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Gürcistan Başbakanı Kobakhidze: Ekonomik açıdan güçlü bir gelecek inşa ediyoruz
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze: Ekonomik açıdan güçlü bir gelecek inşa ediyoruz
Sputnik Türkiye
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, Gürcistan'ı bölgesel bir merkez haline getirmek için her türlü çabayı gösterdiklerini belirterek ekonomik açıdan güçlü bir... 04.05.2024, Sputnik Türkiye
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Gürcistan Başbakan Irakli Kobakhidze Asya Kalkınma Bankası Yıllık Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Gürcistan'ın birçok proje ve Doğu ile Batı arasındaki köprü rolü sayesinde güçlü bir ekonomik gelecek inşa ettiğini söyledi.Kobakhidze açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Kobakhidze açıklamasında, Gürcistan'ın transit rolünü güçlendirmek için Doğu-Batı ve Güney-Kuzey karayolu altyapısını inşa ettiklerini belirterek Anaklia Derin Deniz Limanı ve Tiflis'te yeni uluslararası havalimanı projesine dikkat çekti."Bu çabalar Gürcistan'ın kalkınmasına hizmet ediyor. Bu sorumlu çalışmamızda, küresel olarak birbirine bağlı modern dünyada, ülkenin ekonomik olarak güçlenmesinin ortaklar olmadan mümkün olmadığının bilincindeyiz" diye Kobakhidze konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:Kobakhidze, "Ülkenin stratejik konumunun potansiyelini tam olarak kullanmak amacıyla Gürcistan'ı çok boyutlu bir bölgesel merkez haline getirmek için yatırım yapmaya devam ediyoruz" cümlesiyle konuşmasını sonlandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/gurcistan-basbakani-kobakhidze-2020-2023-yillari-arasinda-abd-destekli-iki-darbe-girisimi-oldu-1083446620.html
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gürcistan, irakli kobahidze, karadeniz, kafkasya

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze: Ekonomik açıdan güçlü bir gelecek inşa ediyoruz

23:02 04.05.2024
© AA / Davit KachkachishviliGürcistan Başbakanı Kobakhidze
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2024
© AA / Davit Kachkachishvili
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Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, Gürcistan'ı bölgesel bir merkez haline getirmek için her türlü çabayı gösterdiklerini belirterek ekonomik açıdan güçlü bir gelecek inşa ettiklerini vurguladı.
Gürcistan Başbakan Irakli Kobakhidze Asya Kalkınma Bankası Yıllık Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Gürcistan'ın birçok proje ve Doğu ile Batı arasındaki köprü rolü sayesinde güçlü bir ekonomik gelecek inşa ettiğini söyledi.
Kobakhidze açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Aldığımız kararlar ve attığımız adımlarla gelecek nesiller için daha gelişmiş, ekonomik açıdan güçlü, güvenli ve emniyetli bir gelecek yaratıyoruz. Bu vizyon, Gürcistan'ı Avrupa ve Asya arasında bir bağlantı köprüsü haline getiren stratejik coğrafi konumumuzla pekişiyor.
Kobakhidze açıklamasında, Gürcistan'ın transit rolünü güçlendirmek için Doğu-Batı ve Güney-Kuzey karayolu altyapısını inşa ettiklerini belirterek Anaklia Derin Deniz Limanı ve Tiflis'te yeni uluslararası havalimanı projesine dikkat çekti.
"Bu çabalar Gürcistan'ın kalkınmasına hizmet ediyor. Bu sorumlu çalışmamızda, küresel olarak birbirine bağlı modern dünyada, ülkenin ekonomik olarak güçlenmesinin ortaklar olmadan mümkün olmadığının bilincindeyiz" diye Kobakhidze konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:
Tüm bunlar Gürcistan'ın kalkınması konusundaki kararlılığımızı ve geri dönülmezliğimizi vurgulamaktadır. Amacımız ülkemizi ve bölgeyi güçlendirmeye devam etmek ve Gürcistan'ın önemli bir finans, ekonomi ve ticaret merkezi olma potansiyelinin yanı sıra Karadeniz bölgesinde lojistik, teknoloji, eğitim ve hizmetler için bir merkez olma potansiyelini tam olarak kullanmaktır.
Kobakhidze, "Ülkenin stratejik konumunun potansiyelini tam olarak kullanmak amacıyla Gürcistan'ı çok boyutlu bir bölgesel merkez haline getirmek için yatırım yapmaya devam ediyoruz" cümlesiyle konuşmasını sonlandırdı.
İrakli Kobakhidze - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2024
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