Erdoğan: İsrail'e baskının düzeyini artırıyoruz

İsrail'e baskının düzeyini artırıyoruz İsrail'e baskının düzeyini artırıyoruz

Bugüne kadar toplam 50 bin tona ulaşan insani yardım miktarıyla Türkiye, dünyada Gazze'ye en fazla yardım gönderen ülke konumuna ulaştı Bugüne kadar toplam 50 bin tona ulaşan insani yardım miktarıyla Türkiye, dünyada Gazze'ye en fazla yardım gönderen ülke konumuna ulaştı

İçimizdeki kimi işgüzarlar bunu görmese ya da çarpıtsa da devleti, vatandaşı ve STK'ları ile Türkiye, Gazze sınavını en başarılı veren ülkelerden biridir İçimizdeki kimi işgüzarlar bunu görmese ya da çarpıtsa da devleti, vatandaşı ve STK'ları ile Türkiye, Gazze sınavını en başarılı veren ülkelerden biridir

Vakıf eserleri nasıl emanetse kamu görevleri de emanettir. Kamu görevlisi kendi mesuliyeti ile ilgili mesuldür, mecburdur. Millete hizmet yolunda rehavete kaprise asla yer yoktur Vakıf eserleri nasıl emanetse kamu görevleri de emanettir. Kamu görevlisi kendi mesuliyeti ile ilgili mesuldür, mecburdur. Millete hizmet yolunda rehavete kaprise asla yer yoktur

Millete yukardan bakmak efendilik taslamak kesinlikle kabul edilemez. Kamu malına el uzatmak bizim nazarımızda ihanete eşdeğerdir. Millete yukardan bakmak efendilik taslamak kesinlikle kabul edilemez. Kamu malına el uzatmak bizim nazarımızda ihanete eşdeğerdir.