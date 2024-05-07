https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/bae-devlet-baskani-al-nehyandan-putine-tebrik-mesaji-isbirligini-guclendirmeye-haziriz-1083577716.html

BAE Devlet Başkanı Al Nehyan'dan Putin'e tebrik mesajı: 'İşbirliğini güçlendirmeye hazırız'

BAE Devlet Başkanı Al Nehyan'dan Putin'e tebrik mesajı: 'İşbirliğini güçlendirmeye hazırız'

Sputnik Türkiye

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zâyid bin Sultan Al Nehyan, 5. görev dönemine resmen başlayan Rus lider Putin'i tebrik etti ve... 07.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-07T17:21+0300

2024-05-07T17:21+0300

2024-05-07T17:21+0300

dünya

birleşik arap emirlikleri (bae)

birleşik arap emirlikleri

muhammed bin zayid el nehyan

rusya

vladimir putin

kremlin

kremlin sarayı

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BAE Devlet Başkanı Al Nehyan, bugün Kremlin'de yemin ederek görevi bir kez daha resmen teslim alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tebrik mesajı gönderdi.BAE Devlet Başkanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada Al Nehyan, "Vladimir Putin'e Rusya Devlet Başkanı olarak göreve başlamasından dolayı tebriklerimi gönderiyorum. BAE, uluslararası ortaklarla etkileşim kurmaya, tüm dünyanın iyiğili için küresel diyaloğu, kalkınmayı ve işbirliğini güçlendirmeye bağlılığını korumaktadır" ifadelerine yer verildi.Putin'e Rusya yönetiminde kalkınma ve ilerleme yolunda başarılar dileyen Al Nehyan, BAE ve Rusya arasındaki stratejik işbirliğini güçlendirmek için Rus liderle çalışmaya devam edeceklerini umduğunu dile getirdi.Al Nehyan, Rusya-BAE ilişkilerinde iki ülke halkının çıkarlarına uygun yeni ufuklar açmak istediklerini de vurguladı.BAE lideri Al Nehyan, Mart ayında yapılan devlet başkanlığı seçimlerinden sonra Putin'i ilk tebrik eden devlet başkanları arasında yer almıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240318/putinin-zaferi-filistin-suriye-hindistan-ve-bae-liderlerinden-tebrik-mesaji-1081816737.html

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birleşik arap emirlikleri (bae), birleşik arap emirlikleri, muhammed bin zayid el nehyan, rusya, vladimir putin, kremlin, kremlin sarayı