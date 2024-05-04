https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/rusya-hukumetinden-seker-onlemi-ihracati-yasaklandi-1083471362.html
Rusya hükümetinden şeker önlemi: İhracatı yasaklandı
Rusya hükümetinden şeker önlemi: İhracatı yasaklandı
Sputnik Türkiye
Rusya'da hükümet, şeker ihracatını geçici olarak yasakladığını duyurdu. 04.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-04T10:29+0300
2024-05-04T10:29+0300
2024-05-04T10:29+0300
dünya
rusya
rusya tarım bakanlığı
şeker
ihracat
gıda
gıda ürünü
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Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin gıda piyasasındaki istikrarın korunması için şeker ihracatına ilişkin tedbir alındığı ifade edildi.Buna göre, şeker ihracatının 31 Ağustos 2024’e kadar yasaklandığı belirtilen açıklamada, Kazakistan, Belarus, Kırgızistan ve Ermenistan’a yönelik ihracata belirli miktarlarda muafiyet tanındığı kaydedildi.Rusya Tarım Bakanlığı verilerine göre ülkede yılda 6 milyon ton şeker tüketilirken bu yıl yaklaşık 6,9 milyon ton şeker üretilmesi bekleniyor.
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rusya, rusya tarım bakanlığı, şeker, ihracat, gıda, gıda ürünü
rusya, rusya tarım bakanlığı, şeker, ihracat, gıda, gıda ürünü
Rusya hükümetinden şeker önlemi: İhracatı yasaklandı
Rusya'da hükümet, şeker ihracatını geçici olarak yasakladığını duyurdu.
Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin gıda piyasasındaki istikrarın korunması için şeker ihracatına ilişkin tedbir alındığı ifade edildi.
Buna göre, şeker ihracatının 31 Ağustos 2024’e kadar yasaklandığı belirtilen açıklamada, Kazakistan, Belarus, Kırgızistan ve Ermenistan’a yönelik ihracata belirli miktarlarda muafiyet tanındığı kaydedildi.
Rusya Tarım Bakanlığı verilerine göre ülkede yılda 6 milyon ton şeker tüketilirken bu yıl yaklaşık 6,9 milyon ton şeker üretilmesi bekleniyor.