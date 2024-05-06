Erdoğan: İsrail'e baskının düzeyini artırıyoruz
14:50 06.05.2024 (güncellendi: 15:01 06.05.2024)
© AA / TCCB/Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Yönetim Kurulu üyelerini Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulün ardından açıklamalarda bulundu.
© AA / TCCB/Murat Çetinmühürdar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ticaretin adım adım durdurulduğu İsrail'e ilişkin, "İsrail'e baskının düzeyini artırıyoruz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “Vakıf Haftası 100. Yıla Özel 201 Eser Toplu Açılış Töreni”nde konuştu:
İsrail'e baskının düzeyini artırıyoruz
Bugüne kadar toplam 50 bin tona ulaşan insani yardım miktarıyla Türkiye, dünyada Gazze'ye en fazla yardım gönderen ülke konumuna ulaştı
İçimizdeki kimi işgüzarlar bunu görmese ya da çarpıtsa da devleti, vatandaşı ve STK'ları ile Türkiye, Gazze sınavını en başarılı veren ülkelerden biridir
Vakıf eserleri nasıl emanetse kamu görevleri de emanettir. Kamu görevlisi kendi mesuliyeti ile ilgili mesuldür, mecburdur. Millete hizmet yolunda rehavete kaprise asla yer yoktur
Millete yukardan bakmak efendilik taslamak kesinlikle kabul edilemez. Kamu malına el uzatmak bizim nazarımızda ihanete eşdeğerdir.
Son dönemde artan serzenişlerin farkındayız. Üzerine çok daha kararlı gideceğiz.