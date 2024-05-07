https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/gurcistandan-abdye-yanit-bu-yuzeysel-ifadeler-gurcistandaki-radikal-gruplari-cesaretlendiriyor-1083572024.html
Gürcistan'dan ABD'ye yanıt: 'Bu yüzeysel ve gerçek dışı ifadeler radikal grupları cesaretlendiriyor'
Gürcistan'dan ABD'ye yanıt: 'Bu yüzeysel ve gerçek dışı ifadeler radikal grupları cesaretlendiriyor'
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Gürcistan Parlamentosu Başkanı Papuaşvili, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller'in açıklamalarına verdiği yanıtta bu tür yüzeysel ifadelerin ve gerçeğe... 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T15:13+0300
2024-05-07T15:13+0300
2024-05-07T15:15+0300
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şalva papuaşvili
gürcistan parlamentosu
yabancı nüfuzun şeffaflığı
abd
abd dışişleri bakanlığı
matthew miller
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Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'in 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısına ilişkin yaptığı açıklamayı yorumlayarak, bu tür yüzeysel açıklamalar ve gerçekle örtüşmeyen bilgilerin Gürcistan'daki radikal grupları cesaretlendirdiğini belirtti.Miller açıklamasında, ABD'deki yasanın 'yabancı bir hükümetin çıkarları için çalışan kişilerle ilgili olduğunu; meşru sivil toplum çalışması, insani yardım veya sivil toplum çalışması yapan kişilerle ilgili olmadığını' belirtmiş ve bu anlamda Gürcistan'daki yasanın çok daha farklı olduğunu öne sürmüştü.Papuaşvili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/gurcistan-basbakani-kobakhidze-2020-2023-yillari-arasinda-abd-destekli-iki-darbe-girisimi-oldu-1083446620.html
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gürcistan, şalva papuaşvili, gürcistan parlamentosu, yabancı nüfuzun şeffaflığı, abd, abd dışişleri bakanlığı, matthew miller
gürcistan, şalva papuaşvili, gürcistan parlamentosu, yabancı nüfuzun şeffaflığı, abd, abd dışişleri bakanlığı, matthew miller
Gürcistan'dan ABD'ye yanıt: 'Bu yüzeysel ve gerçek dışı ifadeler radikal grupları cesaretlendiriyor'
15:13 07.05.2024 (güncellendi: 15:15 07.05.2024)
Gürcistan Parlamentosu Başkanı Papuaşvili, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller'in açıklamalarına verdiği yanıtta bu tür yüzeysel ifadelerin ve gerçeğe uymayan bilgilerin Gürcistan'daki radikal grupları cesaretlendirdiği vurguladı.
Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'in 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısına ilişkin yaptığı açıklamayı yorumlayarak, bu tür yüzeysel açıklamalar ve gerçekle örtüşmeyen bilgilerin Gürcistan'daki radikal grupları cesaretlendirdiğini belirtti.
Miller açıklamasında, ABD'deki yasanın 'yabancı bir hükümetin çıkarları için çalışan kişilerle ilgili olduğunu; meşru sivil toplum çalışması, insani yardım veya sivil toplum çalışması yapan kişilerle ilgili olmadığını' belirtmiş ve bu anlamda Gürcistan'daki yasanın çok daha farklı olduğunu öne sürmüştü.
Papuaşvili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Gürcistan'daki radikal grupları cesaretlendiren bu tür yüzeysellik ve gerçeklikten kopukluktur. Unutmamalıyız ki Gürcistan'ın şeffaflık yasası katılık açısından Amerikan yasasının yanına bile yaklaşamaz. Zira bireyleri ilgilendirmiyor ve cezai sorumluluk öngörmüyor.