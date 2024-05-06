https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/sporculardan-esinlendi-cocuklarina-vargas-ve-kuaresma-azad-ismini-verdi-kendi-adini-degistiremedi-1083538058.html

Sporculardan esinlendi çocuklarına Vargas ve Kuaresma Azad ismini verdi: Kendi adını değiştiremedi

Sporculardan esinlendi çocuklarına Vargas ve Kuaresma Azad ismini verdi: Kendi adını değiştiremedi

Sputnik Türkiye

Diyarbakırlı Veysi ve Halide Çevik çifti, geçen ay doğan kızlarına, A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Opet'in oyuncusu Melissa Vargas'tan... 06.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-06T16:44+0300

2024-05-06T16:44+0300

2024-05-06T16:44+0300

yaşam

isim

isim

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ricardo quaresma

nüfus müdürlüğü

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Merkez Sur ilçesinde yaşayan çift, 22 Nisan'da dünyaya gelen kızlarına, hayranı oldukları milli voleybolcu "Vargas"ın ismini verdi.Futsal sporcusu Veysi ile eşi Halide Çevik'in 7 yaşındaki oğulları ise Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Quaresma'dan esinlenilerek Kuaresma Azad, 4 yaşındaki kızları ise İngiliz şarkıcı Anne-Marie'nin etkisiyle "Anne Marie Raperin" ismini taşıyor.'Kuaresma' ismini verdim'Veysi Çevik, çocukluğunda futbolcu olmak istediğini ancak elektrik akımına kapılarak sol gözünü kaybettiğini, bu nedenle hayalini gerçekleştiremediğini söyledi.Futbola olan ilgisiyle futsala yöneldiğini ifade eden Çevik, evlenmeden önce çocuklarına sporcuların isimlerini vermeyi düşündüğünü belirterek, "İlk oğluma Quaresma'dan esinlenerek 'Kuaresma' ismini verdim. Ben sporcu olamadım en azından bir sporcunun ismini taşısın veya yeteneği varsa sporcu olsun istedim. Daha sonra kızım doğdu. Ona da çok sevdiğimiz sanatçı Anne Marie Raperin ismini verdik." dedi.Kendi isimlerini de değiştirmek için girişimde bulundular2022 yılında kendi ismini Beşiktaşlı futbolcudan esinlenerek "Rachid Ghezzal", eşinin adını da bir dönem Beşiktaş'ta oynayan "Talisca" olarak değiştirmek istediğini anlatan Çevik, bu başvurularının kabul edilmediğini belirtti.Çevik, geçen yıl A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maçlarını izlerken Fenerbahçe Opet'in oyuncusu Melissa Vargas'tan çok etkilendiğini vurgulayarak, "Onun hayat hikayesinden çok etkilenmiştim. Herkese kendisini sevdirdi. Beşiktaşlıyım ama Vargas benim için vazgeçilmez. Smaçlarını izliyordum ve o gün 'kızım olursa ismini Vargas koyacağım' dedim. Doktor bebeğiniz kız olacak deyince hayalim gerçekleşti. 7'den 70'e herkes futbolu biliyor ve seviyor ama voleybolu Vargas sayesinde sevdik diyebilirim. Bu nedenle Vargas ismini tercih ettik." diye konuştu.'nüfus memuru şaşırıyor 'Son kararın mı?' diyor'Çocuklarına sporcuların isimlerini vermekten mutluluk duyduğunu ifade eden Çevik, sporun birleştirici güç olduğuna inandığını vurgulayarak, "Nüfus Müdürlüğüne gittiğimde nüfus memuru şaşırıyor 'Son kararın mı?' diyordu. Hayalimi gerçekleştirmek istiyorum, kimin ne dediği umurumda değil. Çocukluğumdan bu yana futbolcu olmak istiyordum ama olamadım. Hayalimi en azından çocuklarımla gerçekleştirmek istedim. Sporcuların isimlerini çocuklarıma verdiğimde, onları o isimlerle çağırdığımda mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231103/aymden-isim-degisikligi-karari-1077025556.html

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Sputnik Türkiye

isim, isim, isim değişikliği, melissa vargas, voleybol, ricardo quaresma, nüfus müdürlüğü