'Emine Erdoğan için helikopter pisti yapıldı' iddiasına İletişim Başkanlığı'ndan yanıt

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Otomobil sahipleri dikkat: 'Ucuz kasko dönemi bitecek'
09:17
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:31
9 dk
SESLİ HABER
Daily Mail: Ukrayna için en kötü barış, savaştan daha iyi
09:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Eski NATO generali: Batı'nın ölümcül hatası
11:11
3 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Selvi Boylum Al Yazmalım','Kibar Feyzo' gibi birçok ünlü filmin mimarıydı...
11:26
6 dk
SESLİ HABER
İran’dan ABD’ye ‘İsrail’ yaptırımları
11:45
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna istihbaratı: Ruslar her an ele geçirebilir
11:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Yabancı ajan yasası kriz yarattı: ABD ziyareti iptal edildi
12:08
2 dk
SESLİ HABER
İngiltere’nin ‘Rusya’ korkusu: Askeri projeyi görüşüyorlar
12:22
1 dk
SESLİ HABER
‘Macron, Napolyon’un hatasını tekrarlamak istiyor’
12:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Dugin: Putin geleneksel değerleri koruduğu için Batı'da sevilmiyor
15:10
3 dk
SESLİ HABER
Çin basını: Batı’nın kazanmasına yardımcı olmayacak
15:22
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA ajanı: Batı, Putin’i hafife aldı
15:36
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Dışişleri Bakanı, Rusya’yla anlaşma iddialarını reddetti
15:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD-Ukrayna anlaşmasına Elon Musk tepkisi: Çılgınlık
18:10
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye'nin bağımsız politikası ABD'yi rahatsız ediyor
18:23
5 dk
SESLİ HABER
Irak Sınır Muhafızları, 30 yıl sonra ilk kez Türkiye’ye en yakın sınır noktasında
18:56
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi maddelerini askıya aldı
19:04
2 dk
SESLİ HABER
Aşırı tükedildiğinde ölümcül etkileri olabilecek 13 yiyecek belli oldu
19:18
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon açıkladı: Rus ve ABD askerleri aynı üste bulunuyor
19:30
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’dan itiraf: Rusya, Batı’dan daha etkili
19:44
2 dk
SESLİ HABER
İsrail Ordu Radyosu: ABD sistemleri başarısız oldu
20:04
2 dk
SESLİ HABER
Amerikan basını: Ukrayna kayıplarını eksik bildirmiş olabilir
20:31
2 dk
SESLİ HABER
Bulgaristan'da Türk rüzgarı: 52 altın madalya
21:04
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Avrupa’da en ucuz tatil destinasyonları
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İlköğretimdeki ‘hayalet’ kız öğrenciler
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
İstanbul kirada Avrupa’nın lideri
12:06
83 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Akıllı şehirlerin atık yönetimleri
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
TARİHTE BUGÜN
Psikanalizin babası bugün doğdu
17:47
3 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: Rus ordusu ele geçirecek
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
2023 yılında en çok altın üreten ülkeler belli oldu
18:14
1 dk
SESLİ HABER
Nijer: Rusya’nın desteği Batı’dan daha pragmatik
18:22
2 dk
TARİHTE BUGÜN
1968 Devrimci Hareketi: Üç fidan darağacına nasıl yürüdü?
18:30
13 dk
SESLİ HABER
BRICS, doların alternatifi olabilir
18:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, tüm kuvvet komutanlarını acilen topladı
19:12
1 dk
SESLİ HABER
ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri'nin yeni komutanından ‘harekete geçme’ uyarısı
19:20
2 dk
SESLİ HABER
İtalya'dan Macron'a ret
19:29
2 dk
SESLİ HABER
İsrail'den Türkiye'ye gelip Suriyelilerin böbreklerini sattılar
19:37
3 dk
SESLİ HABER
Lavrov: Batı hazır değil
19:46
2 dk
SESLİ HABER
38 yıl boyunca erkek olduğunu kanıtlamaya çalışan adamın hikayesi film oluyor
20:07
2 dk
SESLİ HABER
Sosyal medyadan açıklandı: Al Jazeera resmen yasaklandı
20:16
2 dk
SESLİ HABER
Rossiya Segodnya’nın Genel Müdürü Kiselev’den Bentley’in katillerine ilişkin açıklama geldi
20:25
2 dk
SESLİ HABER
Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar'ın şirketi için ikinci kez iflas kararı
20:34
2 dk
SESLİ HABER
Endonezya ve Suudi Arabistan, AB’yi ikna etmeye çalışıyor
20:43
2 dk
SESLİ HABER
ABD üniversitelerine polis müdahalesi: 2 bin 500 gözaltı
20:51
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/emine-erdogan-icin-helikopter-pisti-yapildi-iddiasina-iletisim-baskanligindan-yanit--1083542900.html
'Emine Erdoğan için helikopter pisti yapıldı' iddiasına İletişim Başkanlığı'ndan yanıt
'Emine Erdoğan için helikopter pisti yapıldı' iddiasına İletişim Başkanlığı'ndan yanıt
Sputnik Türkiye
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yayınladığı bültenle 'Emine Erdoğan için helikopter pisti yapıldı', 'İstanbul'da çok sayıda silah ele... 06.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-06T19:35+0300
2024-05-06T19:35+0300
dezenformasyon
türkiye
dezenformasyonla mücadele merkezi
iddia
emine erdoğan
pist
silah
israil
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/15/1067322472_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ff840ae4ddcabcab33c4d1c039117d32.jpg
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 125 sayılı Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı.Bültende, bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan için helikopter pisti yapıldı' iddiasının doğru olmadığı belirtildi.Ankara Polatlı'daki bahse konu helikopter pistinin, iddia edilenin aksine Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından daha önce inşa edildiği ve Polatlı Tarım İşletmesi'nin kullanımına sunulduğu hatırlatılan bültende, söz konusu pistin, olası acil durum ve orman yangınları sırasında kullanılmak üzere yapıldığı kaydedildi.Bültende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan için helikopter pisti yapıldığı iddialarının kamuoyunu manipüle etmek amacıyla medyaya servis edildiği aktarıldı.Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan fotoğraflarla ilgili, 'İstanbul'da yunus ekipleri tarafından ele geçirilen silahlar. Bu miktarda silah ile neler yapılabilir?' şeklinde iddiaların yer aldığı belirtilen bültende, söz konusu paylaşımların kamuoyunda tedirginlik yaratmaya yönelik manipülatif iddialar olduğu bildirildi.Bültende, 4 Mayıs'ta Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından İstanbul/Sarıyer ilçesinde gerçekleştirilen uygulama sırasında, şüphe üzerine durdurulan bir aracın bagajında çeşitli modellerde toplam 141 silah ve çeşitli mühimmatın tespit edildiği anımsatılarak, araçta bulunan 2 kişi ve silahların polis merkezine intikal ettirildiği kaydedildi.Polis merkezinde yapılan incelemede, araçta bulunan şahısların Hasdal Kışlası'nda bir dizinin çekiminden geldikleri ve gerekli izin belgelerinin olduğunun tespit edildiği aktarılan bültende, şahısların çekimde kullanılan kurusıkı silahlarla birlikte serbest bırakıldığı ifade edildi.Bahse konu set ekipmanı ile ilgili fotoğrafların kasıtlı biçimde "gerçek cephane" olarak paylaşıldığı ve "sığınmacılarla" ilişkilendirilmeye çalışıldığına dikkat çekilen bültende, kamuoyunda tedirginlik oluşturmaya yönelik manipülatif paylaşımlara itibar edilmemesi istendi.'SGK Başkanı Kaya ile ilgili iddialar doğru değil'Bültende, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "SGK Başkanı Raci Kaya'nın 3 ayrı koltuğu, 3 ayrı maaşı ve 3 ayrı makam aracı var" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 11 Ağustos 2023'te Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı olarak atanan Raci Kaya'nın, daha öncesinde sürdürdüğü Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine halen devam ettiği ancak buradan herhangi bir ücret veya kar payı almadığı bilgisine yer verilen bültende, şunlar ifade edildi:'Arap turistin gasp edildiği iddiası doğru değil'Bültende, İsrail'in propaganda hesaplarından Arap kamuoyunu manipüle etmek amacıyla paylaşılan, "İstanbul Fatih'te saldırıya uğrayarak gasp edilen şahıs, Suudi Arabistanlı bir turist veya Arap turist çıktı" şeklindeki iddiaların doğru olmadığı belirtildi.Söz konusu olayda, İstanbul'da bir iş yerine ait nakit parayı, kendilerine ait başka bir şubeye götüren iş yeri çalışanının gasp edildiği kaydedilen bültende, bahse konu görüntülerde saldırıya uğrayan şahsın, Arap bir turist olduğu iddiasının tamamen gerçek dışı olduğu bildirildi.Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahısların 4 kişi olduğunun belirlendiği, konunun Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği görevlilerine devredildiği ifade edilen bültende, şüphelilerden 2'sinin yakalandığı aktarıldı.Bültende, saldırganların hızlı bir biçimde yakalanmasıyla olayda gasp edilen paranın sahiplerine teslim edildiği belirtilerek, asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.'İsrail, bir manipülasyon kampanyasına girişti'Bültende, FETÖ'nün manipülasyon amaçlı kullandığı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Hükümet, döviz çıkışını engellemek için Türk vatandaşlarına Schengen vizesinin verilmesini engelliyor" iddiasının doğru olmadığı bildirildi.Vize başvurularındaki yoğunluk nedeniyle ileri tarihlere sarkıtılan randevularla ilgili sorunun aşılması için büyükelçiliklerin çalışmalarını sürdürdüğü kaydedilen bültende, "Randevuların ileri tarihlere verilmesiyle ilgili, 'başvuruların kapatıldığı' veya 'engellendiği' yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Terör örgütlerinin manipülasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.Bültende, İsrail'in propaganda hesaplarından paylaşılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızına ait olduğu iddia edilen sosyal medya hesabıyla ilgili iddiaların doğru olmadığı belirtildi.Bahse konu ekran görüntülerindeki sosyal medya hesabının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'a ait olmadığı vurgulanan bültende, "İsrail propaganda hesaplarının, bir sosyal medya kullanıcısının isim benzerliğini kullanarak manipülasyon yapmaya çalıştığı tespit edilmiştir. İsrail, daha önce de aynı hesapla ilgili bir manipülasyon kampanyasına girişmiştir. İşgalci İsrail'in dünya kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialarına itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.'Etler, mikrobiyolojik analizlere tabi tutulmaktadır'Bültende, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, "Et ve Süt Kurumu, Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğini görmezden geliyor" iddiasının doğru olmadığı bildirildi.Et ve Süt Kurumu'nun (ESK), PERDER üyesi marketlere kıyma değil karkas et tedarik ettiği hatırlatılan bültende, şunlar kaydedildi:'Vize başvurularının kapatılması söz konusu değil'Bültende, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, "Türk vatandaşlarına vize başvuruları kapatıldı" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.Büyükelçiliklerde, vize başvurularındaki yoğunluk nedeniyle randevuların ileri tarihlere sarkabildiği, bu sorunu aşmak için ilgili büyükelçiliklerin çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilen bültende, başvuruların kapatılmasının söz konusu olmadığı, manipüle etmeye yönelik yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Almanya Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) Rusya'ya karşı savaşmaları için yıllık 40 bin avro karşılığında Alman-Türk vatandaşlarını askere almak istiyor" iddiasının Alman makamlarınca yalanlandığı anımsatılan bültende, Alman Basın Ajansı'nın (DPA) talebi üzerine, Bundeswehr Federal Personel Yönetimi Dairesi'nden yapılan açıklamada, Bundeswehr'in böyle bir plandan haberi olmadığı belirtilerek, iddiaların yalanlandığı aktarıldı.Bültende, DPA'nın, Şansölye Olaf Scholz'un Şubat 2024'ün sonunda yayımlanan, "Bundeswehr askerlerini Ukrayna'ya göndermeyecek" açıklamasına da atıfta bulunarak, iddiaların asılsız olduğuna dikkat çektiği belirtildi.'Oltalama yöntemiyle dolandırıcılık girişimi'Bazı sosyal medya platformlarında ve internet sitelerinde Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın isim ve logoları kullanılarak "yatırım fırsatı", "ek gelir" gibi başlıklarla yapılan paylaşımların, "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık girişimi olduğuna dikkat çekilen bültende, "Bu ve benzeri internet siteleriyle kişisel bilgilerinizi paylaşmayınız. Dijital mecralarda, 'para kazandırma' vaadiyle yürütülen bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine itibar etmeyiniz. Resmi kurum ve kuruluşların internet sayfalarından yapılan açıklamaları takip ediniz." ifadelerine yer verildi.Bültende, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Oktar örgütünün sosyal medya yapılanmasıyla ilgili şikayetler, Adalet Bakanının görüş bildirmesiyle reddediliyor" iddiasının da doğru olmadığı belirtildi.Bahse konu haberlerde geçen, "Bakan Yılmaz Tunç, Oktar örgütünün sosyal medyadaki yapılanmasına ait hesapların kapatılması için yapılan başvurularla ilgili ret kararı verilmesi yönünde görüş bildirdi. Bunun üzerine mahkeme hakimi izne ayrıldı, yerine gelen hakim de talepleri reddetti" şeklindeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu vurgulanan bültende, sosyal medya platformu "X" hesapları üzerinden yapılan ve suç teşkil eden paylaşımların tamamının hukuki çerçevede incelendiği ve soruşturulduğu kaydedildi.Bültende, yargı süreçleri ile ilgili şaibe oluşturmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.
türkiye
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/15/1067322472_156:0:804:486_1920x0_80_0_0_a32037cca285abd435dec6f5870b7b84.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dezenformasyon, dezenformasyonla mücadele merkezi, iddia, emine erdoğan, pist, silah, israil
dezenformasyon, dezenformasyonla mücadele merkezi, iddia, emine erdoğan, pist, silah, israil

'Emine Erdoğan için helikopter pisti yapıldı' iddiasına İletişim Başkanlığı'ndan yanıt

19:35 06.05.2024
© AACumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2024
© AA
Abone ol
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yayınladığı bültenle 'Emine Erdoğan için helikopter pisti yapıldı', 'İstanbul'da çok sayıda silah ele geçirildi', 'Et ve Süt Kurumu, Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğini görmezden geliyor' gibi iddialara yanıt verdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 125 sayılı Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı.
Bültende, bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan için helikopter pisti yapıldı' iddiasının doğru olmadığı belirtildi.
Ankara Polatlı'daki bahse konu helikopter pistinin, iddia edilenin aksine Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından daha önce inşa edildiği ve Polatlı Tarım İşletmesi'nin kullanımına sunulduğu hatırlatılan bültende, söz konusu pistin, olası acil durum ve orman yangınları sırasında kullanılmak üzere yapıldığı kaydedildi.
Bültende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan için helikopter pisti yapıldığı iddialarının kamuoyunu manipüle etmek amacıyla medyaya servis edildiği aktarıldı.
Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan fotoğraflarla ilgili, 'İstanbul'da yunus ekipleri tarafından ele geçirilen silahlar. Bu miktarda silah ile neler yapılabilir?' şeklinde iddiaların yer aldığı belirtilen bültende, söz konusu paylaşımların kamuoyunda tedirginlik yaratmaya yönelik manipülatif iddialar olduğu bildirildi.
Bültende, 4 Mayıs'ta Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından İstanbul/Sarıyer ilçesinde gerçekleştirilen uygulama sırasında, şüphe üzerine durdurulan bir aracın bagajında çeşitli modellerde toplam 141 silah ve çeşitli mühimmatın tespit edildiği anımsatılarak, araçta bulunan 2 kişi ve silahların polis merkezine intikal ettirildiği kaydedildi.
Polis merkezinde yapılan incelemede, araçta bulunan şahısların Hasdal Kışlası'nda bir dizinin çekiminden geldikleri ve gerekli izin belgelerinin olduğunun tespit edildiği aktarılan bültende, şahısların çekimde kullanılan kurusıkı silahlarla birlikte serbest bırakıldığı ifade edildi.
Bahse konu set ekipmanı ile ilgili fotoğrafların kasıtlı biçimde "gerçek cephane" olarak paylaşıldığı ve "sığınmacılarla" ilişkilendirilmeye çalışıldığına dikkat çekilen bültende, kamuoyunda tedirginlik oluşturmaya yönelik manipülatif paylaşımlara itibar edilmemesi istendi.

'SGK Başkanı Kaya ile ilgili iddialar doğru değil'

Bültende, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "SGK Başkanı Raci Kaya'nın 3 ayrı koltuğu, 3 ayrı maaşı ve 3 ayrı makam aracı var" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 11 Ağustos 2023'te Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı olarak atanan Raci Kaya'nın, daha öncesinde sürdürdüğü Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine halen devam ettiği ancak buradan herhangi bir ücret veya kar payı almadığı bilgisine yer verilen bültende, şunlar ifade edildi:
"SGK Başkanı Kaya, G20 Zirvesi Şerpa görevi karşılığında da herhangi bir şekilde ücret almamaktadır. Maaş aldığı tek yer başkanı olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu'dur. Raci Kaya, haberde ifade edilen SGK Başkanlık makamına ait iki ayrı makam aracından sadece bir tanesini kullanmaktadır. Belirtilen diğer araç, kurumun muhtelif işleri için kullanılmaktadır. İddiaya konu diğer araç ise Kaya'nın Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı ile ilgili iş ve toplantılar için kullanılmakta olup SGK ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

'Arap turistin gasp edildiği iddiası doğru değil'

Bültende, İsrail'in propaganda hesaplarından Arap kamuoyunu manipüle etmek amacıyla paylaşılan, "İstanbul Fatih'te saldırıya uğrayarak gasp edilen şahıs, Suudi Arabistanlı bir turist veya Arap turist çıktı" şeklindeki iddiaların doğru olmadığı belirtildi.
Söz konusu olayda, İstanbul'da bir iş yerine ait nakit parayı, kendilerine ait başka bir şubeye götüren iş yeri çalışanının gasp edildiği kaydedilen bültende, bahse konu görüntülerde saldırıya uğrayan şahsın, Arap bir turist olduğu iddiasının tamamen gerçek dışı olduğu bildirildi.
Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahısların 4 kişi olduğunun belirlendiği, konunun Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği görevlilerine devredildiği ifade edilen bültende, şüphelilerden 2'sinin yakalandığı aktarıldı.
Bültende, saldırganların hızlı bir biçimde yakalanmasıyla olayda gasp edilen paranın sahiplerine teslim edildiği belirtilerek, asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

'İsrail, bir manipülasyon kampanyasına girişti'

Bültende, FETÖ'nün manipülasyon amaçlı kullandığı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Hükümet, döviz çıkışını engellemek için Türk vatandaşlarına Schengen vizesinin verilmesini engelliyor" iddiasının doğru olmadığı bildirildi.
Vize başvurularındaki yoğunluk nedeniyle ileri tarihlere sarkıtılan randevularla ilgili sorunun aşılması için büyükelçiliklerin çalışmalarını sürdürdüğü kaydedilen bültende, "Randevuların ileri tarihlere verilmesiyle ilgili, 'başvuruların kapatıldığı' veya 'engellendiği' yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Terör örgütlerinin manipülasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.
Bültende, İsrail'in propaganda hesaplarından paylaşılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızına ait olduğu iddia edilen sosyal medya hesabıyla ilgili iddiaların doğru olmadığı belirtildi.
Bahse konu ekran görüntülerindeki sosyal medya hesabının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'a ait olmadığı vurgulanan bültende, "İsrail propaganda hesaplarının, bir sosyal medya kullanıcısının isim benzerliğini kullanarak manipülasyon yapmaya çalıştığı tespit edilmiştir. İsrail, daha önce de aynı hesapla ilgili bir manipülasyon kampanyasına girişmiştir. İşgalci İsrail'in dünya kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialarına itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

'Etler, mikrobiyolojik analizlere tabi tutulmaktadır'

Bültende, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, "Et ve Süt Kurumu, Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğini görmezden geliyor" iddiasının doğru olmadığı bildirildi.
Et ve Süt Kurumu'nun (ESK), PERDER üyesi marketlere kıyma değil karkas et tedarik ettiği hatırlatılan bültende, şunlar kaydedildi:
"Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği'nde bahsi geçen 6 gün, Bakanlık tarafından onaylı ve kayıtlı işletmelerde 'kıyma üretimi' yapıp, son kullanma tarihi belirlenmiş, paketli ve ambalajlı şekilde perakende satış noktalarına kıyma satan et işleme tesisleri için geçerlidir. PERDER üyesi marketlerde tüketiciye sunulan ESK kıyma, ilgili mevzuat hükümleri gereğince tüketicinin talebi sonrası anlık olarak karkas etten üretilerek satılmaktadır. Kesim öncesi canlı hayvan muayenesi, helal kesim, kesim hijyeni, et muayenesi, karkas derecelendirme, damgalama, soğutma, yükleme ve soğuk zincirin sağlanması gibi tüm prosesler hem Bakanlık hem de ESK veteriner hekimlerinin denetim ve yönetiminde gerçekleşmektedir. Yurt dışında kesilen tüm hayvanların karkas etlerinden alınan numuneler, akredite laboratuvarlarda mikrobiyolojik analizlere tabi tutulmaktadır. Aynı karkas etlerden yurt içi girişlerinde de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kontrol muayenesi için tekrar numune alınmakta ve akredite laboratuvarlarda mikrobiyolojik analizler yapılmaktadır."

'Vize başvurularının kapatılması söz konusu değil'

Bültende, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, "Türk vatandaşlarına vize başvuruları kapatıldı" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.
Büyükelçiliklerde, vize başvurularındaki yoğunluk nedeniyle randevuların ileri tarihlere sarkabildiği, bu sorunu aşmak için ilgili büyükelçiliklerin çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilen bültende, başvuruların kapatılmasının söz konusu olmadığı, manipüle etmeye yönelik yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.
Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Almanya Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) Rusya'ya karşı savaşmaları için yıllık 40 bin avro karşılığında Alman-Türk vatandaşlarını askere almak istiyor" iddiasının Alman makamlarınca yalanlandığı anımsatılan bültende, Alman Basın Ajansı'nın (DPA) talebi üzerine, Bundeswehr Federal Personel Yönetimi Dairesi'nden yapılan açıklamada, Bundeswehr'in böyle bir plandan haberi olmadığı belirtilerek, iddiaların yalanlandığı aktarıldı.
Bültende, DPA'nın, Şansölye Olaf Scholz'un Şubat 2024'ün sonunda yayımlanan, "Bundeswehr askerlerini Ukrayna'ya göndermeyecek" açıklamasına da atıfta bulunarak, iddiaların asılsız olduğuna dikkat çektiği belirtildi.

'Oltalama yöntemiyle dolandırıcılık girişimi'

Bazı sosyal medya platformlarında ve internet sitelerinde Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın isim ve logoları kullanılarak "yatırım fırsatı", "ek gelir" gibi başlıklarla yapılan paylaşımların, "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık girişimi olduğuna dikkat çekilen bültende, "Bu ve benzeri internet siteleriyle kişisel bilgilerinizi paylaşmayınız. Dijital mecralarda, 'para kazandırma' vaadiyle yürütülen bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine itibar etmeyiniz. Resmi kurum ve kuruluşların internet sayfalarından yapılan açıklamaları takip ediniz." ifadelerine yer verildi.
Bültende, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Oktar örgütünün sosyal medya yapılanmasıyla ilgili şikayetler, Adalet Bakanının görüş bildirmesiyle reddediliyor" iddiasının da doğru olmadığı belirtildi.
Bahse konu haberlerde geçen, "Bakan Yılmaz Tunç, Oktar örgütünün sosyal medyadaki yapılanmasına ait hesapların kapatılması için yapılan başvurularla ilgili ret kararı verilmesi yönünde görüş bildirdi. Bunun üzerine mahkeme hakimi izne ayrıldı, yerine gelen hakim de talepleri reddetti" şeklindeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu vurgulanan bültende, sosyal medya platformu "X" hesapları üzerinden yapılan ve suç teşkil eden paylaşımların tamamının hukuki çerçevede incelendiği ve soruşturulduğu kaydedildi.
Bültende, yargı süreçleri ile ilgili şaibe oluşturmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала