https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/turkcell-kadin-futbol-super-liginde-sampiyon-galatasaray-oldu-1083506541.html
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray oldu
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray oldu
Sputnik Türkiye
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30'uncu ve son haftasında Galatasaray Petrol Ofisi, konuk ettiği ALG Spor'u 2-0 mağlup ederek sezonu şampiyon tamamladı. 05.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-05T17:12+0300
2024-05-05T17:12+0300
2024-05-05T17:12+0300
spor
kadın futbol takımı
futbol
şampiyon
galatasaray
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin son haftasında ALG Spor'u 2-0 yenen Galatasaray Petrol Ofisi şampiyon oldu.Sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçın ilk yarısını Eda Karataş'ın 21. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.Galatasaray'ın futbolcusu Kristina Bakarandze 67. dakikada kırmızı kart görürken, ikinci yarıda Ruth Monique Kipoyi'nin 90. dakikada attığı golle maç 2-0 sona erdi.Sarı-kırmızılar, bu sonuçla birlikte ligde puanını 71'e yükseltti ve sezonu şampiyon tamamladı.Öte yandan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve sarı-kırmızılıların erkek futbol takımı oyuncuları Kerem Demirbay, Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğu ile Barış Alper Yılmaz da maçı izledi.
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kadın futbol takımı, futbol, şampiyon, galatasaray, türkiye futbol federasyonu (tff)
kadın futbol takımı, futbol, şampiyon, galatasaray, türkiye futbol federasyonu (tff)
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray oldu
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30'uncu ve son haftasında Galatasaray Petrol Ofisi, konuk ettiği ALG Spor'u 2-0 mağlup ederek sezonu şampiyon tamamladı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin son haftasında ALG Spor'u 2-0 yenen Galatasaray Petrol Ofisi şampiyon oldu.
Sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçın ilk yarısını Eda Karataş'ın 21. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.
Galatasaray'ın futbolcusu Kristina Bakarandze 67. dakikada kırmızı kart görürken, ikinci yarıda Ruth Monique Kipoyi'nin 90. dakikada attığı golle maç 2-0 sona erdi.
Sarı-kırmızılar, bu sonuçla birlikte ligde puanını 71'e yükseltti ve sezonu şampiyon tamamladı.
Öte yandan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve sarı-kırmızılıların erkek futbol takımı oyuncuları Kerem Demirbay, Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğu ile Barış Alper Yılmaz da maçı izledi.