https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/kievin-basi-borclariyla-dertte-yatirimcilar-paralarini-geri-istiyor-1083491555.html

Kiev’in başı borçlarıyla dertte: Yatırımcılar paralarını geri istiyor

Kiev’in başı borçlarıyla dertte: Yatırımcılar paralarını geri istiyor

Sputnik Türkiye

Başta ABD olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden demokrasi savunuculuğu bahanesiyle aldığı borçların hesabını veremeyen Kiev yönetiminin, ödemelerini... 05.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-05T10:53+0300

2024-05-05T10:53+0300

2024-05-05T11:23+0300

ukrayna krizi

wall street journal (wsj)

ukrayna

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dış borç

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kredi borcu

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Wall Street Journal'ın bilgi sahibi kaynaklardan aktardığına göre yabancı kreditörler, ABD'den yaklaşık 60 milyar dolar değerinde yardım alan Kiev'e önümüzdeki yılın başlarında yeniden faiz ödemesi için baskı yapmayı planlıyor.Yabancı tahvil sahiplerinin, Kiev’in en geç 2025 yılına kadar yükümlülüklerinin faizlerini ödemeye başlaması için baskı yapmaya hazırlandığına dikkat çeken gazete, Ukrayna devlet tahvillerine sahip olan yabancı yatırımcıların, Kiev'in ülkenin ödenmemiş borcunun ‘önemli bir kısmının affedilmesi’ karşılığında faiz ödemelerine yeniden başlayacağı bir anlaşma yapmasını istediğine dikkat çekti.Grubun bazı tahvil sahiplerinin bu planları üst düzey Ukraynalı yetkililerle görüştüğü de belirtilirken, Ukrayna'nın 20 milyar dolarlık Eurobond'larının yaklaşık beşte birini elinde tutan bir grup tahvil sahibi yatırım şirketi, kısa süre önce bir komite oluşturduğu ve grup adına müzakere etmek üzere ABD'li hukuk firması Weil Gotshal & Manges'ten avukatlar ve yatırım bankası PJT Partners yetkililerine başvurduğu eklendi.Yayına konuşan kaynaklar, “Aralarında ABD'li yatırım şirketleri BlackRock BLK ve PIMCO'nun da bulunduğu bir grup yabancı tahvil sahibi, Ukrayna'ya borç faizlerini gelecek yıl gibi erken bir tarihte yeniden ödemeye başlaması için baskı yapmayı planlıyor” ifadelerini kullanırken, tahvil sahiplerinin borcun hafifletilmesini kabul ettikten sonra yıllık 500 milyon dolara kadar faiz ödemesi almayı umduğu aktarıldı.Borçlarının geri ödenmesini talep eden yabancı yatırımcıların daha sonra Ukrayna'ya ek yardım sağlamaya hazır olabileceklerini açıkça belirttikleri dile getirilirken, Wall Street Journal'a göre, bazı tahvil sahipleri Kiev'in borçlarının bir kısmını ödemesine yardımcı olmak için Rusya'nın Avrupa ve ABD'deki dondurulmuş varlıklarını kullanmayı öneriyor.Gazeteye göre, Ukrayna'nın yabancı alacaklılarının, Rusya’nın askeri operasyonunun ardından 2022'de Kiev'in ödemeleri geciktirmesini kabul ettiği, ancak artık sabırların tükendiği kaydedilirken, Ukrayna yönetiminin bu ay içinde tahvil sahipleriyle planı görüşmeye başlamayı planladığı belirtildi.Haberde, “Kiev, şimdi ABD de dahil olmak üzere Batılı ülkelerden destek almak isterken, Washington ve müttefikleri ise vergi mükelleflerinin parasının Ukrayna’dan alacaklarını isteyen tahvil sahiplerinin eline geçmesinden korkuyor” ifadelerine yer verilirken, bu ülkelerin Ukrayna'ya 2027 yılına kadar 4 milyar dolarlık borç için tatil ilan ettiği, ancak tahvil sahiplerinin kendilerinden önce ödeme almaya başlamasından korktuğu kaydedildi.Gazete, kreditörlerle bir anlaşma yapılamaması halinde, şirketler tarafından belirlenen borç tatillerinin ağustos ayında sona ermesinin ardından Ukrayna'nın temerrüde düşebileceğine dikkat çekerken, böyle bir senaryonun Kiev'in yatırımcılar arasındaki itibarına zarar vereceğine vurgu yaptığı haberinde, “Tahvil sahipleri şu ana kadar Kiev'in ekonomik beklentilerini olumlu değerlendiriyor ve çatışmalara rağmen Ukrayna'nın mali durumunun istikrara kavuşacağına inanıyor” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/abdnin-ukrayna-yardimlarinda-bir-ilk-kredi-ayrintisi-dikkat-cekiyor-1083105088.html

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wall street journal (wsj), ukrayna, devlet tahvili, borç, borç yapılandırma, dış borç, eurobond, kredi, kredi borcu