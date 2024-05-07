https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/gurcistandan-abdye-yanit-bu-yuzeysel-ifadeler-gurcistandaki-radikal-gruplari-cesaretlendiriyor-1083572024.html

Gürcistan'dan ABD'ye yanıt: 'Bu yüzeysel ve gerçek dışı ifadeler radikal grupları cesaretlendiriyor'

Gürcistan'dan ABD'ye yanıt: 'Bu yüzeysel ve gerçek dışı ifadeler radikal grupları cesaretlendiriyor'

Sputnik Türkiye

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Papuaşvili, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller'in açıklamalarına verdiği yanıtta bu tür yüzeysel ifadelerin ve gerçeğe... 07.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-07T15:13+0300

2024-05-07T15:13+0300

2024-05-07T15:15+0300

dünya

gürcistan

şalva papuaşvili

gürcistan parlamentosu

yabancı nüfuzun şeffaflığı

abd

abd dışişleri bakanlığı

matthew miller

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Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'in 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısına ilişkin yaptığı açıklamayı yorumlayarak, bu tür yüzeysel açıklamalar ve gerçekle örtüşmeyen bilgilerin Gürcistan'daki radikal grupları cesaretlendirdiğini belirtti.Miller açıklamasında, ABD'deki yasanın 'yabancı bir hükümetin çıkarları için çalışan kişilerle ilgili olduğunu; meşru sivil toplum çalışması, insani yardım veya sivil toplum çalışması yapan kişilerle ilgili olmadığını' belirtmiş ve bu anlamda Gürcistan'daki yasanın çok daha farklı olduğunu öne sürmüştü.Papuaşvili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/gurcistan-basbakani-kobakhidze-2020-2023-yillari-arasinda-abd-destekli-iki-darbe-girisimi-oldu-1083446620.html

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gürcistan, şalva papuaşvili, gürcistan parlamentosu, yabancı nüfuzun şeffaflığı, abd, abd dışişleri bakanlığı, matthew miller