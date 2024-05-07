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Karadeniz için deprem uyarısı: 'Yapı stoku ve zemin dayanıklı değil'
Karadeniz için deprem uyarısı: 'Yapı stoku ve zemin dayanıklı değil'
Sputnik Türkiye
Doğu Karadeniz’de dolgu ve heyelan tehlikesi bulunan alanlardaki yapılaşma, deprem riskini daha da büyütüyor. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş... 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T15:58+0300
2024-05-07T15:58+0300
2024-05-07T15:58+0300
türkiye
deprem
karadeniz
batı karadeniz
doğu karadeniz
fay hattı
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Bölge, güneybatıdan geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı, güneydoğudan geçen Kuzeydoğu Anadolu Fay hattı ve kuzeyde denizden geçen Karadeniz sayının ortasında yer alıyor. Doğu Karadeniz Bölgesi’nin dik ve engebeli arazi yapısı tehlikeli yapılaşmayı beraberinde getiriyor. Son yıllarda dolgu ve heyelanlı alanlarda yükselen yüksek katlı binalar deprem riskini arttırdı.Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Trabzon’daki yapı stokunun depreme dayanıklı olmadığını belirterek, yerel yönetimlerin bu noktada adımlar atması gerektiğine işaret etti.Doğu Karadeniz’in yapı stokunun depreme dayanıksız olduğunu söyleyen Bektaş, “Doğu Karadeniz’in yapı stoku maalesef depreme dayanıklı değildir. Yani hem şu andaki yapı stokumuz depreme dayanıklı değil hem şehirleşme, heyelan sahaları üzerinde, yamaçlarda veya kumsal alanda yapılaşmalar mevcut. Kumsaldaki bir apartman üç depremi hissetti. Şimdi bu durumda burada deprem tehlikesi yok demek mümkün mü? Mümkün değil. Yani her şeyden önce yöneticilerin bu deprem algısını benimsemeleri lazım. Halkın daha duyarlı olması lazım. Toplum ve yöneticiler ile el birliği verirsek bu gelecek kuşağı daha sağlıklı, daha güvenli bir yaşam ortamı bırakmış oluruz.” şeklinde konuştu.3 ilçeye dikkat çektiYomra, Beşirli ve Akyazı’da riskli yapıların olduğunu söyleyen Bektaş, şöyle devam etti:
türkiye
karadeniz
batı karadeniz
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deprem, karadeniz, batı karadeniz, doğu karadeniz, fay hattı
deprem, karadeniz, batı karadeniz, doğu karadeniz, fay hattı
Karadeniz için deprem uyarısı: 'Yapı stoku ve zemin dayanıklı değil'
Doğu Karadeniz’de dolgu ve heyelan tehlikesi bulunan alanlardaki yapılaşma, deprem riskini daha da büyütüyor. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgenin 3 fay hattının ortasında yer aldığına dikkat çekerek, yerel yöneticilerinin deprem algısını benimsemeleri gerektiğini söyledi.
Bölge, güneybatıdan geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı, güneydoğudan geçen Kuzeydoğu Anadolu Fay hattı ve kuzeyde denizden geçen Karadeniz sayının ortasında yer alıyor. Doğu Karadeniz Bölgesi’nin dik ve engebeli arazi yapısı tehlikeli yapılaşmayı beraberinde getiriyor. Son yıllarda dolgu ve heyelanlı alanlarda yükselen yüksek katlı binalar deprem riskini arttırdı.
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Trabzon’daki yapı stokunun depreme dayanıklı olmadığını belirterek, yerel yönetimlerin bu noktada adımlar atması gerektiğine işaret etti.
Doğu Karadeniz’in yapı stokunun depreme dayanıksız olduğunu söyleyen Bektaş, “Doğu Karadeniz’in yapı stoku maalesef depreme dayanıklı değildir. Yani hem şu andaki yapı stokumuz depreme dayanıklı değil hem şehirleşme, heyelan sahaları üzerinde, yamaçlarda veya kumsal alanda yapılaşmalar mevcut. Kumsaldaki bir apartman üç depremi hissetti. Şimdi bu durumda burada deprem tehlikesi yok demek mümkün mü? Mümkün değil. Yani her şeyden önce yöneticilerin bu deprem algısını benimsemeleri lazım. Halkın daha duyarlı olması lazım. Toplum ve yöneticiler ile el birliği verirsek bu gelecek kuşağı daha sağlıklı, daha güvenli bir yaşam ortamı bırakmış oluruz.” şeklinde konuştu.
Yomra, Beşirli ve Akyazı’da riskli yapıların olduğunu söyleyen Bektaş, şöyle devam etti:
“Deprem açısından eğer değerlendirecek olursak en riskli yerlerden bir tanesi Yomra’da Şana mevkii. Kumsal alan üzerindeki binalar veya dere yatağındaki büyük binalar. Ayrıca Beşirli ve Akyazı mahallelerinde heyelan sahaları üzerinde dikilmiş çok katlı binalar. Bunlar her an sallanıyor. 10 kilometre açıkta kuzeyimizde Karadeniz fayı var. Deprem kaynağı. Güneyimizde 100 kilometre uzaklıkta Kuzey Anadolu fayı var. Türkiye'nin en büyük fayı. Doğumuzda Kuzeydoğu Anadolu fayı var. Bu üç tane deprem kaynağı arasında ben kumsalın üzerindeyim ve her depremi de hissediyorum. O zaman deprem tehlikesi yok demek ne kadar doğrudur?”