https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/belgorod-valisi-gladkov-ukrayna-ordusunun-saldirisinda-5-sivil-yaralandi-1083484752.html

Belgorod Valisi Gladkov: Ukrayna ordusunun saldırısında 5 sivil yaralandı

Belgorod Valisi Gladkov: Ukrayna ordusunun saldırısında 5 sivil yaralandı

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun Rusya’nın güneyindeki Belgorod kentine yönelik saldırısında 5 kişinin yaralandığı bildirildi. 04.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-04T19:56+0300

2024-05-04T19:56+0300

2024-05-04T19:56+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

belgorod

rusya

saldırı

vyaçeslav gladkov

ukrayna ordusu

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Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun kente yönelik saldırısında 5 kişinin şarapnel yarası aldığını, yaralıların hastaneye kaldırıldığını bildirildi.Gladkov, “Hastaneye kaldırılanlarda travmatik beyin yaralanmaları ve şarapnel yaraları var; hayati tehlikeleri yok” ifadelerini kullandı.Gladkov ayrıca, saldırıda 30 müstakil ev ve 10 otomobilin hasar gördüğünü, İtfaiye ekiplerinin iki ayrı yerde çıkan yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

belgorod

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ukrayna krizi, belgorod, rusya, saldırı, vyaçeslav gladkov, ukrayna ordusu