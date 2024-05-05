https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/kakava-atesi-yakildi-1083509462.html

Kakava ateşi yakıldı

Kakava ateşi yakıldı

Sputnik Türkiye

Edirne'de, Kakava-Hıdrellez Şenlikleri kapsamında geleneksel "Kakava ateşi" yakıldı. 05.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-05T20:23+0300

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2024-05-05T20:23+0300

yaşam

kakava ateşi

hıdırellez

hıdırellez

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Edirne'de, Kakava-Hıdrellez Şenlikleri kapsamında geleneksel "Kakava ateşi" yakıldı.Şenliklere katılmak için kente gelen çok sayıda turist, kutlamaların yapıldığı Sarayiçi'nde müzik eşliğinde eğlendi. Geleneksel kıyafetler giyen Roman müzik topluluklarının hareketli ezgilerine eşlik eden turistler renkli görüntüler oluşturdu.Kakava Nedir?Kutlama programında yer alan bilgilendirmeye göre Roman geleneği Kakava geçmişte "Tencere ya da Kazan" Bayramı olarak da kutlandı.Göçebe Romanların baharın gelişini üç gün ziyafet, dans ve şarkılar eşliğinde kutladıkları eğlencenin adı olan Kakava adetlerine göre her Roman aile kuzu kurban eder, yoldan geçenleri çiçekle süslenmiş sofralarına davet eder, kutlamaların sonunda çeribaşına vergilerini öderlerdi.Kakava ritüelleriAteşin temizleyici gücü, kötü ruhları kovduğu inancıyla ateş üzerinden atlamanın yanı sıra nazar için serçe parmağa kırmızı iplik takılması, alına sönmüş odun ateşi külü sürülmesi, oğul otu bekletilen suyla yüz yıkanması, nehir kenarından koparılan ağaç dallar, toplanan ısırgan otlarının bereket inancıyla ev kapılarına asılması gibi ritüelleri olan Kakava'nın en esrarengiz ritüeli ise Baba Fingo'yu Tunca Nehri'nde aramak olarak öne çıkıyor."Baba Fingo" efsanesiEfsaneye göre, Mısır'da Firavun'un zulmettiği Romanların lideri Baba Fingo, firavunun ordusundan saklanmak için Kızıldeniz'e giriyor ve bir daha çıkmıyor. Romanlar, 6 Mayıs sabahı Baba Fingo'nun bir nehirden yeniden çıkacağı inancını taşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20220505/edirnede-kakava-atesi-binlerce-kisinin-katilimiyla-yakildi-1056121206.html

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