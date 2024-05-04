https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/belgorod-valisi-gladkov-ukrayna-ordusunun-saldirisinda-5-sivil-yaralandi-1083484752.html
Belgorod Valisi Gladkov: Ukrayna ordusunun saldırısında 5 sivil yaralandı
Belgorod Valisi Gladkov: Ukrayna ordusunun saldırısında 5 sivil yaralandı
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun Rusya’nın güneyindeki Belgorod kentine yönelik saldırısında 5 kişinin yaralandığı bildirildi. 04.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-04T19:56+0300
2024-05-04T19:56+0300
2024-05-04T19:56+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
belgorod
rusya
saldırı
vyaçeslav gladkov
ukrayna ordusu
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Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun kente yönelik saldırısında 5 kişinin şarapnel yarası aldığını, yaralıların hastaneye kaldırıldığını bildirildi.Gladkov, “Hastaneye kaldırılanlarda travmatik beyin yaralanmaları ve şarapnel yaraları var; hayati tehlikeleri yok” ifadelerini kullandı.Gladkov ayrıca, saldırıda 30 müstakil ev ve 10 otomobilin hasar gördüğünü, İtfaiye ekiplerinin iki ayrı yerde çıkan yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.
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ukrayna krizi, belgorod, rusya, saldırı, vyaçeslav gladkov, ukrayna ordusu
ukrayna krizi, belgorod, rusya, saldırı, vyaçeslav gladkov, ukrayna ordusu
Belgorod Valisi Gladkov: Ukrayna ordusunun saldırısında 5 sivil yaralandı
Ukrayna ordusunun Rusya’nın güneyindeki Belgorod kentine yönelik saldırısında 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun kente yönelik saldırısında 5 kişinin şarapnel yarası aldığını, yaralıların hastaneye kaldırıldığını bildirildi.
Gladkov, “Hastaneye kaldırılanlarda travmatik beyin yaralanmaları ve şarapnel yaraları var; hayati tehlikeleri yok” ifadelerini kullandı.
Gladkov ayrıca, saldırıda 30 müstakil ev ve 10 otomobilin hasar gördüğünü, İtfaiye ekiplerinin iki ayrı yerde çıkan yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.