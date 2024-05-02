https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/ysknin-yerel-secimlerin-kesin-sonuclarini-aciklayacagi-tarih-belli-oldu-1083411335.html
YSK'nın yerel seçimlerin kesin sonuçlarını açıklayacağı tarih belli oldu
YSK'nın yerel seçimlerin kesin sonuçlarını açıklayacağı tarih belli oldu
Sputnik Türkiye
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart seçimlerine ilişkin kesin sonuçların 6 Mayıs'ta kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi. 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T17:07+0300
2024-05-02T17:07+0300
2024-05-02T17:27+0300
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31 mart yerel seçimleri
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YSK, yerel seçimlerin kesin sonuçlarının 6 Mayıs Pazartesi günü paylaşılacağını duyurdu.
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son dakika, ysk, seçim, yerel seçimler, 31 mart yerel seçimleri
son dakika, ysk, seçim, yerel seçimler, 31 mart yerel seçimleri
YSK'nın yerel seçimlerin kesin sonuçlarını açıklayacağı tarih belli oldu
17:07 02.05.2024 (güncellendi: 17:27 02.05.2024)
Ayrıntılar geliyor
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart seçimlerine ilişkin kesin sonuçların 6 Mayıs'ta kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.
YSK, yerel seçimlerin kesin sonuçlarının 6 Mayıs Pazartesi günü paylaşılacağını duyurdu.