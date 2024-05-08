https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/anavatan-savasinda-kullanilan-sovyet-savas-ucagi-yeniden-goklerde-1083610842.html
Anavatan Savaşı'nda kullanılan Sovyet savaş uçağı yeniden göklerde
Anavatan Savaşı'nda kullanılan Sovyet savaş uçağı yeniden göklerde
Sputnik Türkiye
Anavatan Savaşı'nda kullanılan ve 9 Mayıs Zaferi'nin 79. yıldönümü için çalışır hale getirilen Rusya'daki tek Sovyet savaş uçağı İ-16, Novosibirsk kentinde... 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T16:09+0300
2024-05-08T16:09+0300
2024-05-08T16:09+0300
multimedya
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rusya
sscb
büyük vatanseverlik savaşı
9 mayıs zafer bayramı
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1939 yılında üretilen ve 1941'in yaz aylarında acil iniş yaptığı tahmin edilen uçağın enkazı, 1992 yılında Rusya'nın kuzeyindeki Karelya'da bulunmuştu.
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Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda kullanılan Sovyet savaş uçağı yine uçtu
Sputnik Türkiye
Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda kullanılan Sovyet savaş uçağı yine uçtu
2024-05-08T16:09+0300
true
PT0M58S
Sputnik Türkiye
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MIA „Rosiya Segodnya“
video, rusya, sscb, büyük vatanseverlik savaşı, 9 mayıs zafer bayramı, видео
video, rusya, sscb, büyük vatanseverlik savaşı, 9 mayıs zafer bayramı, видео
Anavatan Savaşı'nda kullanılan Sovyet savaş uçağı yeniden göklerde
Anavatan Savaşı'nda kullanılan ve 9 Mayıs Zaferi'nin 79. yıldönümü için çalışır hale getirilen Rusya'daki tek Sovyet savaş uçağı İ-16, Novosibirsk kentinde düzenlenecek 9 Mayıs geçit törenine katılacak.
1939 yılında üretilen ve 1941'in yaz aylarında acil iniş yaptığı tahmin edilen uçağın enkazı, 1992 yılında Rusya'nın kuzeyindeki Karelya'da bulunmuştu.