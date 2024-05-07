https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/karadeniz-icin-deprem-uyarisi-yapi-stoku-ve-zemin-dayanikli-degil-1083572953.html

Karadeniz için deprem uyarısı: 'Yapı stoku ve zemin dayanıklı değil'

Karadeniz için deprem uyarısı: 'Yapı stoku ve zemin dayanıklı değil'

Sputnik Türkiye

Doğu Karadeniz’de dolgu ve heyelan tehlikesi bulunan alanlardaki yapılaşma, deprem riskini daha da büyütüyor. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş... 07.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-07T15:58+0300

2024-05-07T15:58+0300

2024-05-07T15:58+0300

türkiye

deprem

karadeniz

batı karadeniz

doğu karadeniz

fay hattı

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Bölge, güneybatıdan geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı, güneydoğudan geçen Kuzeydoğu Anadolu Fay hattı ve kuzeyde denizden geçen Karadeniz sayının ortasında yer alıyor. Doğu Karadeniz Bölgesi’nin dik ve engebeli arazi yapısı tehlikeli yapılaşmayı beraberinde getiriyor. Son yıllarda dolgu ve heyelanlı alanlarda yükselen yüksek katlı binalar deprem riskini arttırdı.Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Trabzon’daki yapı stokunun depreme dayanıklı olmadığını belirterek, yerel yönetimlerin bu noktada adımlar atması gerektiğine işaret etti.Doğu Karadeniz’in yapı stokunun depreme dayanıksız olduğunu söyleyen Bektaş, “Doğu Karadeniz’in yapı stoku maalesef depreme dayanıklı değildir. Yani hem şu andaki yapı stokumuz depreme dayanıklı değil hem şehirleşme, heyelan sahaları üzerinde, yamaçlarda veya kumsal alanda yapılaşmalar mevcut. Kumsaldaki bir apartman üç depremi hissetti. Şimdi bu durumda burada deprem tehlikesi yok demek mümkün mü? Mümkün değil. Yani her şeyden önce yöneticilerin bu deprem algısını benimsemeleri lazım. Halkın daha duyarlı olması lazım. Toplum ve yöneticiler ile el birliği verirsek bu gelecek kuşağı daha sağlıklı, daha güvenli bir yaşam ortamı bırakmış oluruz.” şeklinde konuştu.3 ilçeye dikkat çektiYomra, Beşirli ve Akyazı’da riskli yapıların olduğunu söyleyen Bektaş, şöyle devam etti:

türkiye

karadeniz

batı karadeniz

doğu karadeniz

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deprem, karadeniz, batı karadeniz, doğu karadeniz, fay hattı