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Doğalgaz merkezi için önemli adım: Yasal düzenleme tamam, doğalgaz sıvılaştırma yatırımı yapılacak
Doğalgaz merkezi için önemli adım: Yasal düzenleme tamam, doğalgaz sıvılaştırma yatırımı yapılacak
Sputnik Türkiye
TBMM’de geçtiğimiz hafta kabul edilen maden yasası ile doğalgazın sıvılaştırılarak yurt dışına satılmasına ilişkin yasal düzenleme yapıldı. Şimdi Türkiye’de... 06.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-06T23:03+0300
2024-05-06T23:03+0300
ekonomi
doğalgaz
doğalgaz boru hattı
sıvılaştırılmış doğalgaz
doğalgaz yatağı
türk akımı doğalgaz boru hattı
lng
lng tankeri
sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)
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Türkiye doğalgaz merkezi olma hedefinde önemli adımlar atmayı sürdürüyor. Enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.Bu düzenleme içerisinde yer alan bir madde ile hem yerli üretim doğalgazın hem de farklı kaynaklardan ithal edilen veya ithal edilecek doğalgazın ülkede sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilmesine olanak sağlandı.Yasal düzenleme ile Türkiye ihtiyaç fazlası doğalgazı, boru hatları üzerinden gaz olarak satabildiği gibi, bu gazın sıvılaştırılıp LNG’ye dönüştürerek sıvı olarak da satmasına imkan sağlanmış oldu.Bu kapsamda Türkiye’de doğalgaz sıvılaştırma tesisi için yatırım yapılacak. Doğalgaz hatların olduğu bölgelere kurulacak olan sıvılaştırma merkezi ile doğalgaz LNG’ye dönüştürülecek. Potansiyel ülkelere doğalgaz sıvı olarak gemiler ile ithal edilebilecek.Gemiler ile LNG ihraç edilecekBu düzenlemenin doğalgaz merkezi olma hedefi kapsamında önemli bir adım olduğunun dile getiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Kaynakları “Karadeniz’den çıkardığımız kendi gazımız var. Azerbaycan, Rusya ve İran'dan gelen doğalgaz hatlarımız var. Yine çeşitli ülkelerden LNG satın alıyoruz. Bunlardan kendi ihtiyacımız olan kısmını depolama tesislerimizde saklıyoruz. Bu gazın bir kısmını boru hatları üzerinden batıya gönderebiliyoruz. Bu yasal düzenleme ile depolarımızdaki gazın bir bölümünü sıvılaştırıp LNG’ye dönüştürerek boru hattımızın olmadığı bölgelere de ihraç edebileceğiz. Şu anda doğalgaz sıvılaştırma tesisimiz bulunmuyor. Önümüzdeki dönem kamu veya özel sektör yatırımı ile bu tesisler kurulabilir. O zaman gemiler ile dünyanın her yerine LNG ihraç edebileceğiz” bilgisini verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/enerji-alaninda-duzenlemeler-iceren-kanun-teklifi-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edildi-1083425115.html
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doğalgaz, doğalgaz boru hattı, sıvılaştırılmış doğalgaz, doğalgaz yatağı, türk akımı doğalgaz boru hattı, lng, lng tankeri, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), tbmm, tbmm başkanlığı, tbmm genel kurulu, enerji komisyonu
doğalgaz, doğalgaz boru hattı, sıvılaştırılmış doğalgaz, doğalgaz yatağı, türk akımı doğalgaz boru hattı, lng, lng tankeri, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), tbmm, tbmm başkanlığı, tbmm genel kurulu, enerji komisyonu

Doğalgaz merkezi için önemli adım: Yasal düzenleme tamam, doğalgaz sıvılaştırma yatırımı yapılacak

23:03 06.05.2024
© AP Photo / Vahid Salemiİran doğalgaz
İran doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
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Özel
TBMM’de geçtiğimiz hafta kabul edilen maden yasası ile doğalgazın sıvılaştırılarak yurt dışına satılmasına ilişkin yasal düzenleme yapıldı. Şimdi Türkiye’de doğalgazın sıvılaştırılması için tesis kurulacak. Bu adım gaz merkezi olma yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Türkiye doğalgaz merkezi olma hedefinde önemli adımlar atmayı sürdürüyor. Enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Bu düzenleme içerisinde yer alan bir madde ile hem yerli üretim doğalgazın hem de farklı kaynaklardan ithal edilen veya ithal edilecek doğalgazın ülkede sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilmesine olanak sağlandı.
Yasal düzenleme ile Türkiye ihtiyaç fazlası doğalgazı, boru hatları üzerinden gaz olarak satabildiği gibi, bu gazın sıvılaştırılıp LNG’ye dönüştürerek sıvı olarak da satmasına imkan sağlanmış oldu.
Bu kapsamda Türkiye’de doğalgaz sıvılaştırma tesisi için yatırım yapılacak. Doğalgaz hatların olduğu bölgelere kurulacak olan sıvılaştırma merkezi ile doğalgaz LNG’ye dönüştürülecek. Potansiyel ülkelere doğalgaz sıvı olarak gemiler ile ithal edilebilecek.

Gemiler ile LNG ihraç edilecek

Bu düzenlemenin doğalgaz merkezi olma hedefi kapsamında önemli bir adım olduğunun dile getiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Kaynakları “Karadeniz’den çıkardığımız kendi gazımız var. Azerbaycan, Rusya ve İran'dan gelen doğalgaz hatlarımız var. Yine çeşitli ülkelerden LNG satın alıyoruz. Bunlardan kendi ihtiyacımız olan kısmını depolama tesislerimizde saklıyoruz. Bu gazın bir kısmını boru hatları üzerinden batıya gönderebiliyoruz. Bu yasal düzenleme ile depolarımızdaki gazın bir bölümünü sıvılaştırıp LNG’ye dönüştürerek boru hattımızın olmadığı bölgelere de ihraç edebileceğiz. Şu anda doğalgaz sıvılaştırma tesisimiz bulunmuyor. Önümüzdeki dönem kamu veya özel sektör yatırımı ile bu tesisler kurulabilir. O zaman gemiler ile dünyanın her yerine LNG ihraç edebileceğiz” bilgisini verdi.
TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
TÜRKİYE
Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
2 Mayıs, 22:24
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