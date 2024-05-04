https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/mansur-yavas-mal-varligini-belediye-binasina-asti-1083476514.html
Mansur Yavaş mal varlığını belediye binasına astı
Mansur Yavaş mal varlığını belediye binasına astı
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, kendisinin ve eşinin mal varlığını Ankara Büyükşehir Belediyesi girişine astı. 04.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-04T13:58+0300
2024-05-04T13:58+0300
2024-05-04T13:58+0300
türkiye
mansur yavaş
ankara büyükşehir belediyesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1b/1082086863_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9312692f9de2574abb03cf0a7a461504.jpg
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, kendisinin ve eşinin mal varlığını Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin girişine astı.Haber Global'in aktardığına göre ilanda, "2019 yılı Mansur Yavaş Mal varlığı ile 2024 yılı Mansur Yavaş mal varlığı" ile "Nursen Yavaş mal varlığı" başlıkları altında varlık kalemleri yer aldı.Ayrıca mevcut borçlar da ilanda yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240221/mansur-yavas-mal-varligini-acikladi-1080972954.html
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mansur yavaş, ankara büyükşehir belediyesi
mansur yavaş, ankara büyükşehir belediyesi
Mansur Yavaş mal varlığını belediye binasına astı
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, kendisinin ve eşinin mal varlığını Ankara Büyükşehir Belediyesi girişine astı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, kendisinin ve eşinin mal varlığını Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin girişine astı.
Haber Global'in aktardığına
göre ilanda, "2019 yılı Mansur Yavaş Mal varlığı ile 2024 yılı Mansur Yavaş mal varlığı"
ile "Nursen Yavaş mal varlığı"
başlıkları altında varlık kalemleri yer aldı.
Ayrıca mevcut borçlar da ilanda yer aldı.