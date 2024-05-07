https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/pentagon-ukraynadaki-techizatin-rusyanin-eline-gecmesinin-olusturdugu-risklerin-farkindayiz-1083551578.html

Pentagon: Ukrayna’daki teçhizatın Rusya’nın eline geçmesinin oluşturduğu risklerin farkındayız

Pentagon: Ukrayna’daki teçhizatın Rusya’nın eline geçmesinin oluşturduğu risklerin farkındayız

Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Patrick Ryder, ABD’nin Ukrayna dahil yabancı ortaklarına devrettiği askeri teçhizatın ve sahip olduğu teknolojilerin... 07.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-07T08:14+0300

2024-05-07T08:14+0300

2024-05-07T08:13+0300

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Pentagon Sözcüsü Ryder, günlük basın toplantısında sırasında, Ukrayna’daki ABD yapımı askeri teçhizatın Rus ordusunun eline geçmesinin ABD için taşıdığı riskleri değerlendirdi.Gazetecilerden biri, Rusya’nın Ukrayna’da ele geçirdiği ABD teçhizatı Moskova’da sergilediğine dikkat çekerek Pentagon’un, Amerikan teknolojilerinin Moskova’nın eline geçebileceğinden endişe duyup duymadığını sordu.Ryder, “Elbette yabancı ortaklarımıza imkanlar sunduğumuzda her zaman bu riskleri de dikkate alıyoruz” diyerek detaylı bilgilere sahip olmadığını ekledi.Moskova’nın Poklonnaya Gora bölgesinde bulunan Zafer Parkı’nda, Ukrayna’daki özel askeri harekat sırasında ele geçirilen yabancı yapımı askeri teçhizattan oluşan bir sergi açıldı. 1 Mayıs 2024’te açılan sergi bir ay boyunca devam edecek. Sergide ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İsveç, Çekya, Güney Afrika, Finlandiya, Avustralya, Avusturya ve Ukrayna’da üretilen 30’dan fazla askeri teçhizat sergileniyor.Bazı parçaların sergilenmeye başladığı sergide konuklar, ABD yapımı M1 Abrams tankı, Alman yapımı Leopard tankı ve Marder piyade savaş aracı, ABD yapımı Bradley piyade savaş aracı, İsveç yapımı CV90 piyade savaş aracı ve Fransa yapımı AMX-10RC zırhlı savaş aracını inceleyebilecek.

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