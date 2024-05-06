https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/emeklilerin-ve-ogretmenlerin-gozu-bestepede-bugun-toplanacak-olan-kabinede-neler-konusulacak-1083516102.html

Emeklilerin ve öğretmenlerin gözü bugün Beştepe’de: Kabine Toplantısı'nda neler konuşulacak?

Emeklilerin ve öğretmenlerin gözü bugün Beştepe’de: Kabine Toplantısı'nda neler konuşulacak?

Sputnik Türkiye

Beştepe'de gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı, Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Kabine Toplantısı'nda öncelikli olarak ekonomik... 06.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-06T07:43+0300

2024-05-06T07:43+0300

2024-05-06T07:46+0300

türkiye

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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için tarih araştırmaları başladı. Normal şartlarda her 2 hafta da bir yapılan Kabine toplantısı, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takviminde yer almaması nedeniyle yapılmadı.Kabine Toplantısı ne zaman?Kabine toplantısı bugün yapılacak. Toplantının saat 15.00'da başlaması bekleniyor.Kabine Toplantısı konuları

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/tasit-tanima-birimi-nedir-ttb-icin-son-gun-ttb-ucret-2024-ttb-nereden-alinir-nasil-takilir-1083513706.html

türkiye

beştepe külliyesi

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