https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/turkiyenin-yeni-uzay-gorevi-belli-oldu-bakan-kacir-yeni-ucusun-tarihini-verdi-1083555584.html

Türkiye'nin yeni uzay görevi belli oldu: Bakan Kacır yeni uçuşun tarihini verdi

Türkiye'nin yeni uzay görevi belli oldu: Bakan Kacır yeni uçuşun tarihini verdi

Sputnik Türkiye

Bakan Kacır "Astronotumuz Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu, 8 Haziran 2024'te ABD'nin New Mexico Eyaletinde bulunan Spaceport... 07.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-07T10:41+0300

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türkiye

uzay

astronot

alper gezeravcı

tuva cihangir atasever

abd

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu yapacağını duyurdu. Kacır, "Astronotumuz Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu, 8 Haziran 2024'te ABD'nin New Mexico Eyaletinde bulunan Spaceport tesislerinden gerçekleşecek." dedi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uzay, astronot, alper gezeravcı, tuva cihangir atasever, abd