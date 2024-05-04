https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/gurcistan-basbakani-kobakhidze-ekonomik-acidan-guclu-bir-gelecek-insa-ediyoruz-1083486666.html

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze: Ekonomik açıdan güçlü bir gelecek inşa ediyoruz

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze: Ekonomik açıdan güçlü bir gelecek inşa ediyoruz

Sputnik Türkiye

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, Gürcistan'ı bölgesel bir merkez haline getirmek için her türlü çabayı gösterdiklerini belirterek ekonomik açıdan güçlü bir... 04.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-04T23:02+0300

2024-05-04T23:02+0300

2024-05-04T23:02+0300

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Gürcistan Başbakan Irakli Kobakhidze Asya Kalkınma Bankası Yıllık Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Gürcistan'ın birçok proje ve Doğu ile Batı arasındaki köprü rolü sayesinde güçlü bir ekonomik gelecek inşa ettiğini söyledi.Kobakhidze açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Kobakhidze açıklamasında, Gürcistan'ın transit rolünü güçlendirmek için Doğu-Batı ve Güney-Kuzey karayolu altyapısını inşa ettiklerini belirterek Anaklia Derin Deniz Limanı ve Tiflis'te yeni uluslararası havalimanı projesine dikkat çekti."Bu çabalar Gürcistan'ın kalkınmasına hizmet ediyor. Bu sorumlu çalışmamızda, küresel olarak birbirine bağlı modern dünyada, ülkenin ekonomik olarak güçlenmesinin ortaklar olmadan mümkün olmadığının bilincindeyiz" diye Kobakhidze konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:Kobakhidze, "Ülkenin stratejik konumunun potansiyelini tam olarak kullanmak amacıyla Gürcistan'ı çok boyutlu bir bölgesel merkez haline getirmek için yatırım yapmaya devam ediyoruz" cümlesiyle konuşmasını sonlandırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/gurcistan-basbakani-kobakhidze-2020-2023-yillari-arasinda-abd-destekli-iki-darbe-girisimi-oldu-1083446620.html

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