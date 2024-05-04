Rus ve Türk yetkililer İstanbul'da BM sorununu masaya yatırdı

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Verşinin ve Akçapar, güncel uluslararası ve bölgesel sorunların ele alındığı Rus-Türk istişarelerinin yeni turu için dün İstanbul'da buluştu.



BM'nin işleyişiyle ilgili genel sorunları etraflıca masaya yatıran Verşinin ve Akçapar, reform da dahil BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurulu'nun çalışmaları üzerinde özellikle durdu.



Ayrıca taraflar, Filistin-İsrail ve Kıbrıs sorunlarının çözümü, Suriye ve Libya'daki durum gibi hassas bölgesel konularda, ilgili BM yapılarının yetkilerinin kullanılmasına vurgu yaparak görüş alışverişinde bulundu.



Ukrayna'daki gelişmeler ışığında bölgedeki ve Karadeniz havzasındaki mevcut duruma özel önem atfeden Rus ve Türk tarafı, Filistin-İsrail sorunu kapsamında Gazze Şeridi'nde akan kanın derhal durması ve iki devletli, uzun vadeli çözümün sağlanması gerektiğini vurguladı.



Rus-Türk gündemindeki bir dizi konuyu da istişare eden Verşinin ve Akçapar, verimli işbirliğini sürdürme ve ilerletme konusunda mutabakata vardı.