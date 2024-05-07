https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/cecen-lider-kadirov-rusyada-putinin-alternatifi-yok-1083576090.html

Çeçen lider Kadirov: Rusya'da Putin'in alternatifi yok

Çeçen lider Kadirov: Rusya'da Putin'in alternatifi yok

Sputnik Türkiye

Çeçen lider Ramzan Kadirov, Rusya Devlet Başkanı Putin'i tüm dünyada saygı duyulan güçlü bir lider olarak nitelendirdi. 07.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-07T17:02+0300

2024-05-07T17:02+0300

2024-05-07T17:02+0300

dünya

çeçenistan

çeçenistan cumhuriyeti

ramzan kadirov

rusya

vladimir putin

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Rusya’ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov yaptığı açıklamada, Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in alternatifi olmadığını ve Batı medyası ne kadar uğraşırsa uğraşsın Putin'in tüm dünyada saygı duyulan güçlü bir lider olduğunu söyledi.Kadirov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/vladimir-putin-batiya-rusyanin-buyuk-kuresel-bir-guc-olarak-kalacagi-mesajini-verdi-1083572609.html

çeçenistan

çeçenistan cumhuriyeti

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çeçenistan, çeçenistan cumhuriyeti, ramzan kadirov, rusya, vladimir putin