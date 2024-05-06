https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/10-yildir-uyuyan-bitcoin-cuzdani-uyandi-milyonlarca-dolarlik-transferin-ardindan-ani-yukselme-geldi-1083526063.html

10 yıldır uyuyan Bitcoin cüzdanı uyandı: Milyonlarca dolarlık transferin ardından ani yükselme geldi

10 yıldır uyuyan Bitcoin cüzdanı uyandı: Milyonlarca dolarlık transferin ardından ani yükselme geldi

Sputnik Türkiye

Son dönemde çok sık görülmeye başlanan uzun zamandır uyuyan cüzdan hareketlerine bir yenisi daha eklendi. 10 yıldır hiç hareket etmemiş bir Bitcoin cüzdanı bu... 06.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-06T11:47+0300

2024-05-06T11:47+0300

2024-05-06T11:52+0300

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Uzun yıllar boyunca hareketsiz kalan ve içinde 44 milyon dolar değerinde 687.33 adet Bitcoin bulunan bir cüzdan, yıllar sonra ilk kez hareket etti. 12 Ocak 2014 tarihinde bu Bitcoin'leri alan cüzdanın, hareketiyle ilgili detaylar hala belirsizliğini koruyor. Bitcoin'in değeri, cüzdan bu BTC'leri aldığında 917 dolardı. Cüzdan transferleri ise Türkiye saatiyle 7.30 civarında gerçekleşti.Son dönemde, Satoshi Nakamoto döneminden madencilik yoluyla Bitcoin kazanmış adreslerin de harekete geçmeye başlaması dikkat çekiyor. Nisan ayında, uzun süredir hareket etmeyen ve Bitcoin'in ilk madencilik dönemlerinde 50 BTC kazanmış bir cüzdan, Bitcoin'lerini Coinbase borsasına göndererek satış yapmıştı. Bu cüzdanın işlem yapması, uzun bir süre sonra ilk kez 23 Nisan 2010'dan sonra aktif hale geldiğini gösterdi.Mart ayında, benzer hareketler daha da artmıştı. İlk etapta 2019'dan bu yana hareket etmeyen ve Bitcoin blok zincirinin en büyük 5. cüzdanı olarak bilinen 6 milyar dolar değerindeki bir cüzdan, transferler yapmıştı. Daha sonra ise yine 2010'dan bu yana hareket etmeyen bir cüzdan, 140 milyon dolar değerindeki Bitcoin'leri başka bir adrese göndermişti.Uzmanlar, bu tür transferlerin bir kısmının eski tarz cüzdanlardan yenilere geçişi temsil ettiğini belirtiyorlar. Ancak bazı transferlerin, özellikle satışlarla sonuçlananların, yıllar sonra cüzdan şifrelerinin bulunmasıyla ilgili olabileceği üzerinde duruluyor.Bitcoin neden yükseliyor?Haberin yayılmasının ve işlemin fark eidlmesinin ardından piyasalar da hareketlendi. bitcoin uzun zamandır kıramadığı 65 bin dolar bandını aştı.Bitcoin'in yaratıcısı Nakamoto'nun 14 yıldır hareketsiz olan cüzdanına 1.2 milyon dolar gönderildiBitcoin, 2009 yılında Satoshi Nakamoto takma adını kullanan bir kişi ya da grup tarafından oluşturulmuş ve açık kaynak kodlu olarak yayımlanmıştı. Fakat Satoshi Nakamoto, Bitcoin ağında işlem dahi yapmadığından kim olduğu, hatta yaşayıp yaşamadığı dahi bilinmiyor. 5 Ocak günü 'gizemli bir kişi' tarafından 1.2 milyon dolar değerinde Bitcoin'in Nakamoto'nun cüzdanına gönderilmesi ise piyasada hareketliliğe neden olmuştu. Dünyanın en popüler kripto para platformlarından Coinbase'in yöneticisi Conor Grogan, söz konusu transfer ile ilgili yaptığı paylaşımda "Ya Satoshi uyandı ve Binance'ten 27 Bitcoin alıp cüzdanına yatırdı ya da birisi bir milyon dolar yaktı" ifadesini kullanmıştı.Dünya'da en çok Bitcoin kimde var?Yaklaşık 450, 000 Bitcoine sahibi Grayscale'i, 150,000 BlackRock ve 102,000 Bitcoin ile Fidelity izliyor. Bu finans devleri şu an tüm Bitcoinlerin yaklaşık yüzde 4.5'ini elinde tutuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240109/21-ay-sonra-bir-ilk-satoshi-nakamotonun-gizemli-olayi-sonrasi-bitcoinatagagecti-1079456850.html

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