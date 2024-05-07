https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/pentagon-ukraynadaki-techizatin-rusyanin-eline-gecmesinin-olusturdugu-risklerin-farkindayiz-1083551578.html
Pentagon: Ukrayna’daki teçhizatın Rusya’nın eline geçmesinin oluşturduğu risklerin farkındayız
Pentagon: Ukrayna’daki teçhizatın Rusya’nın eline geçmesinin oluşturduğu risklerin farkındayız
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Patrick Ryder, ABD’nin Ukrayna dahil yabancı ortaklarına devrettiği askeri teçhizatın ve sahip olduğu teknolojilerin... 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T08:14+0300
2024-05-07T08:14+0300
2024-05-07T08:13+0300
dünya
abd
pentagon
abd savunma bakanlığı (pentagon)
patrick ryder
ukrayna krizi
askeri teçhizat
batı
abrams tankı
leopard
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Pentagon Sözcüsü Ryder, günlük basın toplantısında sırasında, Ukrayna’daki ABD yapımı askeri teçhizatın Rus ordusunun eline geçmesinin ABD için taşıdığı riskleri değerlendirdi.Gazetecilerden biri, Rusya’nın Ukrayna’da ele geçirdiği ABD teçhizatı Moskova’da sergilediğine dikkat çekerek Pentagon’un, Amerikan teknolojilerinin Moskova’nın eline geçebileceğinden endişe duyup duymadığını sordu.Ryder, “Elbette yabancı ortaklarımıza imkanlar sunduğumuzda her zaman bu riskleri de dikkate alıyoruz” diyerek detaylı bilgilere sahip olmadığını ekledi.Moskova’nın Poklonnaya Gora bölgesinde bulunan Zafer Parkı’nda, Ukrayna’daki özel askeri harekat sırasında ele geçirilen yabancı yapımı askeri teçhizattan oluşan bir sergi açıldı. 1 Mayıs 2024’te açılan sergi bir ay boyunca devam edecek. Sergide ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İsveç, Çekya, Güney Afrika, Finlandiya, Avustralya, Avusturya ve Ukrayna’da üretilen 30’dan fazla askeri teçhizat sergileniyor.Bazı parçaların sergilenmeye başladığı sergide konuklar, ABD yapımı M1 Abrams tankı, Alman yapımı Leopard tankı ve Marder piyade savaş aracı, ABD yapımı Bradley piyade savaş aracı, İsveç yapımı CV90 piyade savaş aracı ve Fransa yapımı AMX-10RC zırhlı savaş aracını inceleyebilecek.
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abd, pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon), patrick ryder, ukrayna krizi, askeri teçhizat, batı, abrams tankı, leopard, leopard 2a4 tipi tank, leopard 2, bradley
abd, pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon), patrick ryder, ukrayna krizi, askeri teçhizat, batı, abrams tankı, leopard, leopard 2a4 tipi tank, leopard 2, bradley
Pentagon: Ukrayna’daki teçhizatın Rusya’nın eline geçmesinin oluşturduğu risklerin farkındayız
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Patrick Ryder, ABD’nin Ukrayna dahil yabancı ortaklarına devrettiği askeri teçhizatın ve sahip olduğu teknolojilerin diğer ülkelerin eline geçebileceğini dikkate aldıklarını belirtti.
Pentagon Sözcüsü Ryder, günlük basın toplantısında sırasında, Ukrayna’daki ABD yapımı askeri teçhizatın Rus ordusunun eline geçmesinin ABD için taşıdığı riskleri değerlendirdi.
Gazetecilerden biri, Rusya’nın Ukrayna’da ele geçirdiği ABD teçhizatı Moskova’da sergilediğine dikkat çekerek Pentagon’un, Amerikan teknolojilerinin Moskova’nın eline geçebileceğinden endişe duyup duymadığını sordu.
Ryder, “Elbette yabancı ortaklarımıza imkanlar sunduğumuzda her zaman bu riskleri de dikkate alıyoruz” diyerek detaylı bilgilere sahip olmadığını ekledi.
Moskova’nın Poklonnaya Gora bölgesinde bulunan Zafer Parkı’nda, Ukrayna’daki özel askeri harekat sırasında ele geçirilen yabancı yapımı askeri teçhizattan oluşan bir sergi açıldı. 1 Mayıs 2024’te açılan sergi bir ay boyunca devam edecek. Sergide ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İsveç, Çekya, Güney Afrika, Finlandiya, Avustralya, Avusturya ve Ukrayna’da üretilen 30’dan fazla askeri teçhizat sergileniyor.
Bazı parçaların sergilenmeye başladığı sergide konuklar, ABD yapımı M1 Abrams tankı, Alman yapımı Leopard tankı ve Marder piyade savaş aracı, ABD yapımı Bradley piyade savaş aracı, İsveç yapımı CV90 piyade savaş aracı ve Fransa yapımı AMX-10RC zırhlı savaş aracını inceleyebilecek.