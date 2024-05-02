Batuhan Y.’nin (24) babası; oğlunun aracının yağ kaçırdığını fark edince tamir için Kışla Sanayi Sitesi’ne götürdü. Aracı kaldıran usta, kartelle egzoz arasındaki bombayı fark etti. Batuhan Y'nin kız arkadaşının eski sevgilisi tarafından arabasının altına dinamit görünümlü düzenek kurduğu ortaya çıktı.Düzenek, bomba imha ekiplerince patlatıldı. Batuhan Y.'nin kız arkadaşı Rabia S.’nin (23) eski erkek arkadaşı Serdar E. gözaltına alındı. Gencin üst aramasında, genç kızın evinin krokisi çıktı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bir genç tarafından eski kız arkadaşının sevgilisinin aracına dinamit görünümlü düzenek kurulduğu ortaya çıktı. Şüpheli düzenek... 02.05.2024, Sputnik Türkiye

Takıntılı adam eski kız arkadaşının sevgilisinin aracına bomba düzeneği döşedi

© İHA tutuklama, gözaltı, © İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bir genç tarafından eski kız arkadaşının sevgilisinin aracına dinamit görünümlü düzenek kurulduğu ortaya çıktı. Şüpheli düzenek, olay yerine çağrılan bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirildi. Gencin korkunç planı, polis ekipleri tarafından engellenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.