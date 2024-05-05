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Çekya’dan Rusya'yla diplomatik ilişkileri bitirecek hamle
Çekya’dan Rusya'yla diplomatik ilişkileri bitirecek hamle
Sputnik Türkiye
Çek hükümeti, 2022 yılı sonunda Prag'a dönen ülkenin Rusya Büyükelçisi Vitezslav Pivonka'yı resmen geri çağırdığını duyurdu. 05.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-05T14:55+0300
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dünya
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çekya’nın rusya büyükelçiliği
dışişleri bakanlığı
diplomasi
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Çek hükümeti, 2022 yılı sonunda Prag'a dönen ülkenin Rusya Büyükelçisi Vitezslav Pivonka'yı resmen geri çağırdığını duyurdu.ČTK haber ajansı tarafından Çek Dışişleri Bakanlığı'na dayandırılarak paylaşılan haberde, Çekya Dışişleri Bakanlığının, Büyükelçi Pivonka'nın mayıs ayı sonunda büyükelçilik görevinden ayrılacağını bildirdiği kaydedilirken, Pivonka'nın Prag'a geri dönmesinin ardından Rusya'daki Çek Büyükelçiliği Maslahatgüzar Jan Ondřejka tarafından yönetilecek.Çek Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky’nin daha önce Pivonka'ya Moskova'daki çalışmalarından dolayı teşekkür ettiği hatırlatılırken, Çek makamlarının, Prag ile ilişkileri son yıllarda önemli ölçüde bozulan Moskova'ya yeni bir büyükelçi göndermeyi planladığı, ancak henüz bu konuda aceleci davranmadığı da anlaşılıyor.İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin Maslatgüzar seviyesine düşürülmesi, genellikle iki ülke arasındaki ilişkilerin sert bir şekilde kötü yönde ilerlemesi sonucu büyükelçilerin geri çekilip bir alt seviyeye düşürülmesi anlamına geliyor.Çek medyası daha önce bu göreve eski Savunma Bakan Yardımcısı Daniel Koštoval'ın getirilebileceğini bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240321/avrupada-iki-kardes-ulkenin-arasi-ukrayna-yuzunden-acildi-1081912185.html
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çekya, rusya, çekya’nın rusya büyükelçiliği, dışişleri bakanlığı, diplomasi, büyükelçi
çekya, rusya, çekya’nın rusya büyükelçiliği, dışişleri bakanlığı, diplomasi, büyükelçi

Çekya’dan Rusya'yla diplomatik ilişkileri bitirecek hamle

14:55 05.05.2024 (güncellendi: 15:03 05.05.2024)
© Sputnik / Виталий БелоусовÇek büyükelçi Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda
Çek büyükelçi Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2024
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Çek hükümeti, 2022 yılı sonunda Prag'a dönen ülkenin Rusya Büyükelçisi Vitezslav Pivonka'yı resmen geri çağırdığını duyurdu.
Çek hükümeti, 2022 yılı sonunda Prag'a dönen ülkenin Rusya Büyükelçisi Vitezslav Pivonka'yı resmen geri çağırdığını duyurdu.
ČTK haber ajansı tarafından Çek Dışişleri Bakanlığı'na dayandırılarak paylaşılan haberde, Çekya Dışişleri Bakanlığının, Büyükelçi Pivonka'nın mayıs ayı sonunda büyükelçilik görevinden ayrılacağını bildirdiği kaydedilirken, Pivonka'nın Prag'a geri dönmesinin ardından Rusya'daki Çek Büyükelçiliği Maslahatgüzar Jan Ondřejka tarafından yönetilecek.
Çek Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky’nin daha önce Pivonka'ya Moskova'daki çalışmalarından dolayı teşekkür ettiği hatırlatılırken, Çek makamlarının, Prag ile ilişkileri son yıllarda önemli ölçüde bozulan Moskova'ya yeni bir büyükelçi göndermeyi planladığı, ancak henüz bu konuda aceleci davranmadığı da anlaşılıyor.
İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin Maslatgüzar seviyesine düşürülmesi, genellikle iki ülke arasındaki ilişkilerin sert bir şekilde kötü yönde ilerlemesi sonucu büyükelçilerin geri çekilip bir alt seviyeye düşürülmesi anlamına geliyor.
Çek medyası daha önce bu göreve eski Savunma Bakan Yardımcısı Daniel Koštoval'ın getirilebileceğini bildirmişti.
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