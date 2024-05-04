https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/2023un-en-fazla-altin-ureten-ulkeler-listesi-yayimlandi-1083485387.html

2023'ün en fazla altın üreten ülkeler listesi yayımlandı

2023'ün en fazla altın üreten ülkeler listesi yayımlandı

Sputnik Türkiye

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu tarafından yayımlanan verilerine göre 2023 yılında altın üretiminde Çin, Rusya ve Avustralya listenin ilk 3 sırasında yer... 04.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-04T21:37+0300

2024-05-04T21:37+0300

2024-05-04T21:37+0300

dünya

altın

üretim

çıkarma

çin

rusya

avustralya

kanada

abd

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Çin, Rusya ve Avustralya'nın toplamda küresel üretimin üçte birini çıkardıkları ve işledikleri belirtilirken bu üç ülkeyi Kanada ve ABD izledi.Yaklaşık 370 ton ile Çin'in küresel üretimin yüzde 12'sini çıkardığı belirtildi. Ocak 2024'teki verilere göre Çin'in altın madeni rezervlerinin 3 bin ton olduğu tahmin ediliyordu. En büyük üretici olmasının yanı sıra Çin'in 2023 yılında altın madeninin önemli alıcılarından biri olduğu da ifade edildi.Listede yaklaşık 310 tonla -yüzde 10- Rusya ikinci sırada yer alırken Avustralya'nın da 2023'te 310 ton altın ürettiği ifade edildi.Ocak ayında Rusya, Çukotka'da bölgesindeki 100 tondan fazla altın keşfedildiğini duyurmuştu.2023'teki en büyük altın üreticilerinin listesi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230928/rusya-altin-uretimini-yuzde-38-artirdi-1075820100.html

çin

rusya

avustralya

kanada

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altın, üretim, çıkarma, çin, rusya, avustralya, kanada, abd