https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/turkiyenin-yeni-uzay-gorevi-belli-oldu-bakan-kacir-yeni-ucusun-tarihini-verdi-1083555584.html
Türkiye'nin yeni uzay görevi belli oldu: Bakan Kacır yeni uçuşun tarihini verdi
Türkiye'nin yeni uzay görevi belli oldu: Bakan Kacır yeni uçuşun tarihini verdi
Sputnik Türkiye
Bakan Kacır "Astronotumuz Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu, 8 Haziran 2024'te ABD'nin New Mexico Eyaletinde bulunan Spaceport... 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T10:41+0300
2024-05-07T10:41+0300
2024-05-07T11:31+0300
türkiye
uzay
astronot
alper gezeravcı
tuva cihangir atasever
abd
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu yapacağını duyurdu. Kacır, "Astronotumuz Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu, 8 Haziran 2024'te ABD'nin New Mexico Eyaletinde bulunan Spaceport tesislerinden gerçekleşecek." dedi.
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uzay, astronot, alper gezeravcı, tuva cihangir atasever, abd
uzay, astronot, alper gezeravcı, tuva cihangir atasever, abd
Türkiye'nin yeni uzay görevi belli oldu: Bakan Kacır yeni uçuşun tarihini verdi
10:41 07.05.2024 (güncellendi: 11:31 07.05.2024)
Bakan Kacır "Astronotumuz Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu, 8 Haziran 2024'te ABD'nin New Mexico Eyaletinde bulunan Spaceport tesislerinden gerçekleşecek." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu yapacağını duyurdu. Kacır, "Astronotumuz Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu, 8 Haziran 2024'te ABD'nin New Mexico Eyaletinde bulunan Spaceport tesislerinden gerçekleşecek." dedi.