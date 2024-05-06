https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/abd-disisleri-hamasin-yanitini-su-anda-gozden-geciriyoruz-ve-bolgedeki-ortaklarimizla-tartisiyoruz-1083548437.html

ABD Dışişleri: Hamas'ın yanıtını şu anda gözden geçiriyoruz ve bölgedeki ortaklarımızla tartışıyoruz

ABD Dışişleri: Hamas'ın yanıtını şu anda gözden geçiriyoruz ve bölgedeki ortaklarımızla tartışıyoruz

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller "Hamas'ın bir yanıt verdiğini doğrulayabilirim. Bu yanıtı şu anda gözden geçiriyoruz ve bölgedeki ortaklarımızla... 06.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-06T23:01+0300

2024-05-06T23:01+0300

2024-05-06T23:02+0300

abd

israil- filistin çatışması

gazze

gazze şeridi

hamas

israil

israil-filistin

https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/02/1083398276_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_eeeede8e36c422ed7f7cf07000abd577.jpg

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen 'İsrail'le ateşkes önerilerine' onay verdiğini duyurmasıyla ilgili olarak Miller, "Hamas'ın bir yanıt verdiğini doğrulayabilirim. Bu yanıtı şu anda gözden geçiriyoruz ve bölgedeki ortaklarımızla tartışıyoruz" dedi.Miller, "Rehine anlaşmasının İsrail ve Filistin halklarının çıkarına olduğuna inanmaya devam ediyoruz. Bu, acil bir ateşkes getirecek, insani yardımın daha fazla ulaştırılmasına olanak tanıyacak ve bu nedenle bir anlaşmaya varmak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Miller, "Ateşkes kesinlikle başarılabilir. Masanın üzerinde bir anlaşma var" dedi.Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/hamas-misir-ve-katarin-ateskes-teklifini-kabul-ediyoruz-1083543819.html

gazze

gazze şeridi

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, gazze, gazze şeridi, hamas, israil, israil-filistin