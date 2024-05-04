İliç’teki maden ocağında 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı
08:55 04.05.2024 (güncellendi: 09:00 04.05.2024)
© EMİN FERHAT SEVİLİR-AW144478 Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kayması - Ali Yerlikaya
© EMİN FERHAT SEVİLİR-AW144478
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Bakan Bayraktar, İliç'te maden ocağında toprak altında kalan 2 işçinin daha naaşına ulaşıldığını söyledi. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, ulaşılan cenazelerin Ramazan Çimen ve Kenan Öz'e ait olduğunu belirtti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen heyelanda, toprak altında kalan 9 işçiden 2'sinin daha naaşına ulaşıldığını bildirdi.
Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden arama çalışmalarında iki işçi kardeşimize daha ulaştık. Diğer 5 madencimize ulaşmak için de ekiplerimiz 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. İşçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum."
Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden arama çalışmalarında iki işçi kardeşimize daha ulaştık.— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) May 4, 2024
Diğer 5 madencimize ulaşmak için de ekiplerimiz 7/24 çalışmalarını sürdürüyor.
İşçi kardeşlerimize Allah’tan rahmet,…
Cenazeler Ramazan Çimen ve Kenan Öz'e ait
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, ulaşılan cenazelerin Ramazan Çimen ve Kenan Öz'e ait olduğunu belirterek, aileye başsağlığı diledi.
Aydoğdu, bölgedeki çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında 9 kişi kaybolmuş, işçilerden Uğur Yıldız ve Adnan Keklik'in cenazesine ulaşılmıştı.