https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/112-acil-cagri-merkezine-gereksiz-cagrilar--cok-olu-var-diyerek-mezarliga-ambulans-istedi-1083478520.html

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gereksiz çağrılar: 'Çok ölü var' diyerek mezarlığa ambulans istedi

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gereksiz çağrılar: 'Çok ölü var' diyerek mezarlığa ambulans istedi

Sputnik Türkiye

Değişik istek ve taleplerle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni meşgul eden vatandaşların birbirinden ilginç çağrıları, merkezin gereksiz meşgul olmasına neden oluyor... 04.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-04T16:00+0300

2024-05-04T16:00+0300

2024-05-04T16:00+0300

türkiye

112 acil servis

112 acil çağrı merkezi

arama

ölü

arka sokaklar

arka sokaklar

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Olaylara acil müdahale edebilmek için 7 gün 24 saat esasıyla görev yürüten 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarını en çok asılsız ihbarlar ve gereksiz aramalardan şikayet ediyor.'Çağrılarının yüzde 58.42’si vakaya dönüşmedi'Emniyet, sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD birimleriyle beraber koordineli çalışan Çağrı Merkezi, acil durum ekiplerinin en kısa sürede olay mahallinde olmasını sağlamaya çalışıyor.Son 3 ayda Edirne 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrılarının yüzde 58.42’si vakaya dönüşmedi.112 Acil Çağrı Merkezi çağrı karşılama personeli Şeyma Nur Mantar, mezarlık çevresinde bulunan vatandaşların şaka amaçlı 112’yi arayıp "Burada çok ölü var" ihbarında bulunduğunu söyledi.Eşlerinin ve sevgililerinin takip edilmelerini istedilerAyrıca eşinin takip edilmesini isteyen kişilerin de 112’yi aradığını anlatan Mantar, sevgilisine ulaşamayan kişilerin ihbarda bulunup sevgilisinin aranmasını talep ettiğini belirtti.Çağrı karşılama personeli Mehmet Hanifi Bayar da yemek siparişi vermek isteyenlerin 112’yi aradığını söyledi. Bir vatandaşın "2 döner ve 2 ayran siparişi vermek için" 112’yi aradığını anlatan Bayar, ayrıca ‘Rıza Baba’ karakteriyle Arka Sokaklar dizisinde oynayan Rıza Soylu’ya ulaşmak isteyenlerin de 112’yi aradığını açıkladı.Hastalanan hayvanı için ambulans istediÇağrı karşılama personeli Şebnem Yazıcıoğlu, hayvanları hastalanan vatandaşların 112’yi arayıp ambulans talebinde bulunduğunu anlattı. Bir diğer çağrı karşılama personeli Recep Kaşan da telefonu bozulan kişilerden yoğun çağrı aldıklarını ve tamir için nasıl bir süreç işleyeceklerini anlattıklarını söyledi.1980 lira idari para cezası uygulanıyorEdirne 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İsmail Öztuna, acil durumlar dışında çağrı merkezinin aranmaması çağrısında bulunarak, asılsız ihbarda bulunan kişilere 1980 lira idari para cezası uygulandığını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231117/122-acil-cagri-merkezine-ilginc-aramalar-ufo-gordum-diyen-de-var-evlenmek-istiyorum-diyen-de-1077499986.html

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