerini anlattı ve "vergide adaleti güçlendirmek için önemli düzenlemeler yaptık" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"Enflasyonu tek haneye düşürmeyi programımızın temel hedefi olarak belirledik. Çünkü fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet ve kalıcı refah artışı mümkün değildir. Bunun yanı sıra vergide adaleti güçlendirmek için önemli düzenlemeler yaptık; örneğin •Asgari ücreti vergi dışı bıraktık, •Gelir vergisi tarifesinde en alt dilimdeki vergi oranını düşürdük, en üst dilimdeki vergi oranını yükselttik, •Kurumlar vergisi oranını artırdık, banka ve finans kurumları için daha yüksek oran belirledik. Vatandaşlarımızın alım gücünü artırmak için her alanda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Programımız şeffaf, öngörülebilir ve kural bazlı politikalara dayalı olup ülkemizin kendi programıdır ve başarı ile uygulanmaktadır."