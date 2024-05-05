https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/istanbulspor-baskani-cumhurbaskani-erdoganin-telefonunda-yuklu-olan-tek-uygulamayi-acikladi-1083506798.html
İstanbulspor Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefonunda yüklü olan tek uygulamayı açıkladı
İstanbulspor Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefonunda yüklü olan tek uygulamayı açıkladı
Sputnik Türkiye
Süper Lig kulüplerinden İstanbulspor’un başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın futbolu yakından takip ettiğini söyledi ve telefonunda yüklü... 05.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-05T17:45+0300
2024-05-05T17:45+0300
2024-05-05T17:45+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
futbol
maçkolik
maç
fenerbahçe
https://img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/10/1082842565_0:215:2876:1833_1920x0_80_0_0_54c9e4d5d4a5049d2213094ca734de5e.jpg
Süper Lig kulüplerinden İstanbulspor’un başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve başkan yardımcısı Bayram Saral, Türkiye Futbol Federasyonu'na olağanüstü kongre çağrısıyla başlatılan imza süreci ve TFF’nin konuyla ilgili yaptığı açıklamalar hakkında hafta içinde basın toplantısı düzenledi.TFF’nin istemesi halinde seçimli genel kurulu haziran ayının ilk haftasında yapabileceğini vurgulayan Başkan Sarıalioğlu ise yaptığı açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da futbolun içinde bulunduğu durumdan memnun olmadığını söyledi.Mynet'tn Berker İşleyen'in aktardığı habere göre Sarıalioğlu ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın futbolu yakından takip ettiğini söylerken, telefonunda yüklü olan tek uygulamanın 'Maçkolik' olduğunu ve birçok takımın ilk 11'ini sayabileceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/tff-imza-surecinin-amacina-ulasmadigini-acikladi-mali-genel-kurul-18-temmuz-2024de-yapilacak-1083496371.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/10/1082842565_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_f2a8446e11c4cd4c9f2b55a7199f2227.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye futbol federasyonu (tff), recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, futbol, maçkolik, maç, fenerbahçe
türkiye futbol federasyonu (tff), recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, futbol, maçkolik, maç, fenerbahçe
İstanbulspor Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefonunda yüklü olan tek uygulamayı açıkladı
Süper Lig kulüplerinden İstanbulspor’un başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın futbolu yakından takip ettiğini söyledi ve telefonunda yüklü olan tek uygulamanın 'Maçkolik' olduğunu belirtti.
Süper Lig kulüplerinden İstanbulspor’un başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve başkan yardımcısı Bayram Saral, Türkiye Futbol Federasyonu'na olağanüstü kongre çağrısıyla başlatılan imza süreci ve TFF’nin konuyla ilgili yaptığı açıklamalar hakkında hafta içinde basın toplantısı düzenledi.
TFF’nin istemesi halinde seçimli genel kurulu haziran ayının ilk haftasında yapabileceğini vurgulayan Başkan Sarıalioğlu ise yaptığı açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da futbolun içinde bulunduğu durumdan memnun olmadığını söyledi.
Mynet'tn Berker İşleyen'in aktardığı habere göre Sarıalioğlu ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın futbolu yakından takip ettiğini söylerken, telefonunda yüklü olan tek uygulamanın 'Maçkolik' olduğunu ve birçok takımın ilk 11'ini sayabileceğini belirtti.