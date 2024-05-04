https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/112-acil-cagri-merkezine-gereksiz-cagrilar--cok-olu-var-diyerek-mezarliga-ambulans-istedi-1083478520.html
112 Acil Çağrı Merkezi'ne gereksiz çağrılar: 'Çok ölü var' diyerek mezarlığa ambulans istedi
112 Acil Çağrı Merkezi'ne gereksiz çağrılar: 'Çok ölü var' diyerek mezarlığa ambulans istedi
Sputnik Türkiye
Değişik istek ve taleplerle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni meşgul eden vatandaşların birbirinden ilginç çağrıları, merkezin gereksiz meşgul olmasına neden oluyor... 04.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-04T16:00+0300
2024-05-04T16:00+0300
2024-05-04T16:00+0300
türkiye
112 acil servis
112 acil çağrı merkezi
arama
ölü
arka sokaklar
arka sokaklar
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Olaylara acil müdahale edebilmek için 7 gün 24 saat esasıyla görev yürüten 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarını en çok asılsız ihbarlar ve gereksiz aramalardan şikayet ediyor.'Çağrılarının yüzde 58.42’si vakaya dönüşmedi'Emniyet, sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD birimleriyle beraber koordineli çalışan Çağrı Merkezi, acil durum ekiplerinin en kısa sürede olay mahallinde olmasını sağlamaya çalışıyor.Son 3 ayda Edirne 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrılarının yüzde 58.42’si vakaya dönüşmedi.112 Acil Çağrı Merkezi çağrı karşılama personeli Şeyma Nur Mantar, mezarlık çevresinde bulunan vatandaşların şaka amaçlı 112’yi arayıp "Burada çok ölü var" ihbarında bulunduğunu söyledi.Eşlerinin ve sevgililerinin takip edilmelerini istedilerAyrıca eşinin takip edilmesini isteyen kişilerin de 112’yi aradığını anlatan Mantar, sevgilisine ulaşamayan kişilerin ihbarda bulunup sevgilisinin aranmasını talep ettiğini belirtti.Çağrı karşılama personeli Mehmet Hanifi Bayar da yemek siparişi vermek isteyenlerin 112’yi aradığını söyledi. Bir vatandaşın "2 döner ve 2 ayran siparişi vermek için" 112’yi aradığını anlatan Bayar, ayrıca ‘Rıza Baba’ karakteriyle Arka Sokaklar dizisinde oynayan Rıza Soylu’ya ulaşmak isteyenlerin de 112’yi aradığını açıkladı.Hastalanan hayvanı için ambulans istediÇağrı karşılama personeli Şebnem Yazıcıoğlu, hayvanları hastalanan vatandaşların 112’yi arayıp ambulans talebinde bulunduğunu anlattı. Bir diğer çağrı karşılama personeli Recep Kaşan da telefonu bozulan kişilerden yoğun çağrı aldıklarını ve tamir için nasıl bir süreç işleyeceklerini anlattıklarını söyledi.1980 lira idari para cezası uygulanıyorEdirne 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İsmail Öztuna, acil durumlar dışında çağrı merkezinin aranmaması çağrısında bulunarak, asılsız ihbarda bulunan kişilere 1980 lira idari para cezası uygulandığını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231117/122-acil-cagri-merkezine-ilginc-aramalar-ufo-gordum-diyen-de-var-evlenmek-istiyorum-diyen-de-1077499986.html
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112 acil servis, 112 acil çağrı merkezi, arama, ölü, arka sokaklar, arka sokaklar
112 acil servis, 112 acil çağrı merkezi, arama, ölü, arka sokaklar, arka sokaklar
112 Acil Çağrı Merkezi'ne gereksiz çağrılar: 'Çok ölü var' diyerek mezarlığa ambulans istedi
Değişik istek ve taleplerle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni meşgul eden vatandaşların birbirinden ilginç çağrıları, merkezin gereksiz meşgul olmasına neden oluyor. 112’yi arayarak, Arka Sokaklar'daki ‘Rıza Babaya’ ulaşmak isteyen, 'çok ölü var' diyerek mezarlığa ambulans çağıran, döner ve ayran siparişi vermek isteyen gibi birçok gereksiz arama geliyor.
Olaylara acil müdahale edebilmek için 7 gün 24 saat esasıyla görev yürüten 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarını en çok asılsız ihbarlar ve gereksiz aramalardan şikayet ediyor.
'Çağrılarının yüzde 58.42’si vakaya dönüşmedi'
Emniyet, sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD birimleriyle beraber koordineli çalışan Çağrı Merkezi, acil durum ekiplerinin en kısa sürede olay mahallinde olmasını sağlamaya çalışıyor.
Son 3 ayda Edirne 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrılarının yüzde 58.42’si vakaya dönüşmedi.
112 Acil Çağrı Merkezi çağrı karşılama personeli Şeyma Nur Mantar, mezarlık çevresinde bulunan vatandaşların şaka amaçlı 112’yi arayıp "Burada çok ölü var" ihbarında bulunduğunu söyledi.
Eşlerinin ve sevgililerinin takip edilmelerini istediler
Ayrıca eşinin takip edilmesini isteyen kişilerin de 112’yi aradığını anlatan Mantar, sevgilisine ulaşamayan kişilerin ihbarda bulunup sevgilisinin aranmasını talep ettiğini belirtti.
Çağrı karşılama personeli Mehmet Hanifi Bayar da yemek siparişi vermek isteyenlerin 112’yi aradığını söyledi. Bir vatandaşın "2 döner ve 2 ayran siparişi vermek için" 112’yi aradığını anlatan Bayar, ayrıca ‘Rıza Baba’ karakteriyle Arka Sokaklar dizisinde oynayan Rıza Soylu’ya ulaşmak isteyenlerin de 112’yi aradığını açıkladı.
Hastalanan hayvanı için ambulans istedi
Çağrı karşılama personeli Şebnem Yazıcıoğlu, hayvanları hastalanan vatandaşların 112’yi arayıp ambulans talebinde bulunduğunu anlattı. Bir diğer çağrı karşılama personeli Recep Kaşan da telefonu bozulan kişilerden yoğun çağrı aldıklarını ve tamir için nasıl bir süreç işleyeceklerini anlattıklarını söyledi.
1980 lira idari para cezası uygulanıyor
Edirne 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İsmail Öztuna, acil durumlar dışında çağrı merkezinin aranmaması çağrısında bulunarak, asılsız ihbarda bulunan kişilere 1980 lira idari para cezası uygulandığını söyledi.