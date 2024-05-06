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Rusya, eski Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin hakkında arama kararı çıkardı
Rusya, eski Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin hakkında arama kararı çıkardı
Sputnik Türkiye
Rusya İçişleri Bakanlığı, eski Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin hakkında arama kararı çıkarıldığını duyurdu. Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’nın eski... 06.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-06T00:46+0300
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Rusya'ya yönelik saldırı girişimlerinin düzenlenmesi ile ilgisi olan Ukraynalı yetkilileri yakalamaya yönelik faaliyetlerini sürdüren İçişleri Bakanlığı, eski Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin hakkında Rusya Ceza Kanunu uyarınca arama kararı çıkarıldığını duyurdu.Eski Rada Başkanı Vladimir Groysman’ı ve eski Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Aleksey Danilov’u da arananlar listesine aldığını bildiren bakanlık, iki yetkilinin hangi madde üzerinden arandığına dair bilgi vermedi.Klimkin, Haziran 2014 - Ağustos 2019 döneminde Ukrayna Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştı. Groysman, 2014-2016 döneminde Yüksek Rada Başkanı görevini yürütüyordu. Aleksey Danilov, 2019-2024'te Ukrayna SNBO Başkanı idi.Rusya Soruşturma Komitesi nisan ayında Klimkin ve Groysman’a Donbass’ta düzenlenen bombardımanlar ve diğer suçlar ile ilgili suçlama yöneltmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240328/rusya-icisleri-bakanligi-crocus-faillerinin-nasil-yakalandigini-acikladi-1082150956.html
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rusya, rusya içişleri bakanlığı, arama kararı, ukrayna, pavel klimkin, vladimir groysman, aleksey danilov

Rusya, eski Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin hakkında arama kararı çıkardı

00:46 06.05.2024 (güncellendi: 00:51 06.05.2024)
Pavel Klimkin
Pavel Klimkin - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2024
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Rusya İçişleri Bakanlığı, eski Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin hakkında arama kararı çıkarıldığını duyurdu. Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’nın eski başkanı Vladimir Groysman ve eski Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi (SNBO) Başkanı Aleksey Danilov da bakanlığın arananlar listesine alındı.
Rusya'ya yönelik saldırı girişimlerinin düzenlenmesi ile ilgisi olan Ukraynalı yetkilileri yakalamaya yönelik faaliyetlerini sürdüren İçişleri Bakanlığı, eski Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin hakkında Rusya Ceza Kanunu uyarınca arama kararı çıkarıldığını duyurdu.
Eski Rada Başkanı Vladimir Groysman’ı ve eski Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Aleksey Danilov’u da arananlar listesine aldığını bildiren bakanlık, iki yetkilinin hangi madde üzerinden arandığına dair bilgi vermedi.
Klimkin, Haziran 2014 - Ağustos 2019 döneminde Ukrayna Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştı. Groysman, 2014-2016 döneminde Yüksek Rada Başkanı görevini yürütüyordu. Aleksey Danilov, 2019-2024'te Ukrayna SNBO Başkanı idi.
Rusya Soruşturma Komitesi nisan ayında Klimkin ve Groysman’a Donbass’ta düzenlenen bombardımanlar ve diğer suçlar ile ilgili suçlama yöneltmişti.
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