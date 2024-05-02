Odessa katliamının ardından geçen 10 yıl

2 Mayıs 2014 Cuma günü, Güney Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki liman kenti Odessa’da, Harkov’dan gelen futbol taraftarları, radikal gruplar olarak bilinen Sağ Sektör militanları ve Kiev'den gelen sözde Maydan savunucuları ‘Ukrayna'nın Birliği İçin’ adlı bir yürüyüş düzenlemiş, yürüyüş sırasında kentin merkezinde yer alan Yunan Meydanı çevresinde Maydan destekçileri ve karşıtları arasında taş, havai fişek, molotof kokteyli, havalı ve travmatik silahların kullanıldığı çatışmalar yaşanmıştı.Polis, muhalifleri insan zinciri ile ayırmaya çalışırken, tarafların saldırısı altında kolluk kuvvetleri geri çekilmek zorunda kalmış, Uzun süren çatışmaların ardından Kievde darbeye dönüşen Maydan’a karşı gelen Odessa halkı, Kulikova Polye ilçesine geçerek burada federalleşme ve Rusça'ya devlet dili statüsü verilmesine ilişkin referandum düzenlenmesi için imza kampanyası başlatmıştı.Bununla birlikte pencerelere ateş ederek içeridekilerin kaçmasını engelleyen aşırı sağ gruplar, itfaiyecilere de engel olurken, yangın kısa sürede tüm katlara yayıldı.Bina yanında bekleyen çevik kuvvet ekiplerinin ise ‘silahsız’ olmaları gerekçesiyle katliamı engellemek için hiçbir şey yapamadıklarını söyledikleri kaydedildi.Türkiye'de Ukrayna'nın Madımak'ı olarak da nitelendirilebilecek Odessa katliamıyla ilgili resmi raporlara göre, itfaiyeciler yine de yaklaşık 350 kişiyi yanan binadan çıkarmayı başarırken, kaçmayı başaranların çoğu ise Maydan destekçileri tarafından linç edildi.
Ukrayna'nın Odessa kentindeki Sendika Evi'ne sığınan Maydan karşıtı vatandaşların darbe yanlısı aşırı sağcı gruplar tarafından diri diri yakılarak can vermesinin ardından tam 10 yıl geçerken, Batı’nın görmezden geldiği katliamı fotoğraflar hatırlatıyor.
2 Mayıs 2014 Cuma günü, Güney Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki liman kenti Odessa’da, Harkov’dan gelen futbol taraftarları, radikal gruplar olarak bilinen Sağ Sektör militanları ve Kiev'den gelen sözde Maydan savunucuları ‘Ukrayna'nın Birliği İçin’ adlı bir yürüyüş düzenlemiş, yürüyüş sırasında kentin merkezinde yer alan Yunan Meydanı çevresinde Maydan destekçileri ve karşıtları arasında taş, havai fişek, molotof kokteyli, havalı ve travmatik silahların kullanıldığı çatışmalar yaşanmıştı.
Polis, muhalifleri insan zinciri ile ayırmaya çalışırken, tarafların saldırısı altında kolluk kuvvetleri geri çekilmek zorunda kalmış, Uzun süren çatışmaların ardından Kievde darbeye dönüşen Maydan’a karşı gelen Odessa halkı, Kulikova Polye ilçesine geçerek burada federalleşme ve Rusça'ya devlet dili statüsü verilmesine ilişkin referandum düzenlenmesi için imza kampanyası başlatmıştı.
Bununla birlikte pencerelere ateş ederek içeridekilerin kaçmasını engelleyen aşırı sağ gruplar, itfaiyecilere de engel olurken, yangın kısa sürede tüm katlara yayıldı.
Bina yanında bekleyen çevik kuvvet ekiplerinin ise ‘silahsız’ olmaları gerekçesiyle katliamı engellemek için hiçbir şey yapamadıklarını söyledikleri kaydedildi.
Türkiye'de Ukrayna'nın Madımak'ı olarak da nitelendirilebilecek Odessa katliamıyla ilgili resmi raporlara göre, itfaiyeciler yine de yaklaşık 350 kişiyi yanan binadan çıkarmayı başarırken, kaçmayı başaranların çoğu ise Maydan destekçileri tarafından linç edildi.