https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/takintili-adam-eski-kiz-arkadasinin-sevgilisinin-aracina-bomba-duzenegi-dosedi-1083388009.html
Takıntılı adam eski kız arkadaşının sevgilisinin aracına bomba düzeneği döşedi
Takıntılı adam eski kız arkadaşının sevgilisinin aracına bomba düzeneği döşedi
Sputnik Türkiye
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bir genç tarafından eski kız arkadaşının sevgilisinin aracına dinamit görünümlü düzenek kurulduğu ortaya çıktı. Şüpheli düzenek... 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T07:44+0300
2024-05-02T07:44+0300
2024-05-02T07:44+0300
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Batuhan Y.’nin (24) babası; oğlunun aracının yağ kaçırdığını fark edince tamir için Kışla Sanayi Sitesi’ne götürdü. Aracı kaldıran usta, kartelle egzoz arasındaki bombayı fark etti. Batuhan Y'nin kız arkadaşının eski sevgilisi tarafından arabasının altına dinamit görünümlü düzenek kurduğu ortaya çıktı.Düzenek, bomba imha ekiplerince patlatıldı. Batuhan Y.'nin kız arkadaşı Rabia S.’nin (23) eski erkek arkadaşı Serdar E. gözaltına alındı. Gencin üst aramasında, genç kızın evinin krokisi çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/dunyanin-obur-ucunda-ulkedeki-tek-turk-petrol-ve-gun-yuzune-cikmamis-altin-yataklari-var-1083387164.html
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takıntı, aşık, aşk, türkiye, psikolojik, psikolojik destek, psikolog, psikolojik rahatsızlık, psikolojik şiddet, psikoz, sevgili, eski sevgili, platonik, bomba, dinamit, imha, düzenek
takıntı, aşık, aşk, türkiye, psikolojik, psikolojik destek, psikolog, psikolojik rahatsızlık, psikolojik şiddet, psikoz, sevgili, eski sevgili, platonik, bomba, dinamit, imha, düzenek
Takıntılı adam eski kız arkadaşının sevgilisinin aracına bomba düzeneği döşedi
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bir genç tarafından eski kız arkadaşının sevgilisinin aracına dinamit görünümlü düzenek kurulduğu ortaya çıktı. Şüpheli düzenek, olay yerine çağrılan bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirildi. Gencin korkunç planı, polis ekipleri tarafından engellenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Batuhan Y.’nin (24) babası; oğlunun aracının yağ kaçırdığını fark edince tamir için Kışla Sanayi Sitesi’ne götürdü. Aracı kaldıran usta, kartelle egzoz arasındaki bombayı fark etti.
Batuhan Y'nin kız arkadaşının eski sevgilisi tarafından arabasının altına dinamit görünümlü düzenek kurduğu ortaya çıktı.
Düzenek, bomba imha ekiplerince patlatıldı. Batuhan Y.'nin kız arkadaşı Rabia S.’nin (23) eski erkek arkadaşı Serdar E. gözaltına alındı. Gencin üst aramasında, genç kızın evinin krokisi çıktı.