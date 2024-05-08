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Demirören Medya'dan, Eylem Tok'un oğlunun sebep olduğu trafik kazası iddialarına yönelik açıklama
Demirören Medya'dan, Eylem Tok'un oğlunun sebep olduğu trafik kazası iddialarına yönelik açıklama
Sputnik Türkiye
Demirören medya grubu, basında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı ve bir kişinin hayatını kaybettiği... 08.05.2024, Sputnik Türkiye
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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, ehliyetsiz araç kullanan ve bir trafik kazasına sebep olarak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C'nin, annesi olan yazar Eylem Tok ile birlikte ABD'ye firar etmişti.Kaza gününe ilişkin yapılan haberlerde 'Cemal Demirören'in de aracın içinde olduğu' iddia edilmişti. Demirören Medya Grubu, konuya dair şu açıklamayı Hürriyet'in internet sitesinden yayınladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240322/annesi-eylem-tok-ile-abdye-kacan-timur-cihantimurun-kaza-anindan-yeni-goruntuleri-ortaya-cikti-1081935480.html
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demirören holding, demirören grubu, demirören haber ajansı (dha), eylem tok, bülent cihantimur, timur cihantimur, kaza
demirören holding, demirören grubu, demirören haber ajansı (dha), eylem tok, bülent cihantimur, timur cihantimur, kaza

Demirören Medya'dan, Eylem Tok'un oğlunun sebep olduğu trafik kazası iddialarına yönelik açıklama

13:52 08.05.2024
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - SADIK KAHRAMANEylem Tok
Eylem Tok - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2024
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - SADIK KAHRAMAN
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Demirören medya grubu, basında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı ve bir kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin Cemal Demirören'e yöneltilen iddialara karşın 'yurt dışında yatılı okulunda' olduğuna dair deliller olduğu belirtildi.
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, ehliyetsiz araç kullanan ve bir trafik kazasına sebep olarak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C'nin, annesi olan yazar Eylem Tok ile birlikte ABD'ye firar etmişti.
Kaza gününe ilişkin yapılan haberlerde 'Cemal Demirören'in de aracın içinde olduğu' iddia edilmişti. Demirören Medya Grubu, konuya dair şu açıklamayı Hürriyet'in internet sitesinden yayınladı:
"Kemerburgaz'da 1 Mart gecesi meydana gelen ve 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin yaşamını yitirmesi ile sonuçlanan kazaya ilişkin ortaya atılan mesnetsiz iddialar üzerine Demirören Ailesi harekete geçti. Cemal Demirören'in kaza tarihinde yurt dışında yatılı okulunda olduğunun belgeleri mahkemeye delil olarak sunuldu. Deutsche Welle Türkçe'den Alican Uludağ ve benzer mesnetsiz iddiaları, sosyal medya hesaplarında ve internet sitelerinde haberleştiren kişi ve kurumlar hakkında dava açıldı. Dava dilekçesinde "Asılsız iftiralar ile Demirören Ailesi ve oğullarının kişilik haklarına, onur, şeref ve saygınlıklarına, hukuka aykırı şekilde doğrudan ve açıkça saldırıda bulunulmaktadır. Haber ve paylaşımlarda, konuyla ilgisi olmamasına, kaza tarihinde yurt dışında olmasına ve bu durum her türlü belge ile ispatlanmış olmasına rağmen Cemal Demirören'in adı bu iftira ve asılsız haberlerle ilişkilendirilmektedir ve Demirören Ailesi bu kaotik olayın içine çekilmeye çalışılmaktadır" ifadelerine yer verildi."
Eylem Tok - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2024
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Annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un kaza anından yeni görüntüleri ortaya çıktı
22 Mart, 06:52
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