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Emeklilerin ve öğretmenlerin gözü bugün Beştepe’de: Kabine Toplantısı'nda neler konuşulacak?
Emeklilerin ve öğretmenlerin gözü bugün Beştepe’de: Kabine Toplantısı'nda neler konuşulacak?
Sputnik Türkiye
Beştepe'de gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı, Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Kabine Toplantısı'nda öncelikli olarak ekonomik... 06.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-06T07:43+0300
2024-05-06T07:43+0300
2024-05-06T07:46+0300
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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için tarih araştırmaları başladı. Normal şartlarda her 2 hafta da bir yapılan Kabine toplantısı, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takviminde yer almaması nedeniyle yapılmadı.Kabine Toplantısı ne zaman?Kabine toplantısı bugün yapılacak. Toplantının saat 15.00'da başlaması bekleniyor.Kabine Toplantısı konuları
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Emeklilerin ve öğretmenlerin gözü bugün Beştepe’de: Kabine Toplantısı'nda neler konuşulacak?
07:43 06.05.2024 (güncellendi: 07:46 06.05.2024)
Beştepe'de gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı, Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Kabine Toplantısı'nda öncelikli olarak ekonomik gelişmeler değerlendirilecekken, terörle mücadeleden öğretmen atamalarına kadar pek çok konunun masaya yatırılması bekleniyor. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, konular neler olacak?
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için tarih araştırmaları başladı. Normal şartlarda her 2 hafta da bir yapılan Kabine toplantısı, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takviminde yer almaması nedeniyle yapılmadı.
Kabine Toplantısı ne zaman?
Kabine toplantısı bugün yapılacak. Toplantının saat 15.00'da başlaması bekleniyor.
Kabine Toplantısı konuları
Atama bekleyen yüzlerce öğretmen adayı, gözlerini yapılacak yeni Kabine toplantısına çevirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, atanacak öğretmen sayısı ve branş dağılımının Kabine sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını belirtmişti. Kabinede, kamuoyunun görüşüne açılan müfredat taslağı da ele alınacak.
Terörle mücadelede Kabine konuları arasında yer alacak. Kuzey Irak'ta süren operasyonlarla ilgili Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bölgedeki son durum hakkında Kabine üyelerine bilgi verecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Ailenin Korunması ve Güçlenmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nın 15 Mayıs'ta kamuoyu ile paylaşacaklarını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısında bu konunun da gündeme gelmesi bekleniyor.
Öte yandan dış politika da Kabine'nin gündem başlıkları arasında... İsrail'e yönelik ihracat kısıtlaması ve bundan sonra alınabilecek ek yaptırımlar gündemde olacak.
Ayrıca, kamuda yapılan harcamaların azaltılması ve israfın önlenmesi için alınacak ek tedbirler de Kabine'nin gündemini oluşturacak. Kamu tasarrufu politikaları ve harcama disiplini konuları, toplantının odak noktalarından biri olacak.