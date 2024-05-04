Mansur Yavaş mal varlığını belediye binasına astı

© AA / Fatih Kurt Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kızının Londra'daki evini 465 bin sterline aldığını açıkladı. Yavaş, alım sırasında 372 bin 999 sterlin için banka kredisi çekildiğini ve kredinin 32 yıl taksitle geri ödeneceğini belgeleriyle açıkladı.