https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/ankara-erzincan-seferi-yapan-ucagi-bomba-ihbari-nedeniyle-geri-dondu-1083470181.html
Ankara-Erzincan seferi yapan uçağı bomba ihbarı nedeniyle geri döndü
Ankara-Erzincan seferi yapan uçağı bomba ihbarı nedeniyle geri döndü
Sputnik Türkiye
Ankara-Erzincan seferini yapan uçağı bomba ihbarı nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanına geri döndü. İhbarının asılsız çıktığı bildirildi. 04.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-04T09:35+0300
2024-05-04T09:35+0300
2024-05-04T09:35+0300
türkiye
erzincan
ankara
esenboğa havaalanı
esenboğa havalimanı
esenboğa havalimanı
bomba ihbarı
bomba ihbarı
asılsız bomba ihbarı
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Ankara-Erzincan seferini yapan yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı.Alınan bilgiye göre, AJet'e ait VF-4150 sefer sayılı uçak, Erzincan seferini yapmak üzere Esenboğa Havalimanı'ndan saat 23.55'de kalktı.Kalkıştan bir süre sonra uçak için yapılan bomba ihbarı, pilota bildirildi. uçak, İhbar nedeniyle yaklaşık 40 dakika sonra Ankara Esenboğa Havalimanına döndü.Esenboğa Havalimanı'na dönerek sorunsuz şekilde iniş yapan uçak, güvenli bir park alanına alındı.Uçak, yolcuların tahliyesinin ardından bomba uzman ekipleri ile kokuya duyarlı köpeklerce arandı.Yolcular ile bagajlarında da arama yapıldı.Polis ekiplerinin uçakta yaptığı aramalar sonucunda ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.'Ben biletin parasını isterim ama öyle bir şey yapmıyorlar'Uçakta bulunan yolculardan Murat Bozdelen ise o anları, “AJet firmasından Erzincan için biletimizi aldık. Saat 23.55’te bindik. Biz 40 dakikada indiğimizi sandık. Bize bilgilendirme yapılmadı. İndikten sonra sadece, kadınlar ve çocuklar çıksın, dediler. Biz de internete girip öğrendik ki bomba ihbarı varmış. Sonra buraya geldik, mağdur olduk. Bana kalsa ben biletin parasını isterim ama öyle bir şey yapmıyorlar. 7 gün bekletiyorlarmış” şeklinde anlattı. Uçakta bulunan başka bir yolcu Ayhan Akkaya ise “Saat 12’ye beş kala bindik. Uçak Ankara’ya geri indi. Bize hiçbir şey söylenmedi. 2 saat uçağın içerisinde bekledik. Yetkililerden cevap alamadık. Biz neden beklediğimizi sorduk. Pilot bey bilgi verecek, dediler ama bilgi veren olmadı. Güvenlik güçleri silahları ile gelince biz tedirgin olduk zaten. İlk önce bayanları aldılar. Sonra bizi aldılar. Buraya getirdiler bizi ama burada da yetkili bulamıyoruz” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240324/moskova-sheremetyevo-havaalanindan-kalkan-ucakta-bomba-ihbari--1082003217.html
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erzincan, ankara, esenboğa havaalanı, esenboğa havalimanı, esenboğa havalimanı, bomba ihbarı, bomba ihbarı, asılsız bomba ihbarı
erzincan, ankara, esenboğa havaalanı, esenboğa havalimanı, esenboğa havalimanı, bomba ihbarı, bomba ihbarı, asılsız bomba ihbarı
Ankara-Erzincan seferi yapan uçağı bomba ihbarı nedeniyle geri döndü
Ankara-Erzincan seferini yapan uçağı bomba ihbarı nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanına geri döndü. İhbarının asılsız çıktığı bildirildi.
Ankara-Erzincan seferini yapan yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı.
Alınan bilgiye göre, AJet'e ait VF-4150 sefer sayılı uçak, Erzincan seferini yapmak üzere Esenboğa Havalimanı'ndan saat 23.55'de kalktı.
Kalkıştan bir süre sonra uçak için yapılan bomba ihbarı, pilota bildirildi. uçak, İhbar nedeniyle yaklaşık 40 dakika sonra Ankara Esenboğa Havalimanına döndü.
Esenboğa Havalimanı'na dönerek sorunsuz şekilde iniş yapan uçak, güvenli bir park alanına alındı.
Uçak, yolcuların tahliyesinin ardından bomba uzman ekipleri ile kokuya duyarlı köpeklerce arandı.
Yolcular ile bagajlarında da arama yapıldı.
Polis ekiplerinin uçakta yaptığı aramalar sonucunda ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.
'Ben biletin parasını isterim ama öyle bir şey yapmıyorlar'
Uçakta bulunan yolculardan Murat Bozdelen ise o anları, “AJet firmasından Erzincan için biletimizi aldık. Saat 23.55’te bindik. Biz 40 dakikada indiğimizi sandık. Bize bilgilendirme yapılmadı. İndikten sonra sadece, kadınlar ve çocuklar çıksın, dediler. Biz de internete girip öğrendik ki bomba ihbarı varmış. Sonra buraya geldik, mağdur olduk. Bana kalsa ben biletin parasını isterim ama öyle bir şey yapmıyorlar. 7 gün bekletiyorlarmış” şeklinde anlattı.
Uçakta bulunan başka bir yolcu Ayhan Akkaya ise “Saat 12’ye beş kala bindik. Uçak Ankara’ya geri indi. Bize hiçbir şey söylenmedi. 2 saat uçağın içerisinde bekledik. Yetkililerden cevap alamadık. Biz neden beklediğimizi sorduk. Pilot bey bilgi verecek, dediler ama bilgi veren olmadı. Güvenlik güçleri silahları ile gelince biz tedirgin olduk zaten. İlk önce bayanları aldılar. Sonra bizi aldılar. Buraya getirdiler bizi ama burada da yetkili bulamıyoruz” dedi.