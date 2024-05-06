https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/abd-disisleri-hamasin-yanitini-su-anda-gozden-geciriyoruz-ve-bolgedeki-ortaklarimizla-tartisiyoruz-1083548437.html
ABD Dışişleri: Hamas'ın yanıtını şu anda gözden geçiriyoruz ve bölgedeki ortaklarımızla tartışıyoruz
ABD Dışişleri: Hamas'ın yanıtını şu anda gözden geçiriyoruz ve bölgedeki ortaklarımızla tartışıyoruz
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller "Hamas'ın bir yanıt verdiğini doğrulayabilirim. Bu yanıtı şu anda gözden geçiriyoruz ve bölgedeki ortaklarımızla... 06.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-06T23:01+0300
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen 'İsrail'le ateşkes önerilerine' onay verdiğini duyurmasıyla ilgili olarak Miller, "Hamas'ın bir yanıt verdiğini doğrulayabilirim. Bu yanıtı şu anda gözden geçiriyoruz ve bölgedeki ortaklarımızla tartışıyoruz" dedi.Miller, "Rehine anlaşmasının İsrail ve Filistin halklarının çıkarına olduğuna inanmaya devam ediyoruz. Bu, acil bir ateşkes getirecek, insani yardımın daha fazla ulaştırılmasına olanak tanıyacak ve bu nedenle bir anlaşmaya varmak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Miller, "Ateşkes kesinlikle başarılabilir. Masanın üzerinde bir anlaşma var" dedi.Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/hamas-misir-ve-katarin-ateskes-teklifini-kabul-ediyoruz-1083543819.html
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ABD Dışişleri: Hamas'ın yanıtını şu anda gözden geçiriyoruz ve bölgedeki ortaklarımızla tartışıyoruz
23:01 06.05.2024 (güncellendi: 23:02 06.05.2024)
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller "Hamas'ın bir yanıt verdiğini doğrulayabilirim. Bu yanıtı şu anda gözden geçiriyoruz ve bölgedeki ortaklarımızla tartışıyoruz" açıklamasında bulundu.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.
Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen 'İsrail'le ateşkes önerilerine' onay verdiğini duyurmasıyla ilgili olarak Miller, "Hamas'ın bir yanıt verdiğini doğrulayabilirim. Bu yanıtı şu anda gözden geçiriyoruz ve bölgedeki ortaklarımızla tartışıyoruz" dedi.
Miller, "Rehine anlaşmasının İsrail ve Filistin halklarının çıkarına olduğuna inanmaya devam ediyoruz. Bu, acil bir ateşkes getirecek, insani yardımın daha fazla ulaştırılmasına olanak tanıyacak ve bu nedenle bir anlaşmaya varmak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Miller, "Ateşkes kesinlikle başarılabilir. Masanın üzerinde bir anlaşma var" dedi.
Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.