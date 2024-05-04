https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/bakan-isikhan-acikladi-81-ilac-geri-odeme-listesine-alindi-1083471123.html
Bakan Işıkhan açıkladı: 81 ilaç geri ödeme listesine alındı
Bakan Işıkhan açıkladı: 81 ilaç geri ödeme listesine alındı
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK tarafından bedeli ödenecek ilaçlar listesine 81 ilacı eklediklerini duyurdu. 04.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-04T10:12+0300
2024-05-04T10:12+0300
2024-05-04T10:25+0300
vedat işıkhan
türkiye
sgk
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
ilaç
geri ödeme
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya platformu X üzerinden 79’u yerli üretim olmak üzere 81 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı. Bakan Işıkhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Işıkhan'ın paylaştığı ilaçlar listesi şu şekilde:Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) konuya ilişkin yapılan duyuruda ise, şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240320/banka-ihtiyac-kredisi-faiz-oranlari-belli-oldu-hangi-banka-ne-kadar-geri-odeme-aliyor-1081866506.html
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vedat işıkhan, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), ilaç, geri ödeme
vedat işıkhan, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), ilaç, geri ödeme
Bakan Işıkhan açıkladı: 81 ilaç geri ödeme listesine alındı
10:12 04.05.2024 (güncellendi: 10:25 04.05.2024)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK tarafından bedeli ödenecek ilaçlar listesine 81 ilacı eklediklerini duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya platformu X üzerinden 79’u yerli üretim olmak üzere 81 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.
Bakan Işıkhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Sosyal Güvenlik Kurumumuzun Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenleme ile 79’u yerli üretim olmak üzere 81 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.
Işıkhan'ın paylaştığı ilaçlar listesi şu şekilde:
2 adet pulmoner hipertansiyon
7 adet alerji ilacı başta olmak üzere 79'u imal 81 ilacı daha geri ödeme listesine ilave ettik
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) konuya ilişkin yapılan duyuruda ise, şu ifadeler yer aldı:
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 9'uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine istinaden Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu çalışmaları sonucu alınan kararlara yönelik “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır. Bu düzenlemeler yayım tarihinden 5 iş günü sonra yürürlüğe girecektir.