https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/bakan-isikhan-acikladi-81-ilac-geri-odeme-listesine-alindi-1083471123.html

Bakan Işıkhan açıkladı: 81 ilaç geri ödeme listesine alındı

Bakan Işıkhan açıkladı: 81 ilaç geri ödeme listesine alındı

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK tarafından bedeli ödenecek ilaçlar listesine 81 ilacı eklediklerini duyurdu. 04.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-04T10:12+0300

2024-05-04T10:12+0300

2024-05-04T10:25+0300

vedat işıkhan

türkiye

sgk

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

ilaç

geri ödeme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/17/1066070969_0:47:698:440_1920x0_80_0_0_9422de13f40f1fda5e6fbf6a7da1aa29.jpg

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya platformu X üzerinden 79’u yerli üretim olmak üzere 81 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı. Bakan Işıkhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Işıkhan'ın paylaştığı ilaçlar listesi şu şekilde:Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) konuya ilişkin yapılan duyuruda ise, şu ifadeler yer aldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240320/banka-ihtiyac-kredisi-faiz-oranlari-belli-oldu-hangi-banka-ne-kadar-geri-odeme-aliyor-1081866506.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vedat işıkhan, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), ilaç, geri ödeme