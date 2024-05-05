https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/yaren-leylek-ile-nazlidan-guzel-haber-4-yavrulari-oldu-1083510355.html
Yaren Leylek ile Nazlı’dan güzel haber: 4 yavruları oldu
Yaren Leylek ile Nazlı’dan güzel haber: 4 yavruları oldu
Sputnik Türkiye
Bursa’nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle milyonların gönlüne taht kuran Yaren Leylek ile eşi Nazlı’nın bu yıl 4... 05.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-05T20:51+0300
2024-05-05T20:51+0300
2024-05-05T20:51+0300
yaşam
yaren
leylek
yavru
yaren leylek
https://img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/05/1083510199_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_571020f0b61fe60a5d4d67bd818b63ae.jpg
Bu yıl 13'üncü kez gelerek balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konan ve Yılmaz'la kurduğu "dostluk hikayesi" ile tanınan Yaren leylek ve eşi Nazlı, göç mevsiminde Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç'a ulaşmıştı.Bu yıl içinde 4 tane yavrusu olan Yaren ve Nazlı leyleğin soğuk ve yağmurlu havada nöbet değişimi yaparak yavrularını koruduğu anlar kameralara yansıdı.Karacabey Belediyesi tarafından açılan "www.yarenleylek.com" internet adresi üzerinden Yaren, eşi Nazlı ve yavrularının bulunduğu yuva 7/24 canlı yayınla izlenebiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240307/yaren-leylek-adem-amcadan-sonra-esi-nazli-ile-de-bulustu-1081477988.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/05/1083510199_78:0:726:486_1920x0_80_0_0_82ace824309b2446328af3652f1d39b1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yaren, leylek, yavru, yaren leylek
yaren, leylek, yavru, yaren leylek
Yaren Leylek ile Nazlı’dan güzel haber: 4 yavruları oldu
Bursa’nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle milyonların gönlüne taht kuran Yaren Leylek ile eşi Nazlı’nın bu yıl 4 yavrusu oldu.
Bu yıl 13'üncü kez gelerek balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konan ve Yılmaz'la kurduğu "dostluk hikayesi" ile tanınan Yaren leylek ve eşi Nazlı, göç mevsiminde Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç'a ulaşmıştı.
Bu yıl içinde 4 tane yavrusu olan Yaren ve Nazlı leyleğin soğuk ve yağmurlu havada nöbet değişimi yaparak yavrularını koruduğu anlar kameralara yansıdı.
Karacabey Belediyesi tarafından açılan "www.yarenleylek.com
" internet adresi üzerinden Yaren, eşi Nazlı ve yavrularının bulunduğu yuva 7/24 canlı yayınla izlenebiliyor.