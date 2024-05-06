https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/dogalgaz-merkezi-icin-onemli-adim-yasal-duzenleme-tamam-dogalgaz-sivilastirma-yatirimi-yapilacak-1083548555.html

Doğalgaz merkezi için önemli adım: Yasal düzenleme tamam, doğalgaz sıvılaştırma yatırımı yapılacak

Doğalgaz merkezi için önemli adım: Yasal düzenleme tamam, doğalgaz sıvılaştırma yatırımı yapılacak

Sputnik Türkiye

TBMM’de geçtiğimiz hafta kabul edilen maden yasası ile doğalgazın sıvılaştırılarak yurt dışına satılmasına ilişkin yasal düzenleme yapıldı. Şimdi Türkiye’de... 06.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-06T23:03+0300

2024-05-06T23:03+0300

2024-05-06T23:03+0300

ekonomi

doğalgaz

doğalgaz boru hattı

sıvılaştırılmış doğalgaz

doğalgaz yatağı

türk akımı doğalgaz boru hattı

lng

lng tankeri

sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)

tbmm

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Türkiye doğalgaz merkezi olma hedefinde önemli adımlar atmayı sürdürüyor. Enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.Bu düzenleme içerisinde yer alan bir madde ile hem yerli üretim doğalgazın hem de farklı kaynaklardan ithal edilen veya ithal edilecek doğalgazın ülkede sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilmesine olanak sağlandı.Yasal düzenleme ile Türkiye ihtiyaç fazlası doğalgazı, boru hatları üzerinden gaz olarak satabildiği gibi, bu gazın sıvılaştırılıp LNG’ye dönüştürerek sıvı olarak da satmasına imkan sağlanmış oldu.Bu kapsamda Türkiye’de doğalgaz sıvılaştırma tesisi için yatırım yapılacak. Doğalgaz hatların olduğu bölgelere kurulacak olan sıvılaştırma merkezi ile doğalgaz LNG’ye dönüştürülecek. Potansiyel ülkelere doğalgaz sıvı olarak gemiler ile ithal edilebilecek.Gemiler ile LNG ihraç edilecekBu düzenlemenin doğalgaz merkezi olma hedefi kapsamında önemli bir adım olduğunun dile getiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Kaynakları “Karadeniz’den çıkardığımız kendi gazımız var. Azerbaycan, Rusya ve İran'dan gelen doğalgaz hatlarımız var. Yine çeşitli ülkelerden LNG satın alıyoruz. Bunlardan kendi ihtiyacımız olan kısmını depolama tesislerimizde saklıyoruz. Bu gazın bir kısmını boru hatları üzerinden batıya gönderebiliyoruz. Bu yasal düzenleme ile depolarımızdaki gazın bir bölümünü sıvılaştırıp LNG’ye dönüştürerek boru hattımızın olmadığı bölgelere de ihraç edebileceğiz. Şu anda doğalgaz sıvılaştırma tesisimiz bulunmuyor. Önümüzdeki dönem kamu veya özel sektör yatırımı ile bu tesisler kurulabilir. O zaman gemiler ile dünyanın her yerine LNG ihraç edebileceğiz” bilgisini verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/enerji-alaninda-duzenlemeler-iceren-kanun-teklifi-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edildi-1083425115.html

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