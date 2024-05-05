https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/yaren-leylek-ile-nazlidan-guzel-haber-4-yavrulari-oldu-1083510355.html

Yaren Leylek ile Nazlı’dan güzel haber: 4 yavruları oldu

Yaren Leylek ile Nazlı’dan güzel haber: 4 yavruları oldu

Sputnik Türkiye

Bursa’nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle milyonların gönlüne taht kuran Yaren Leylek ile eşi Nazlı’nın bu yıl 4... 05.05.2024, Sputnik Türkiye

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yaren leylek

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Bu yıl 13'üncü kez gelerek balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konan ve Yılmaz'la kurduğu "dostluk hikayesi" ile tanınan Yaren leylek ve eşi Nazlı, göç mevsiminde Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç'a ulaşmıştı.Bu yıl içinde 4 tane yavrusu olan Yaren ve Nazlı leyleğin soğuk ve yağmurlu havada nöbet değişimi yaparak yavrularını koruduğu anlar kameralara yansıdı.Karacabey Belediyesi tarafından açılan "www.yarenleylek.com" internet adresi üzerinden Yaren, eşi Nazlı ve yavrularının bulunduğu yuva 7/24 canlı yayınla izlenebiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240307/yaren-leylek-adem-amcadan-sonra-esi-nazli-ile-de-bulustu-1081477988.html

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