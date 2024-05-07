Karadeniz için deprem uyarısı: 'Yapı stoku ve zemin dayanıklı değil'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Avrupa’da en ucuz tatil destinasyonları
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İlköğretimdeki ‘hayalet’ kız öğrenciler
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
İstanbul kirada Avrupa’nın lideri
12:06
83 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zeka destekli erken uyarı sistemi: Depremden 30 saniye önce gelen uyarıyla neler yapılabilir?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
TARİHTE BUGÜN
Psikanalizin babası bugün doğdu
17:47
3 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: Rus ordusu ele geçirecek
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
2023 yılında en çok altın üreten ülkeler belli oldu
18:14
1 dk
SESLİ HABER
Nijer: Rusya’nın desteği Batı’dan daha pragmatik
18:22
2 dk
TARİHTE BUGÜN
1968 Devrimci Hareketi: Üç fidan darağacına nasıl yürüdü?
18:30
13 dk
SESLİ HABER
BRICS, doların alternatifi olabilir
18:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, tüm kuvvet komutanlarını acilen topladı
19:12
1 dk
SESLİ HABER
ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri'nin yeni komutanından ‘harekete geçme’ uyarısı
19:20
2 dk
SESLİ HABER
İtalya'dan Macron'a ret
19:29
2 dk
SESLİ HABER
İsrail'den Türkiye'ye gelip Suriyelilerin böbreklerini sattılar
19:37
3 dk
SESLİ HABER
Lavrov: Batı hazır değil
19:46
2 dk
SESLİ HABER
38 yıl boyunca erkek olduğunu kanıtlamaya çalışan adamın hikayesi film oluyor
20:07
2 dk
SESLİ HABER
Sosyal medyadan açıklandı: Al Jazeera resmen yasaklandı
20:16
2 dk
SESLİ HABER
Rossiya Segodnya’nın Genel Müdürü Kiselev’den Bentley’in katillerine ilişkin açıklama geldi
20:25
2 dk
SESLİ HABER
Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar'ın şirketi için ikinci kez iflas kararı
20:34
2 dk
SESLİ HABER
Endonezya ve Suudi Arabistan, AB’yi ikna etmeye çalışıyor
20:43
2 dk
SESLİ HABER
ABD üniversitelerine polis müdahalesi: 2 bin 500 gözaltı
20:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Bit futbolcunun 5 ay boyunca kaşar-ekmek yemesi bence trajik'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Avrupa’da 50 bin göçmen çocuk kayıp
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz: Adli tıp raporu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:02
5 dk
RUSYA'DA YENİ KABİNE
Putin konuştu: Rusya, kendi kaderini belirleyecek
12:07
29 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABER MASASI
İzmir'de İZBAN raydan çıktı.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
56 dk
ANKARA FARKI
Eski Devlet Bakanı Tüzmen, Saddam ile görüşmeye giderken neler yaşadı?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik veriler paylaşıldı
17:38
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li Kongre Üyesi Jeffries’ten kritik Ukrayna açıklaması
18:16
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Maden şehrinden çıkan Çaykovski'nin mucizesi
18:32
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Çay bahçesinden arabesk müziğin zirvesine
19:32
12 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/karadeniz-icin-deprem-uyarisi-yapi-stoku-ve-zemin-dayanikli-degil-1083572953.html
Karadeniz için deprem uyarısı: 'Yapı stoku ve zemin dayanıklı değil'
Karadeniz için deprem uyarısı: 'Yapı stoku ve zemin dayanıklı değil'
Sputnik Türkiye
Doğu Karadeniz’de dolgu ve heyelan tehlikesi bulunan alanlardaki yapılaşma, deprem riskini daha da büyütüyor. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş... 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T15:58+0300
2024-05-07T15:58+0300
türkiye
deprem
karadeniz
batı karadeniz
doğu karadeniz
fay hattı
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_36c15a9b0768978f0dfe18a99c400c22.jpg
Bölge, güneybatıdan geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı, güneydoğudan geçen Kuzeydoğu Anadolu Fay hattı ve kuzeyde denizden geçen Karadeniz sayının ortasında yer alıyor. Doğu Karadeniz Bölgesi’nin dik ve engebeli arazi yapısı tehlikeli yapılaşmayı beraberinde getiriyor. Son yıllarda dolgu ve heyelanlı alanlarda yükselen yüksek katlı binalar deprem riskini arttırdı.Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Trabzon’daki yapı stokunun depreme dayanıklı olmadığını belirterek, yerel yönetimlerin bu noktada adımlar atması gerektiğine işaret etti.Doğu Karadeniz’in yapı stokunun depreme dayanıksız olduğunu söyleyen Bektaş, “Doğu Karadeniz’in yapı stoku maalesef depreme dayanıklı değildir. Yani hem şu andaki yapı stokumuz depreme dayanıklı değil hem şehirleşme, heyelan sahaları üzerinde, yamaçlarda veya kumsal alanda yapılaşmalar mevcut. Kumsaldaki bir apartman üç depremi hissetti. Şimdi bu durumda burada deprem tehlikesi yok demek mümkün mü? Mümkün değil. Yani her şeyden önce yöneticilerin bu deprem algısını benimsemeleri lazım. Halkın daha duyarlı olması lazım. Toplum ve yöneticiler ile el birliği verirsek bu gelecek kuşağı daha sağlıklı, daha güvenli bir yaşam ortamı bırakmış oluruz.” şeklinde konuştu.3 ilçeye dikkat çektiYomra, Beşirli ve Akyazı’da riskli yapıların olduğunu söyleyen Bektaş, şöyle devam etti:
türkiye
karadeniz
batı karadeniz
doğu karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_37177b914791aa72cb24e5dcad8f8178.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
deprem, karadeniz, batı karadeniz, doğu karadeniz, fay hattı
deprem, karadeniz, batı karadeniz, doğu karadeniz, fay hattı

Karadeniz için deprem uyarısı: 'Yapı stoku ve zemin dayanıklı değil'

15:58 07.05.2024
© İHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2024
© İHA
Abone ol
Doğu Karadeniz’de dolgu ve heyelan tehlikesi bulunan alanlardaki yapılaşma, deprem riskini daha da büyütüyor. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgenin 3 fay hattının ortasında yer aldığına dikkat çekerek, yerel yöneticilerinin deprem algısını benimsemeleri gerektiğini söyledi.
Bölge, güneybatıdan geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı, güneydoğudan geçen Kuzeydoğu Anadolu Fay hattı ve kuzeyde denizden geçen Karadeniz sayının ortasında yer alıyor. Doğu Karadeniz Bölgesi’nin dik ve engebeli arazi yapısı tehlikeli yapılaşmayı beraberinde getiriyor. Son yıllarda dolgu ve heyelanlı alanlarda yükselen yüksek katlı binalar deprem riskini arttırdı.
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Trabzon’daki yapı stokunun depreme dayanıklı olmadığını belirterek, yerel yönetimlerin bu noktada adımlar atması gerektiğine işaret etti.
Doğu Karadeniz’in yapı stokunun depreme dayanıksız olduğunu söyleyen Bektaş, “Doğu Karadeniz’in yapı stoku maalesef depreme dayanıklı değildir. Yani hem şu andaki yapı stokumuz depreme dayanıklı değil hem şehirleşme, heyelan sahaları üzerinde, yamaçlarda veya kumsal alanda yapılaşmalar mevcut. Kumsaldaki bir apartman üç depremi hissetti. Şimdi bu durumda burada deprem tehlikesi yok demek mümkün mü? Mümkün değil. Yani her şeyden önce yöneticilerin bu deprem algısını benimsemeleri lazım. Halkın daha duyarlı olması lazım. Toplum ve yöneticiler ile el birliği verirsek bu gelecek kuşağı daha sağlıklı, daha güvenli bir yaşam ortamı bırakmış oluruz.” şeklinde konuştu.

3 ilçeye dikkat çekti

Yomra, Beşirli ve Akyazı’da riskli yapıların olduğunu söyleyen Bektaş, şöyle devam etti:
“Deprem açısından eğer değerlendirecek olursak en riskli yerlerden bir tanesi Yomra’da Şana mevkii. Kumsal alan üzerindeki binalar veya dere yatağındaki büyük binalar. Ayrıca Beşirli ve Akyazı mahallelerinde heyelan sahaları üzerinde dikilmiş çok katlı binalar. Bunlar her an sallanıyor. 10 kilometre açıkta kuzeyimizde Karadeniz fayı var. Deprem kaynağı. Güneyimizde 100 kilometre uzaklıkta Kuzey Anadolu fayı var. Türkiye'nin en büyük fayı. Doğumuzda Kuzeydoğu Anadolu fayı var. Bu üç tane deprem kaynağı arasında ben kumsalın üzerindeyim ve her depremi de hissediyorum. O zaman deprem tehlikesi yok demek ne kadar doğrudur?”
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала