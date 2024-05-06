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BES’ini robota devreden rekor kazanç sağladı: Sistem nasıl işliyor?
BES’ini robota devreden rekor kazanç sağladı: Sistem nasıl işliyor?
Sputnik Türkiye
BES’teki birikimlerini yönetmekte zorluk çekenler için robotlrın yönettiği fonlar da ortaya çıktı. Hürriyet yazarı Noyan Doğan "Robotların yönettiği fonların... 06.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-06T09:31+0300
2024-05-06T09:32+0300
ekonomi
fon
banka
mevduat
mevduat faizi
bireysel emeklilik sistemi (bes)
bes
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Hürriyet gazetesinden Noyan Doğan, emeklilik fonlarının yönetiminde robotların payının arttığını vurguladı.Doğan, "Her emeklilik şirketi, BES katılımcılarının fonlarını yönetmek için yapay zeka ve algoritmalar kullanarak oluşturduğu fon koçu, fon asistanı, robotik fon, fonmatik isimleri altında robot sistemleri kullanıyor. Düne kadar emeklilik şirketlerinin BES katılımcılarına fon önerilerinde bulunması kanunen yasaktı ve katılımcılar, birikimlerini kendi seçtikleri fonlarda değerlendirmek durumundaydı. Bundan özellikle fonlar ve getiriler konusunda bilgisi olmayan BES katılımcıları olumsuz etkilendi; bırakın getiri elde etmeyi birikimleri eridi, bu nedenle binlerce kişi sistemden ayrılmak zorunda kaldı. BES şirketlerine yatırım danışmanlığı hakkı tanınması ile birlikte hem BES’te getiriler arttı hem de emeklilik şirketleri danışmanlıkta robotik sistemlere geçti. İşte bu robotlar, tasarruflarını değerlendirecek fonlardan anlamayan, piyasalar hakkında bilgisi olmayan, ‘birikimimi hangi fonda değerlendirsem de yüksek getiri sağlasam’ endişesi duyanların imdadına yetişti" dedi.Robo-danışmanlık nasıl işliyor?Noyan Doğan sistemi şu şekilde anlattı:Robotlar fonları nasıl yönetiyor?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240321/bireysel-emeklilik-karari-resmi-gazetede-yeni-donem-1-temmuzda-basliyor-1081908864.html
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BES’ini robota devreden rekor kazanç sağladı: Sistem nasıl işliyor?

09:31 06.05.2024 (güncellendi: 09:32 06.05.2024)
© AFP 2023 / YASIN AKGULDolar/TL
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BES’teki birikimlerini yönetmekte zorluk çekenler için robotlrın yönettiği fonlar da ortaya çıktı. Hürriyet yazarı Noyan Doğan "Robotların yönettiği fonların getirisi enflasyonun 30 puan üzerinde oldu" dedi ve sistemin nasıl işlediğini anlattı:
Hürriyet gazetesinden Noyan Doğan, emeklilik fonlarının yönetiminde robotların payının arttığını vurguladı.
Doğan, "Her emeklilik şirketi, BES katılımcılarının fonlarını yönetmek için yapay zeka ve algoritmalar kullanarak oluşturduğu fon koçu, fon asistanı, robotik fon, fonmatik isimleri altında robot sistemleri kullanıyor. Düne kadar emeklilik şirketlerinin BES katılımcılarına fon önerilerinde bulunması kanunen yasaktı ve katılımcılar, birikimlerini kendi seçtikleri fonlarda değerlendirmek durumundaydı. Bundan özellikle fonlar ve getiriler konusunda bilgisi olmayan BES katılımcıları olumsuz etkilendi; bırakın getiri elde etmeyi birikimleri eridi, bu nedenle binlerce kişi sistemden ayrılmak zorunda kaldı. BES şirketlerine yatırım danışmanlığı hakkı tanınması ile birlikte hem BES’te getiriler arttı hem de emeklilik şirketleri danışmanlıkta robotik sistemlere geçti. İşte bu robotlar, tasarruflarını değerlendirecek fonlardan anlamayan, piyasalar hakkında bilgisi olmayan, ‘birikimimi hangi fonda değerlendirsem de yüksek getiri sağlasam’ endişesi duyanların imdadına yetişti" dedi.

Robo-danışmanlık nasıl işliyor?

Noyan Doğan sistemi şu şekilde anlattı:
800 milyar TL’ye yakın emeklilik fonlarının 60 milyar TL’sini robotlar yönetiyor ve yaklaşık 500 bine yakın BES katılımcısı tasarruflarının yönetimini robotlara devretmiş durumda. Peki, sistem nasıl işliyor? Öncelikle şunu belirteyim, robot deyince; finans piyasası koşullarına göre matematiksel kurallar, algoritmalar kullanılarak oluşturulan finansal modellerden bahsediyoruz ve buna da robo danışmanlık deniyor. Aslında uygulama basit. Tasarruflarınızı değerlendirecek fonların içeriğinde neler olduğunu bilmiyorsanız, finans konusunda bilginiz yoksa ya da bilginiz sadece mevduat faizi ile sınırlıysa, fonları ve getirileri sürekli takip edip, piyasa şartlarına göre değiştirmek istemiyorsanız, fonların yönetimini robota devrediyorsunuz.

Robotlar fonları nasıl yönetiyor?

"Sürecin başında emeklilik şirketi; yaşınız, yüksek getiri için ne kadar risk alabileceğiniz, yatırım tercihleriniz, emeklilikteki beklentiniz, aylık geliriniz gibi sorularla sizin hem risk algınızı hem de yatırımcı profilinizi çıkarıyor; buna göre de fon önerisinde bulunuyor. Bu öneriyi kabul ettikten sonra da artık tasarruflarınızın yönetimi robotlara geçiyor. Robotlar, yapmış olduğunuz tercihlere ve her ay piyasa koşullarına göre fon öresinde bulunup, birikimlerinizi bu fonlara yönlendiriyor. Böylece, ‘bu ay altının getirisi yüksek altın fonuna mı kaysam, döviz ağırlıklı fonları mı tercih etsem, faizler yükseliyor tasarrufumu faiz getirili fonlarda mı değerlendirsem?’ diye endişe etmiyorsunuz; robotlar bu tercihi sizin adınıza yapıyor. Öyle ki, o ay, altın ve hissenin getirisi yüksek olacaksa hem altın hem de hisseden fon sepeti oluşturup, tasarrufunuzu bu fonlara yöneltiyor."
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