BAE Devlet Başkanı Al Nehyan'dan Putin'e tebrik mesajı: 'İşbirliğini güçlendirmeye hazırız'
© KremlinBirleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan Rusya Putin
© Kremlin
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zâyid bin Sultan Al Nehyan, 5. görev dönemine resmen başlayan Rus lider Putin'i tebrik etti ve ikili işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu bildirdi.
BAE Devlet Başkanı Al Nehyan, bugün Kremlin'de yemin ederek görevi bir kez daha resmen teslim alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tebrik mesajı gönderdi.
BAE Devlet Başkanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada Al Nehyan, "Vladimir Putin'e Rusya Devlet Başkanı olarak göreve başlamasından dolayı tebriklerimi gönderiyorum. BAE, uluslararası ortaklarla etkileşim kurmaya, tüm dünyanın iyiğili için küresel diyaloğu, kalkınmayı ve işbirliğini güçlendirmeye bağlılığını korumaktadır" ifadelerine yer verildi.
Putin'e Rusya yönetiminde kalkınma ve ilerleme yolunda başarılar dileyen Al Nehyan, BAE ve Rusya arasındaki stratejik işbirliğini güçlendirmek için Rus liderle çalışmaya devam edeceklerini umduğunu dile getirdi.
Al Nehyan, Rusya-BAE ilişkilerinde iki ülke halkının çıkarlarına uygun yeni ufuklar açmak istediklerini de vurguladı.
BAE lideri Al Nehyan, Mart ayında yapılan devlet başkanlığı seçimlerinden sonra Putin'i ilk tebrik eden devlet başkanları arasında yer almıştı.
BAE Devlet Başkanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada Al Nehyan, "Vladimir Putin'e Rusya Devlet Başkanı olarak göreve başlamasından dolayı tebriklerimi gönderiyorum. BAE, uluslararası ortaklarla etkileşim kurmaya, tüm dünyanın iyiğili için küresel diyaloğu, kalkınmayı ve işbirliğini güçlendirmeye bağlılığını korumaktadır" ifadelerine yer verildi.
Putin'e Rusya yönetiminde kalkınma ve ilerleme yolunda başarılar dileyen Al Nehyan, BAE ve Rusya arasındaki stratejik işbirliğini güçlendirmek için Rus liderle çalışmaya devam edeceklerini umduğunu dile getirdi.
Al Nehyan, Rusya-BAE ilişkilerinde iki ülke halkının çıkarlarına uygun yeni ufuklar açmak istediklerini de vurguladı.
BAE lideri Al Nehyan, Mart ayında yapılan devlet başkanlığı seçimlerinden sonra Putin'i ilk tebrik eden devlet başkanları arasında yer almıştı.