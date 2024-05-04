https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/erzincan-ilicteki-madende-heyelan-2-iscinin-daha-cansiz-bedenine-ulasildi-1083469394.html

İliç’teki maden ocağında 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

İliç’teki maden ocağında 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Sputnik Türkiye

Bakan Bayraktar, İliç'te maden ocağında toprak altında kalan 2 işçinin daha naaşına ulaşıldığını söyledi. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, ulaşılan cenazelerin... 04.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-04T08:55+0300

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türkiye

alparslan bayraktar

erzincan

iliç

hamza aydoğdu

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen heyelanda, toprak altında kalan 9 işçiden 2'sinin daha naaşına ulaşıldığını bildirdi.Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:Cenazeler Ramazan Çimen ve Kenan Öz'e aitErzincan Valisi Hamza Aydoğdu, ulaşılan cenazelerin Ramazan Çimen ve Kenan Öz'e ait olduğunu belirterek, aileye başsağlığı diledi.Aydoğdu, bölgedeki çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında 9 kişi kaybolmuş, işçilerden Uğur Yıldız ve Adnan Keklik'in cenazesine ulaşılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230206/afad-depremlerde-1122-kisi-hayatini-kaybetti-7-bin-634-kisi-yaralandi-1066640444.html

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