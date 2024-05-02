https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/survivorda-nagihan-ifsasi-evliliginde-sorun-olmasin-dedim-ama-bilinmeyenleri-konusmak-zorundayim-1083389570.html

Survivor'da Nagihan ifşası: Evliliğinde sorun olmasın dedim ama bilinmeyenleri konuşmak zorundayım

Survivor'da Nagihan ifşası: Evliliğinde sorun olmasın dedim ama bilinmeyenleri konuşmak zorundayım

Sputnik Türkiye

Survivor All Star 2024 yarışmasında olayların ardı arkası kesilmiyor. Survivor All Star 2024 102. Bölüm Tanıtımı'nda Acil Durum Konseyi dikkat çekti... 02.05.2024, Sputnik Türkiye

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Survivor All Star 2024 yarışmasında Yasin elenirken fragmanda yer alan Acil Durum Konseyi'nde yaşananlar gündeme geldi.Peki, uzun süredir yakın olan Yunus Emre ve Aleyna arasında neler yaşanıyor? Aileleri tarafından birbirlerinden uzak durmaları konusunda ilk günden beri uyarı alan ikili geçen gün gerilmişti. Aleyna Yunus Emre için konseyde "Emre'nin siniri çok farklı bir noktada yani bilmiyorum kendi ailesine, işte kız kardeşine eşine nasıl davranıyor ama..." demesiyle dikkat çekti.Survivor All Star 2024 102. bölüm tanıtımında Yunus Emre'nin "İspiyon sezonu başlamıştır" demesinden sonra Nagihan'ın sözleri gündeme bomba gibi düştü.Nagihan konuşmasında "Şimdi hiç bilinmeyenleri burada konuşmak zorundayım çünkü bir tarafta Yunus Emre var bir tarafta da Aleyna var. Ben Yunus Emre'yi koruyayım derken bu kızla düşman olmak zorunda kaldım itişmelerin kakışmaların asıl sebebi evliliğinin sorun yaşamaması adınaydı" deyince herkesin şaşırdığı görüldü.Yunus Emre'nin ise tepki göstererek "Ne diyor bu?" dediği görüldü.

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