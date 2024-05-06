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H.K.G. davasında sanıklar yeniden hakim karşısında: Dava ertelendi
H.K.G. davasında sanıklar yeniden hakim karşısında: Dava ertelendi
Sputnik Türkiye
6 yaşında evlendirilme davasında istinaf mahkemesinin cezayı az bulrak bozması nedeniyle sanıklar, bugün hakim karşısına çıktı. 30 yıl hapis cezasına... 06.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-06T11:51+0300
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İstanbul’da 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesine ilişkin davada sanıklar yeniden hakim karşısına çıktı.Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi 23 Ekim 2023'te tutuklu sanık Kadir İstekli'yi 30 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel'i 20 yıl ve anne Fatma Gümüşel'i ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırmıştı.Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, sanıklara verilen cezanın arttırılması gerektiğini belirterek kararı bozmuştu.Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin henüz 6 yaşındayken 29 yaşındaki mürit Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirilerek yıllarca cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin davada sanıklar, bugün yeniden yargılanmaya başladı.Mazeret bildirildiSaat 10.00’da başlayan duruşma sanık avukatlarının mazeretli şekilde katılmamalarından dolayı ertelendi. Sanıklar 10 Haziran saat 10.00’a yeniden hakim karşısına çıkacak.Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan anne Fatıma Gümüşel ise henüz yakalanamadı.Ne olmuştu?6 yaşında H.K.G’nin evlendirilme iddialarına ilişkin ilk duruşma 30 Ocak 2023’te yapıldı ve yapılan ilk yargılamada yayın yasağı ve gizlilik getirildi.Davanın ikinci duruşmasında ise Adli Tıp Kurumu’ndan gelen rapora göre H.K.G’nin ruh sağlığının bozulduğu belirtilirken, cumhuriyet savcısı sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 23 Ekim 2023 tarihinde karara bağlanan davada Kadir İstekli 30 yıl, Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl ve Fatıma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmişti.
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H.K.G. davasında sanıklar yeniden hakim karşısında: Dava ertelendi

11:51 06.05.2024
© BirGünİsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel ve 6 yaşında zorla evlendirdiği kızı H.K.G
İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel ve 6 yaşında zorla evlendirdiği kızı H.K.G - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2024
© BirGün
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6 yaşında evlendirilme davasında istinaf mahkemesinin cezayı az bulrak bozması nedeniyle sanıklar, bugün hakim karşısına çıktı. 30 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık Kadir İstekli, 20 yıl ceza alan baba Yusuf Ziya Gümüşel ve 16 yıl 8 ay ceza alan Fatıma Gümüşel yeniden yargılandığı dava 10 Haziran tarihine ertelendi.
İstanbul’da 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesine ilişkin davada sanıklar yeniden hakim karşısına çıktı.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi 23 Ekim 2023'te tutuklu sanık Kadir İstekli'yi 30 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel'i 20 yıl ve anne Fatma Gümüşel'i ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, sanıklara verilen cezanın arttırılması gerektiğini belirterek kararı bozmuştu.
Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin henüz 6 yaşındayken 29 yaşındaki mürit Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirilerek yıllarca cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin davada sanıklar, bugün yeniden yargılanmaya başladı.

Mazeret bildirildi

Saat 10.00’da başlayan duruşma sanık avukatlarının mazeretli şekilde katılmamalarından dolayı ertelendi. Sanıklar 10 Haziran saat 10.00’a yeniden hakim karşısına çıkacak.

Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan anne Fatıma Gümüşel ise henüz yakalanamadı.

Ne olmuştu?

6 yaşında H.K.G’nin evlendirilme iddialarına ilişkin ilk duruşma 30 Ocak 2023’te yapıldı ve yapılan ilk yargılamada yayın yasağı ve gizlilik getirildi.

Davanın ikinci duruşmasında ise Adli Tıp Kurumu’ndan gelen rapora göre H.K.G’nin ruh sağlığının bozulduğu belirtilirken, cumhuriyet savcısı sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 23 Ekim 2023 tarihinde karara bağlanan davada Kadir İstekli 30 yıl, Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl ve Fatıma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmişti.
Çocuğa istismar davasında Kadir İstekli ve baba Yusuf Ziya Gümüşel, adliyeye sevk edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2023
YAŞAM
6 yaşındaki çocuğa istismar davası ertelendi
5 Haziran 2023, 12:54
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