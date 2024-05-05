https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/istanbulspor-baskani-cumhurbaskani-erdoganin-telefonunda-yuklu-olan-tek-uygulamayi-acikladi-1083506798.html

İstanbulspor Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefonunda yüklü olan tek uygulamayı açıkladı

İstanbulspor Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefonunda yüklü olan tek uygulamayı açıkladı

Sputnik Türkiye

Süper Lig kulüplerinden İstanbulspor’un başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın futbolu yakından takip ettiğini söyledi ve telefonunda yüklü... 05.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-05T17:45+0300

2024-05-05T17:45+0300

2024-05-05T17:45+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

futbol

maçkolik

maç

fenerbahçe

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Süper Lig kulüplerinden İstanbulspor’un başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve başkan yardımcısı Bayram Saral, Türkiye Futbol Federasyonu'na olağanüstü kongre çağrısıyla başlatılan imza süreci ve TFF’nin konuyla ilgili yaptığı açıklamalar hakkında hafta içinde basın toplantısı düzenledi.TFF’nin istemesi halinde seçimli genel kurulu haziran ayının ilk haftasında yapabileceğini vurgulayan Başkan Sarıalioğlu ise yaptığı açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da futbolun içinde bulunduğu durumdan memnun olmadığını söyledi.Mynet'tn Berker İşleyen'in aktardığı habere göre Sarıalioğlu ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın futbolu yakından takip ettiğini söylerken, telefonunda yüklü olan tek uygulamanın 'Maçkolik' olduğunu ve birçok takımın ilk 11'ini sayabileceğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/tff-imza-surecinin-amacina-ulasmadigini-acikladi-mali-genel-kurul-18-temmuz-2024de-yapilacak-1083496371.html

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Sputnik Türkiye

türkiye futbol federasyonu (tff), recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, futbol, maçkolik, maç, fenerbahçe