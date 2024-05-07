https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/cecen-lider-kadirov-rusyada-putinin-alternatifi-yok-1083576090.html
Çeçen lider Kadirov: Rusya'da Putin'in alternatifi yok
Çeçen lider Kadirov: Rusya'da Putin'in alternatifi yok
Sputnik Türkiye
Çeçen lider Ramzan Kadirov, Rusya Devlet Başkanı Putin'i tüm dünyada saygı duyulan güçlü bir lider olarak nitelendirdi. 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T17:02+0300
2024-05-07T17:02+0300
2024-05-07T17:02+0300
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Rusya’ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov yaptığı açıklamada, Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in alternatifi olmadığını ve Batı medyası ne kadar uğraşırsa uğraşsın Putin'in tüm dünyada saygı duyulan güçlü bir lider olduğunu söyledi.Kadirov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/vladimir-putin-batiya-rusyanin-buyuk-kuresel-bir-guc-olarak-kalacagi-mesajini-verdi-1083572609.html
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çeçenistan, çeçenistan cumhuriyeti, ramzan kadirov, rusya, vladimir putin
çeçenistan, çeçenistan cumhuriyeti, ramzan kadirov, rusya, vladimir putin
Çeçen lider Kadirov: Rusya'da Putin'in alternatifi yok
Çeçen lider Ramzan Kadirov, Rusya Devlet Başkanı Putin'i tüm dünyada saygı duyulan güçlü bir lider olarak nitelendirdi.
Rusya’ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov yaptığı açıklamada, Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in alternatifi olmadığını ve Batı medyası ne kadar uğraşırsa uğraşsın Putin'in tüm dünyada saygı duyulan güçlü bir lider olduğunu söyledi.
Kadirov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Yemin töreninin resmi bölümünden sonra Rossiya 1 kanalında yayınlanan 60 Dakika programında çeşitli soruları yanıtladım. Öncelikle Rusya Federasyonu sakinlerini Devlet Başkanı Vladimir Putin'in göreve başlaması dolayısıyla kutladım. Kuşkusuz Rusya'da Vladimir Putin'in alternatifi yok. Putin, Batı medyası ne kadar uğraşırsa uğraşsın, tüm dünyada saygı gören güçlü ve bilge bir lider!