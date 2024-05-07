https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/tuva-cihangir-atasever-kimdir-1083556819.html
Tuva Cihangir Atasever kimdir?
Tuva Cihangir Atasever kimdir?
Sputnik Türkiye
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu yapacağını duyurdu. Peki Tuva Cihangir Atasever kimdir? 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T11:33+0300
2024-05-07T11:33+0300
2024-05-07T11:33+0300
türkiye
tuva cihangir atasever
uzay
mehmet fatih kacır
sanayi ve teknoloji bakanlığı
bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı
alper gezeravcı
roketsan
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Türkiye’nin uzaya gidecek ilk uzay yolcuları arasında yedek olarak seçilen Tuva Cihangir Atasever hakkındaki araştırmalar hız kazandı. İşte, Tuva Cihangir Atasever hakkında bilgiler...Tuva Cihangir Atasever kimdir?Tuva Cihangir Atasever, 12 Ağustos 1992’de Ankara’da doğdu.Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.Daha sonra Irvene’deki Kaliforniya Üniversitesinde elektrik-elektronik mühendisliği alanında yüksek lisans yaptı. Ardından ROKETSAN’da 5 yıl boyunca aviyonik sistem mühendisi olarak çalıştı.Türkiye’nin insanlı ilk uzay görevi için seçilen adaylar eğitimlerine ABD’de devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/turkiyenin-ilk-astoronotu-gezeravci-gerceklestirdigim-gorev-bir-hikayenin-baslangic-noktasiydi-1082969190.html
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tuva cihangir atasever kimdir?,tuva cihangir atasever,tuva cihangir atasever kim,
Tuva Cihangir Atasever kimdir?
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu yapacağını duyurdu. Peki Tuva Cihangir Atasever kimdir?
Türkiye’nin uzaya gidecek ilk uzay yolcuları arasında yedek olarak seçilen Tuva Cihangir Atasever hakkındaki araştırmalar hız kazandı. İşte, Tuva Cihangir Atasever hakkında bilgiler...
Tuva Cihangir Atasever kimdir?
Tuva Cihangir Atasever, 12 Ağustos 1992’de Ankara’da doğdu.
Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.
Daha sonra Irvene’deki Kaliforniya Üniversitesinde elektrik-elektronik mühendisliği alanında yüksek lisans yaptı. Ardından ROKETSAN’da 5 yıl boyunca aviyonik sistem mühendisi olarak çalıştı.
Türkiye’nin insanlı ilk uzay görevi için seçilen adaylar eğitimlerine ABD’de devam ediyor.