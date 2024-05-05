https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/polisin-dur-ihtarina-uymadi-yapilan-aramada-19-bin-adet-uyusturucu-hap-ele-gecirildi-1083487803.html

Polisin dur ihtarına uymadı: Yapılan aramada 19 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Polisin dur ihtarına uymadı: Yapılan aramada 19 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Batman'da polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan bir sürücünün aracında ve şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 19 bin adet uyuşturucu hap ile 1 kilo 32... 05.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-05T00:25+0300

2024-05-05T00:25+0300

2024-05-05T00:25+0300

türkiye

batman

uyuşturucu

emniyet

bonzai

uyuşturucu operasyonu

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Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Emniyet Müdürlüğü İHA Büro Amirliği ekipleriyle birlikte çalışma başlattığı çalışma sonucunda ekiplerin, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir otomobili durdurmak istedikleri ancak 'dur' ihtarına uymayan sürücünün, bir tarlaya girerek kaçtımaya çalıştığı kaydedildi. Girdikleri tarlada kaza yapan otomobildeki şüphelilerin, buğday başaklarının arasına saklanmaya çalıştığı belirtilirken İHA Büro ekiplerinin dronlu çalışması sonucu buğday başakları arasına uzanarak saklanan 4 şüphelinin yerinin belirlenerek yakalandığı ifade edildi.Otomobilde ve gözaltına alınan 4 şüphelinin ikametlerine yapılan aramalarda farklı renklerde toplam 19 bin adet uyuşturucu hap ile 1 kilo 32 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Yakalanarak emniyete götürülen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/narkocelik-13-operasyonlarinda-451-kilogram-uyusturucu-madde-ele-gecirildi-194-kisi-yakalandi-1082985862.html

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