https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/istanbul-bogazinda-gemi-trafigine-kapatildi-1083514908.html
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğine kapatıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Boğazı'nda yaşanan son dakika gelişmesine göre, kuzey girişinde seyir halinde olan bir kargo gemisinin dümen arızası yaşadığı bildirildi. Bu durum... 06.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-06T06:43+0300
2024-05-06T06:43+0300
2024-05-06T07:23+0300
türkiye
son dakika
istanbul boğazı
gemi
trafik
kıyı emniyeti genel müdürlüğü
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Trabzon’dan Bandırma’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı kuzey girişinde dümen arızası yapan BRABUS isimli 64 m boyundaki kargo gemisi için; Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-10 Römorkörümüz ve KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) Botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirildi" ifadeleri yer aldı. Yetkililer, yaşanan dümen arızasının ardından güvenlik önlemleri kapsamında gemi trafiğinin geçici olarak durdurulduğunu belirtti. Kargo gemisinin arızasının giderilmesi ve Boğaz'da seyir halinde olan diğer gemilerin güvenliği için bu önlemin alındığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/tasit-tanima-birimi-nedir-ttb-icin-son-gun-ttb-ucret-2024-ttb-nereden-alinir-nasil-takilir-1083513706.html
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son dakika, istanbul boğazı, gemi, trafik, kıyı emniyeti genel müdürlüğü
son dakika, istanbul boğazı, gemi, trafik, kıyı emniyeti genel müdürlüğü
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğine kapatıldı
06:43 06.05.2024 (güncellendi: 07:23 06.05.2024)
İstanbul Boğazı'nda yaşanan son dakika gelişmesine göre, kuzey girişinde seyir halinde olan bir kargo gemisinin dümen arızası yaşadığı bildirildi. Bu durum, Boğaz'da gemi trafiğinin geçici olarak çift yönlü olarak askıya alınmasına neden oldu.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Trabzon’dan Bandırma’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı kuzey girişinde dümen arızası yapan BRABUS isimli 64 m boyundaki kargo gemisi için; Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-10 Römorkörümüz ve KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) Botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirildi" ifadeleri yer aldı.
Yetkililer, yaşanan dümen arızasının ardından güvenlik önlemleri kapsamında gemi trafiğinin geçici olarak durdurulduğunu belirtti. Kargo gemisinin arızasının giderilmesi ve Boğaz'da seyir halinde olan diğer gemilerin güvenliği için bu önlemin alındığı kaydedildi.