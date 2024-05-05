https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/turkcell-kadin-futbol-super-liginde-sampiyon-galatasaray-oldu-1083506541.html

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray oldu

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray oldu

Sputnik Türkiye

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30'uncu ve son haftasında Galatasaray Petrol Ofisi, konuk ettiği ALG Spor'u 2-0 mağlup ederek sezonu şampiyon tamamladı. 05.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-05T17:12+0300

2024-05-05T17:12+0300

2024-05-05T17:12+0300

spor

kadın futbol takımı

futbol

şampiyon

galatasaray

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin son haftasında ALG Spor'u 2-0 yenen Galatasaray Petrol Ofisi şampiyon oldu.Sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçın ilk yarısını Eda Karataş'ın 21. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.Galatasaray'ın futbolcusu Kristina Bakarandze 67. dakikada kırmızı kart görürken, ikinci yarıda Ruth Monique Kipoyi'nin 90. dakikada attığı golle maç 2-0 sona erdi.Sarı-kırmızılar, bu sonuçla birlikte ligde puanını 71'e yükseltti ve sezonu şampiyon tamamladı.Öte yandan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve sarı-kırmızılıların erkek futbol takımı oyuncuları Kerem Demirbay, Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğu ile Barış Alper Yılmaz da maçı izledi.

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