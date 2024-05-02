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Rus piyanist Grinko, Aşık Veysel türküsünü yorumladı
Rus piyanist Grinko, Aşık Veysel türküsünü yorumladı
Sputnik Türkiye
Dünyaca ünlü Rus piyanist Yevgeniy Grinko'nun Türk hayranlarına özel yorumladığı Aşık Veysel'in unutulmaz eserlerinden ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’, 17 Mayıs'ta... 02.05.2024, Sputnik Türkiye
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moodlive.org'tan yapılan açıklamaya göre, sanatçı tarafından yeniden düzenlenen eser, piyano versiyonu olarak kayıt edildi.Daha önceden yayınladığı ‘Outtakes’ albümünde İran şarkısı ‘Jane Maryam’ı dahil eden sanatçı, bu kez Türkiye'den Aşık Veysel'in eserini yorumladı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Grinko, şarkının sözlerinin kendisini çok derinden etkilediğini belirterek, "Aşık Veysel'in müzikal yaklaşımını kendime yakın hissettim. Şarkıyı her ne kadar enstrümantal olarak kaydetmiş olsam da sözleri, hayatı çok sade ama etkileyici bir dille anlatıyor. Ayrıca Türkiye'de, Azerbaycan'da ve İran'da verdiğim konserlerde kat ettiğim binlerce kilometre, beni bu şarkıya daha da yakın hissettirdi. Aslında bu şarkıyla bugüne dek konserlerime gelen Türk dinleyicilerime bir teşekkür etmek istedim" ifadelerini kullandı.Eser, sanatçının 3 şarkılık ‘Outtakes 2’ isimli kısa albümünden yayınlanacak ilk çalışma olacak. Albümde ayrıca ‘Once Upon A Time’ ve ‘Velvet Elephant’ şarkılarının farklı versiyonları da yer alacak.Sanatçının 2018'de yayınladığı ‘Outtakes’ albümünün devamı niteliğinde olan ‘Outtakes 2’ albümünün tamamı 21 Haziran'da yayınlanacak.Evgeniy Grinko, 2013'ten bu yana Türkiye'de 158 kez konser verirken, Edirne'den Van'a, Hatay'dan Trabzon'a kadar birçok şehri ziyaret eden sanatçı, Outtakes 2'nin yayınlanmasının ardından, ilk Avrupa konserini 27 Haziran'da Berlin'de gerçekleştirecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20190816/rus-piyanist-grinko-rusyada-sarki-bitince-turkiyede-ise-basladiginda-alkisliyorlar-1039928875.html
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aşık veysel, rusya, piyano, müzik, klasik müzik, türkiye, yevgeniy grinko
aşık veysel, rusya, piyano, müzik, klasik müzik, türkiye, yevgeniy grinko

Rus piyanist Grinko, Aşık Veysel türküsünü yorumladı

12:33 02.05.2024
© T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür PortalıAşık Veysel
Aşık Veysel - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
© T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Portalı
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Dünyaca ünlü Rus piyanist Yevgeniy Grinko'nun Türk hayranlarına özel yorumladığı Aşık Veysel'in unutulmaz eserlerinden ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’, 17 Mayıs'ta dinleyicilerin beğenisine sunulacak.
moodlive.org'tan yapılan açıklamaya göre, sanatçı tarafından yeniden düzenlenen eser, piyano versiyonu olarak kayıt edildi.
Daha önceden yayınladığı ‘Outtakes’ albümünde İran şarkısı ‘Jane Maryam’ı dahil eden sanatçı, bu kez Türkiye'den Aşık Veysel'in eserini yorumladı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Grinko, şarkının sözlerinin kendisini çok derinden etkilediğini belirterek, "Aşık Veysel'in müzikal yaklaşımını kendime yakın hissettim. Şarkıyı her ne kadar enstrümantal olarak kaydetmiş olsam da sözleri, hayatı çok sade ama etkileyici bir dille anlatıyor. Ayrıca Türkiye'de, Azerbaycan'da ve İran'da verdiğim konserlerde kat ettiğim binlerce kilometre, beni bu şarkıya daha da yakın hissettirdi. Aslında bu şarkıyla bugüne dek konserlerime gelen Türk dinleyicilerime bir teşekkür etmek istedim" ifadelerini kullandı.
Eser, sanatçının 3 şarkılık ‘Outtakes 2’ isimli kısa albümünden yayınlanacak ilk çalışma olacak. Albümde ayrıca ‘Once Upon A Time’ ve ‘Velvet Elephant’ şarkılarının farklı versiyonları da yer alacak.
Sanatçının 2018'de yayınladığı ‘Outtakes’ albümünün devamı niteliğinde olan ‘Outtakes 2’ albümünün tamamı 21 Haziran'da yayınlanacak.
Evgeniy Grinko, 2013'ten bu yana Türkiye'de 158 kez konser verirken, Edirne'den Van'a, Hatay'dan Trabzon'a kadar birçok şehri ziyaret eden sanatçı, Outtakes 2'nin yayınlanmasının ardından, ilk Avrupa konserini 27 Haziran'da Berlin'de gerçekleştirecek.
Rus piyanist, besteci Yevgeniy Grinko, - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2019
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Rus piyanist Grinko: Rusya'da şarkı bitince, Türkiye'de ise başladığında alkışlıyorlar
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