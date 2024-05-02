Takıntılı adam eski kız arkadaşının sevgilisinin aracına bomba düzeneği döşedi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
1 MAYIS ÖZEL
Geçmişten günümüze 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı
12:12
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
DÜNYADA 1 MAYIS
1 Mayıs'ı tatil yapan ülkeler
13:13
5 dk
1 MAYIS TAKSİM OLAYLARI
‘Kanlı 1 Mayıs’ın perde arkası
13:31
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bach ailesinin 'en tanınır üyesi'
15:25
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
1 MAYIS ÖZEL
Geçmişten günümüze 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı
20:04
21 dk
1 MAYIS TAKSİM OLAYLARI
‘Kanlı 1 Mayıs’ın perde arkası
21:04
21 dk
DÜNYADA 1 MAYIS
1 Mayıs'ı tatil yapan ülkeler
22:04
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/takintili-adam-eski-kiz-arkadasinin-sevgilisinin-aracina-bomba-duzenegi-dosedi-1083388009.html
Takıntılı adam eski kız arkadaşının sevgilisinin aracına bomba düzeneği döşedi
Takıntılı adam eski kız arkadaşının sevgilisinin aracına bomba düzeneği döşedi
Sputnik Türkiye
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bir genç tarafından eski kız arkadaşının sevgilisinin aracına dinamit görünümlü düzenek kurulduğu ortaya çıktı. Şüpheli düzenek... 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T07:44+0300
2024-05-02T07:44+0300
yaşam
takıntı
aşık
aşk
türkiye
psikolojik
psikolojik destek
psikolog
psikolojik rahatsızlık
psikolojik şiddet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/07/1065488644_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_96414a561b8f22d6868aa4079297ac64.jpg
Batuhan Y.’nin (24) babası; oğlunun aracının yağ kaçırdığını fark edince tamir için Kışla Sanayi Sitesi’ne götürdü. Aracı kaldıran usta, kartelle egzoz arasındaki bombayı fark etti. Batuhan Y'nin kız arkadaşının eski sevgilisi tarafından arabasının altına dinamit görünümlü düzenek kurduğu ortaya çıktı.Düzenek, bomba imha ekiplerince patlatıldı. Batuhan Y.'nin kız arkadaşı Rabia S.’nin (23) eski erkek arkadaşı Serdar E. gözaltına alındı. Gencin üst aramasında, genç kızın evinin krokisi çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/dunyanin-obur-ucunda-ulkedeki-tek-turk-petrol-ve-gun-yuzune-cikmamis-altin-yataklari-var-1083387164.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/07/1065488644_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_54d022b8d4d39e514990bc38a2fa904f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
takıntı, aşık, aşk, türkiye, psikolojik, psikolojik destek, psikolog, psikolojik rahatsızlık, psikolojik şiddet, psikoz, sevgili, eski sevgili, platonik, bomba, dinamit, imha, düzenek
takıntı, aşık, aşk, türkiye, psikolojik, psikolojik destek, psikolog, psikolojik rahatsızlık, psikolojik şiddet, psikoz, sevgili, eski sevgili, platonik, bomba, dinamit, imha, düzenek

Takıntılı adam eski kız arkadaşının sevgilisinin aracına bomba düzeneği döşedi

07:44 02.05.2024
© İHAtutuklama, gözaltı,
tutuklama, gözaltı, - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
© İHA
Abone ol
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bir genç tarafından eski kız arkadaşının sevgilisinin aracına dinamit görünümlü düzenek kurulduğu ortaya çıktı. Şüpheli düzenek, olay yerine çağrılan bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirildi. Gencin korkunç planı, polis ekipleri tarafından engellenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Batuhan Y.’nin (24) babası; oğlunun aracının yağ kaçırdığını fark edince tamir için Kışla Sanayi Sitesi’ne götürdü. Aracı kaldıran usta, kartelle egzoz arasındaki bombayı fark etti.
Batuhan Y'nin kız arkadaşının eski sevgilisi tarafından arabasının altına dinamit görünümlü düzenek kurduğu ortaya çıktı.
Düzenek, bomba imha ekiplerince patlatıldı. Batuhan Y.'nin kız arkadaşı Rabia S.’nin (23) eski erkek arkadaşı Serdar E. gözaltına alındı. Gencin üst aramasında, genç kızın evinin krokisi çıktı.
Dünya'nın gizemli ormanları - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
YAŞAM
Dünya'nın öbür ucunda 'ülkedeki tek Türk': Petrol ve gün yüzüne çıkmamış altın yatakları var
07:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала