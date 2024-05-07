https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/toyotanin-rusyadaki-fabrikasinda-aurus-otomobilleri-uretilecek-1083574079.html
Toyota'nın Rusya'daki fabrikasında Aurus otomobilleri üretilecek
Toyota'nın Rusya'daki fabrikasında Aurus otomobilleri üretilecek
Sputnik Türkiye
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, yaptırımları bahane ederek Rusya’dan ayrılan Toyota'nın St. Petersburg'daki eski fabrikasında lüks segmentte yer... 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T16:08+0300
2024-05-07T16:08+0300
2024-05-07T16:08+0300
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Mart 2023'te NAMI adlı Rus devlet enstitüsüne devredilen Toyota fabrikasına ilişkin konuşan Manturov, fabrikanın Aurus şirketine devredildiğini belirtirken, tesislerde araç üretiminin yıl sonuna kadar başlayacağını ifade etti.Toyota, Rusya-Ukrayna gerilimi nedeniyle 2022'de St. Petersburg'daki fabrikasında üretimi durdurma kararı almış, ardından fabrika NAMI'ye devredilmişti.Rusya Otomobil Satıcıları Birliği verilerine göre, Rusya'da geçen yıl 115 adet Aurus marka araç satılmıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve üst düzey yetkililerin tercih ettiği Aurus, ürettiği lüks araçlarla tanınıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240220/putin-kuzey-kore-liderine-rus-otomobili-hediye-etti-1080905091.html
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rusya, aurus senat, aurus, otomobil, yerli otomobil, lüks araç, limuzin, aurus limuzini, toyota, japonya, rusya sanayi ve ticaret bakanı denis manturov, denis manturov
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Toyota'nın Rusya'daki fabrikasında Aurus otomobilleri üretilecek
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, yaptırımları bahane ederek Rusya’dan ayrılan Toyota'nın St. Petersburg'daki eski fabrikasında lüks segmentte yer alan Rus Aurus marka araçların üretileceğini bildirdi.
Mart 2023'te NAMI adlı Rus devlet enstitüsüne devredilen Toyota fabrikasına ilişkin konuşan Manturov, fabrikanın Aurus şirketine devredildiğini belirtirken, tesislerde araç üretiminin yıl sonuna kadar başlayacağını ifade etti.
Toyota, Rusya-Ukrayna gerilimi nedeniyle 2022'de St. Petersburg'daki fabrikasında üretimi durdurma kararı almış, ardından fabrika NAMI'ye devredilmişti.
Rusya Otomobil Satıcıları Birliği verilerine göre, Rusya'da geçen yıl 115 adet Aurus marka araç satılmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve üst düzey yetkililerin tercih ettiği Aurus, ürettiği lüks araçlarla tanınıyor.