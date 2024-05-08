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Anavatan Savaşı'nda kullanılan Sovyet savaş uçağı yeniden göklerde
Anavatan Savaşı'nda kullanılan Sovyet savaş uçağı yeniden göklerde
Sputnik Türkiye
Anavatan Savaşı'nda kullanılan ve 9 Mayıs Zaferi'nin 79. yıldönümü için çalışır hale getirilen Rusya'daki tek Sovyet savaş uçağı İ-16, Novosibirsk kentinde... 08.05.2024, Sputnik Türkiye
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1939 yılında üretilen ve 1941'in yaz aylarında acil iniş yaptığı tahmin edilen uçağın enkazı, 1992 yılında Rusya'nın kuzeyindeki Karelya'da bulunmuştu.
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Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda kullanılan Sovyet savaş uçağı yine uçtu
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Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda kullanılan Sovyet savaş uçağı yine uçtu
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video, rusya, sscb, büyük vatanseverlik savaşı, 9 mayıs zafer bayramı, видео

Anavatan Savaşı'nda kullanılan Sovyet savaş uçağı yeniden göklerde

16:09 08.05.2024
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Anavatan Savaşı'nda kullanılan ve 9 Mayıs Zaferi'nin 79. yıldönümü için çalışır hale getirilen Rusya'daki tek Sovyet savaş uçağı İ-16, Novosibirsk kentinde düzenlenecek 9 Mayıs geçit törenine katılacak.
1939 yılında üretilen ve 1941'in yaz aylarında acil iniş yaptığı tahmin edilen uçağın enkazı, 1992 yılında Rusya'nın kuzeyindeki Karelya'da bulunmuştu.
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